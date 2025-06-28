[6.28 J1第22節](Eピース)

※19:00開始

主審:笠原寛貴

<出場メンバー>

[サンフレッチェ広島]

先発

GK 1 大迫敬介

DF 4 荒木隼人

DF 15 中野就斗

DF 19 佐々木翔

MF 6 川辺駿

MF 9 ジャーメイン良

MF 13 新井直人

MF 24 東俊希

MF 39 中村草太

MF 51 加藤陸次樹

FW 17 木下康介

控え

GK 26 チョン・ミンギ

DF 3 山崎大地

MF 5 松本大弥

MF 18 菅大輝

MF 32 越道草太

MF 35 中島洋太朗

MF 40 小原基樹

FW 41 前田直輝

FW 98 ヴァレール・ジェルマン

監督

ミヒャエル・スキッベ

[名古屋グランパス]

先発

GK 35 ピサノアレックス幸冬堀尾

DF 2 野上結貴

DF 20 三國ケネディエブス

DF 70 原輝綺

MF 7 和泉竜司

MF 8 椎橋慧也

MF 10 マテウス・カストロ

MF 14 森島司

MF 15 稲垣祥

MF 55 徳元悠平

FW 11 山岸祐也

控え

GK 1 シュミット・ダニエル

DF 6 河面旺成

DF 44 森壮一朗

MF 9 浅野雄也

MF 17 内田宅哉

MF 26 加藤玄

MF 33 菊地泰智

FW 18 永井謙佑

FW 77 キャスパー・ユンカー

監督

長谷川健太