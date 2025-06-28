[6.28 J1第22節](味スタ)

※19:00開始

主審:池内明彦

<出場メンバー>

[FC東京]

先発

GK 41 野澤大志ブランドン

DF 2 室屋成

DF 3 森重真人

DF 6 バングーナガンデ佳史扶

DF 24 アレクサンダー・ショルツ

MF 8 高宇洋

MF 18 橋本拳人

MF 22 遠藤渓太

MF 33 俵積田晃太

FW 10 東慶悟

FW 19 マルセロ・ヒアン

控え

GK 13 波多野豪

DF 5 長友佑都

DF 30 岡哲平

DF 32 土肥幹太

MF 37 小泉慶

FW 16 佐藤恵允

FW 26 長倉幹樹

FW 28 野澤零温

FW 39 仲川輝人

監督

松橋力蔵

[横浜FC]

先発

GK 21 市川暉記

DF 2 ンドカ・ボニフェイス

DF 16 伊藤槙人

DF 30 山崎浩介

MF 6 駒井善成

MF 9 櫻川ソロモン

MF 20 村田透馬

MF 33 室井彗佑

MF 48 新保海鈴

MF 76 山田康太

FW 91 ルキアン

控え

GK 1 フェリペ・メギオラーロ

DF 5 福森晃斗

DF 22 岩武克弥

MF 8 山根永遠

MF 28 熊倉弘貴

MF 39 遠藤貴成

FW 7 鈴木武蔵

FW 10 ジョアン・パウロ

FW 13 小川慶治朗

監督

四方田修平