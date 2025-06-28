広島vs名古屋 スタメン発表
[6.28 J1第22節](Eピース)
※19:00開始
主審:笠原寛貴
<出場メンバー>
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 4 荒木隼人
DF 15 中野就斗
DF 19 佐々木翔
MF 6 川辺駿
MF 9 ジャーメイン良
MF 13 新井直人
MF 24 東俊希
MF 39 中村草太
MF 51 加藤陸次樹
FW 17 木下康介
控え
GK 26 チョン・ミンギ
DF 3 山崎大地
MF 5 松本大弥
MF 18 菅大輝
MF 32 越道草太
MF 35 中島洋太朗
MF 40 小原基樹
FW 41 前田直輝
FW 98 ヴァレール・ジェルマン
監督
ミヒャエル・スキッベ
[名古屋グランパス]
先発
GK 35 ピサノアレックス幸冬堀尾
DF 2 野上結貴
DF 20 三國ケネディエブス
DF 70 原輝綺
MF 7 和泉竜司
MF 8 椎橋慧也
MF 10 マテウス・カストロ
MF 14 森島司
MF 15 稲垣祥
MF 55 徳元悠平
FW 11 山岸祐也
控え
GK 1 シュミット・ダニエル
DF 6 河面旺成
DF 44 森壮一朗
MF 9 浅野雄也
MF 17 内田宅哉
MF 26 加藤玄
MF 33 菊地泰智
FW 18 永井謙佑
FW 77 キャスパー・ユンカー
監督
長谷川健太
※19:00開始
主審:笠原寛貴
<出場メンバー>
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 4 荒木隼人
DF 15 中野就斗
DF 19 佐々木翔
MF 6 川辺駿
MF 9 ジャーメイン良
MF 13 新井直人
MF 24 東俊希
MF 39 中村草太
MF 51 加藤陸次樹
FW 17 木下康介
控え
GK 26 チョン・ミンギ
DF 3 山崎大地
MF 5 松本大弥
MF 18 菅大輝
MF 32 越道草太
MF 40 小原基樹
FW 41 前田直輝
FW 98 ヴァレール・ジェルマン
監督
ミヒャエル・スキッベ
[名古屋グランパス]
先発
GK 35 ピサノアレックス幸冬堀尾
DF 2 野上結貴
DF 20 三國ケネディエブス
DF 70 原輝綺
MF 7 和泉竜司
MF 8 椎橋慧也
MF 10 マテウス・カストロ
MF 14 森島司
MF 15 稲垣祥
MF 55 徳元悠平
FW 11 山岸祐也
控え
GK 1 シュミット・ダニエル
DF 6 河面旺成
DF 44 森壮一朗
MF 9 浅野雄也
MF 17 内田宅哉
MF 26 加藤玄
MF 33 菊地泰智
FW 18 永井謙佑
FW 77 キャスパー・ユンカー
監督
長谷川健太