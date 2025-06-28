FC東京vs横浜FC スタメン発表
[6.28 J1第22節](味スタ)
※19:00開始
主審:池内明彦
<出場メンバー>
[FC東京]
先発
GK 41 野澤大志ブランドン
DF 2 室屋成
DF 3 森重真人
DF 6 バングーナガンデ佳史扶
DF 24 アレクサンダー・ショルツ
MF 8 高宇洋
MF 18 橋本拳人
MF 22 遠藤渓太
MF 33 俵積田晃太
FW 10 東慶悟
FW 19 マルセロ・ヒアン
控え
GK 13 波多野豪
DF 5 長友佑都
DF 30 岡哲平
DF 32 土肥幹太
MF 37 小泉慶
FW 16 佐藤恵允
FW 26 長倉幹樹
FW 28 野澤零温
FW 39 仲川輝人
監督
松橋力蔵
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 2 ンドカ・ボニフェイス
DF 16 伊藤槙人
DF 30 山崎浩介
MF 6 駒井善成
MF 9 櫻川ソロモン
MF 20 村田透馬
MF 33 室井彗佑
MF 48 新保海鈴
MF 76 山田康太
FW 91 ルキアン
控え
GK 1 フェリペ・メギオラーロ
DF 5 福森晃斗
DF 22 岩武克弥
MF 8 山根永遠
MF 28 熊倉弘貴
MF 39 遠藤貴成
FW 7 鈴木武蔵
FW 10 ジョアン・パウロ
FW 13 小川慶治朗
監督
四方田修平
※19:00開始
主審:池内明彦
<出場メンバー>
[FC東京]
先発
GK 41 野澤大志ブランドン
DF 2 室屋成
DF 3 森重真人
DF 6 バングーナガンデ佳史扶
DF 24 アレクサンダー・ショルツ
MF 8 高宇洋
MF 18 橋本拳人
MF 22 遠藤渓太
MF 33 俵積田晃太
FW 10 東慶悟
FW 19 マルセロ・ヒアン
控え
GK 13 波多野豪
DF 5 長友佑都
DF 30 岡哲平
MF 37 小泉慶
FW 16 佐藤恵允
FW 26 長倉幹樹
FW 28 野澤零温
FW 39 仲川輝人
監督
松橋力蔵
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 2 ンドカ・ボニフェイス
DF 16 伊藤槙人
DF 30 山崎浩介
MF 6 駒井善成
MF 9 櫻川ソロモン
MF 20 村田透馬
MF 33 室井彗佑
MF 48 新保海鈴
MF 76 山田康太
FW 91 ルキアン
控え
GK 1 フェリペ・メギオラーロ
DF 5 福森晃斗
DF 22 岩武克弥
MF 8 山根永遠
MF 28 熊倉弘貴
MF 39 遠藤貴成
FW 7 鈴木武蔵
FW 10 ジョアン・パウロ
FW 13 小川慶治朗
監督
四方田修平