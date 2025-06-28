北九州vs鳥取 スタメン発表
[6.28 J3第18節](ミクスタ)
※18:00開始
主審:國吉真吾
<出場メンバー>
[ギラヴァンツ北九州]
先発
GK 41 杉本光希
DF 13 東廉太
DF 22 山脇樺織
DF 44 辻岡佑真
DF 76 坂本稀吏也
MF 14 井澤春輝
MF 17 岡野凜平
MF 24 吉長真優
MF 25 坪郷来紀
MF 34 高吉正真
FW 18 渡邉颯太
控え
GK 27 田中悠也
DF 23 坂本翔
DF 50 杉山耕二
MF 8 町田也真人
MF 21 牛之濱拓
MF 28 木實快斗
MF 32 高柳郁弥
FW 49 駒沢直哉
FW 99 樺山諒乃介
監督
増本浩平
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 31 高麗稜太
DF 4 二階堂正哉
DF 6 温井駿斗
DF 55 大嶋春樹
MF 7 小澤秀充
MF 11 東條敦輝
MF 16 丸山壮大
MF 19 三木直土
MF 21 河村匠
MF 34 曽我大地
FW 10 富樫佑太
控え
GK 39 櫻庭立樹
DF 8 田中恵太
DF 17 松本太一
MF 14 普光院誠
MF 42 金浦真樹
MF 66 土肥航大
FW 9 棚田遼
FW 18 半田航也
監督
林健太郎
※18:00開始
主審:國吉真吾
<出場メンバー>
[ギラヴァンツ北九州]
先発
GK 41 杉本光希
DF 13 東廉太
DF 22 山脇樺織
DF 44 辻岡佑真
DF 76 坂本稀吏也
MF 14 井澤春輝
MF 17 岡野凜平
MF 24 吉長真優
MF 25 坪郷来紀
MF 34 高吉正真
FW 18 渡邉颯太
控え
GK 27 田中悠也
DF 23 坂本翔
DF 50 杉山耕二
MF 8 町田也真人
MF 21 牛之濱拓
MF 32 高柳郁弥
FW 49 駒沢直哉
FW 99 樺山諒乃介
監督
増本浩平
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 31 高麗稜太
DF 4 二階堂正哉
DF 6 温井駿斗
DF 55 大嶋春樹
MF 7 小澤秀充
MF 11 東條敦輝
MF 16 丸山壮大
MF 19 三木直土
MF 21 河村匠
MF 34 曽我大地
FW 10 富樫佑太
控え
GK 39 櫻庭立樹
DF 8 田中恵太
DF 17 松本太一
MF 14 普光院誠
MF 42 金浦真樹
MF 66 土肥航大
FW 9 棚田遼
FW 18 半田航也
監督
林健太郎