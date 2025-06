Mrs. GREEN APPLEが7月8日(火)にリリースするアニバーサリーベストアルバム『10』の新たな特典として「SPECIAL CODE」が、その各形態に封入されることが発表された。(※MAGICAL PRICE盤は封入対象外) SPECIAL CODEでの応募では、【A賞】直筆サイン入りゴールドディスク が100名様、【B賞】サインデータ入りアナザーCDジャケットが 1,000名様に抽選で当たる。 なお、当企画は<MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜>最速先行/2次先行、<DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”>最速先行/2次先行、メンバー全員が参加する<プレミアムサイン>の応募で使用した、予約購入時に配布された「MAGICAL CODE」とは別の企画となり、商品に封入されるシリアルコードSPECIAL CODEを使用しての企画となる。 ■アニバーサリーベストアルバム『10』封入 “SPECIAL CODE”特典情報 当企画は、≪MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜≫ 最速先行と2次先行、≪DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”≫最速先行と2次先行、メンバー全員が参加する「プレミアムサイン会」の応募で使用した「MAGICAL CODE」とは別企画となります。必ず詳細をご確認の上、ご応募いただけますようお願いいたします。 MGA MAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム『10』の各形態に封入される用紙に記載されたSPECIAL CODE(シリアルコード)でご応募ください。 ■対象商品 仕様等詳細はこちらから必ずご確認ください。 ※MAGICAL PRICE盤にはSPECIAL CODE(シリアルコード)は封入されておりません。 ■応募抽選特典内容 【A賞】直筆サイン入りゴールドディスク 100名様 【B賞】サインデータ入りアナザーCDジャケット […]

