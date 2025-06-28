京都vsG大阪 スタメン発表
[6.28 J1第22節](サンガS)
※19:00開始
主審:ウーカシュ・クジュマ
<出場メンバー>
[京都サンガF.C.]
先発
GK 26 太田岳志
DF 2 福田心之助
DF 24 宮本優太
DF 44 佐藤響
DF 50 鈴木義宜
MF 7 川崎颯太
MF 8 米本拓司
MF 10 福岡慎平
FW 11 マルコ・トゥーリオ
FW 14 原大智
FW 93 長沢駿
控え
GK 21 圍謙太朗
DF 3 麻田将吾
DF 4 パトリック・ウィリアム
DF 22 須貝英大
MF 6 ジョアン・ペドロ
MF 18 松田天馬
MF 39 平戸太貴
FW 31 平賀大空
FW 77 ムリロ・コスタ
監督
チョウ・キジェ
[ガンバ大阪]
先発
GK 22 一森純
DF 2 福岡将太
DF 3 半田陸
DF 4 黒川圭介
DF 20 中谷進之介
MF 7 宇佐美貴史
MF 13 安部柊斗
MF 16 鈴木徳真
MF 51 満田誠
MF 97 ウェルトン
FW 23 デニス・ヒュメット
控え
GK 1 東口順昭
DF 5 三浦弦太
DF 15 岸本武流
DF 33 中野伸哉
MF 6 ネタ・ラヴィ
MF 10 倉田秋
MF 47 ファン・アラーノ
FW 11 イッサム・ジェバリ
FW 17 山下諒也
監督
ダニエル・ポヤトス
※19:00開始
主審:ウーカシュ・クジュマ
<出場メンバー>
[京都サンガF.C.]
先発
GK 26 太田岳志
DF 2 福田心之助
DF 24 宮本優太
DF 44 佐藤響
DF 50 鈴木義宜
MF 7 川崎颯太
MF 8 米本拓司
MF 10 福岡慎平
FW 11 マルコ・トゥーリオ
FW 14 原大智
FW 93 長沢駿
控え
GK 21 圍謙太朗
DF 3 麻田将吾
DF 4 パトリック・ウィリアム
DF 22 須貝英大
MF 18 松田天馬
MF 39 平戸太貴
FW 31 平賀大空
FW 77 ムリロ・コスタ
監督
チョウ・キジェ
[ガンバ大阪]
先発
GK 22 一森純
DF 2 福岡将太
DF 3 半田陸
DF 4 黒川圭介
DF 20 中谷進之介
MF 7 宇佐美貴史
MF 13 安部柊斗
MF 16 鈴木徳真
MF 51 満田誠
MF 97 ウェルトン
FW 23 デニス・ヒュメット
控え
GK 1 東口順昭
DF 5 三浦弦太
DF 15 岸本武流
DF 33 中野伸哉
MF 6 ネタ・ラヴィ
MF 10 倉田秋
MF 47 ファン・アラーノ
FW 11 イッサム・ジェバリ
FW 17 山下諒也
監督
ダニエル・ポヤトス