富山vs千葉 スタメン発表
[6.28 J2第21節](富山)
※18:00開始
主審:窪田陽輔
<出場メンバー>
[カターレ富山]
先発
GK 1 田川知樹
DF 4 神山京右
DF 5 今瀬淳也
DF 28 布施谷翔
DF 88 濱託巳
MF 6 瀬良俊太
MF 16 末木裕也
MF 18 伊藤拓巳
MF 33 高橋馨希
FW 10 松田力
FW 39 古川真人
控え
GK 42 平尾駿輝
DF 40 竹内豊
MF 13 深澤壯太
MF 14 浦十藏
MF 20 大山武蔵
MF 22 椎名伸志
MF 24 河井陽介
FW 27 吉平翼
FW 58 武颯
監督
安達亮
[ジェフユナイテッド千葉]
先発
GK 19 ホセ・スアレス
DF 2 高橋壱晟
DF 13 鈴木大輔
DF 15 前貴之
DF 24 鳥海晃司
MF 4 田口泰士
MF 14 椿直起
MF 18 杉山直宏
MF 44 品田愛斗
FW 20 石川大地
FW 29 カルリーニョス・ジュニオ
控え
GK 23 鈴木椋大
DF 11 米倉恒貴
DF 26 植田悠太
DF 28 河野貴志
MF 5 小林祐介
MF 10 横山暁之
FW 7 田中和樹
FW 9 呉屋大翔
FW 17 林誠道
監督
小林慶行
※18:00開始
主審:窪田陽輔
<出場メンバー>
[カターレ富山]
先発
GK 1 田川知樹
DF 4 神山京右
DF 5 今瀬淳也
DF 28 布施谷翔
DF 88 濱託巳
MF 6 瀬良俊太
MF 16 末木裕也
MF 18 伊藤拓巳
MF 33 高橋馨希
FW 10 松田力
FW 39 古川真人
控え
GK 42 平尾駿輝
DF 40 竹内豊
MF 13 深澤壯太
MF 14 浦十藏
MF 20 大山武蔵
MF 22 椎名伸志
FW 27 吉平翼
FW 58 武颯
監督
安達亮
[ジェフユナイテッド千葉]
先発
GK 19 ホセ・スアレス
DF 2 高橋壱晟
DF 13 鈴木大輔
DF 15 前貴之
DF 24 鳥海晃司
MF 4 田口泰士
MF 14 椿直起
MF 18 杉山直宏
MF 44 品田愛斗
FW 20 石川大地
FW 29 カルリーニョス・ジュニオ
控え
GK 23 鈴木椋大
DF 11 米倉恒貴
DF 26 植田悠太
DF 28 河野貴志
MF 5 小林祐介
MF 10 横山暁之
FW 7 田中和樹
FW 9 呉屋大翔
FW 17 林誠道
監督
小林慶行