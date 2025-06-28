[6.28 J1第22節](サンガS)

※19:00開始

主審:ウーカシュ・クジュマ

<出場メンバー>

[京都サンガF.C.]

先発

GK 26 太田岳志

DF 2 福田心之助

DF 24 宮本優太

DF 44 佐藤響

DF 50 鈴木義宜

MF 7 川崎颯太

MF 8 米本拓司

MF 10 福岡慎平

FW 11 マルコ・トゥーリオ

FW 14 原大智

FW 93 長沢駿

控え

GK 21 圍謙太朗

DF 3 麻田将吾

DF 4 パトリック・ウィリアム

DF 22 須貝英大

MF 6 ジョアン・ペドロ

MF 18 松田天馬

MF 39 平戸太貴

FW 31 平賀大空

FW 77 ムリロ・コスタ

監督

チョウ・キジェ

[ガンバ大阪]

先発

GK 22 一森純

DF 2 福岡将太

DF 3 半田陸

DF 4 黒川圭介

DF 20 中谷進之介

MF 7 宇佐美貴史

MF 13 安部柊斗

MF 16 鈴木徳真

MF 51 満田誠

MF 97 ウェルトン

FW 23 デニス・ヒュメット

控え

GK 1 東口順昭

DF 5 三浦弦太

DF 15 岸本武流

DF 33 中野伸哉

MF 6 ネタ・ラヴィ

MF 10 倉田秋

MF 47 ファン・アラーノ

FW 11 イッサム・ジェバリ

FW 17 山下諒也

監督

ダニエル・ポヤトス