Adoが現在自身2度目のワールドツアー<Ado WORLD TOUR 2025 “Hibana” Powered by Crunchyroll>を敢行中だ。チケットは世界24都市25公演でソールドアウトを達成し、6月25日にはパリ・Accor Arena公演が開催された。 ◆ライブ写真 約2万人を動員するパリ・Accor Arena公演のチケットは日本人初のソールドアウトを記録した。Accor Arenaはフランスのパリ12区にあるフランス最大の屋内競技場、音楽アーティストのライブ会場としても著名で、日本で例えると武道館のような格式高い会場と言えるだろう。2025年6月25日、Adoの圧巻のパフォーマンスでフランス全土そして全世界から集結したファンがひとつになり、感動と興奮に包まれた一夜となった。 今回のワールドツアー<Ado WORLD TOUR 2025 “Hibana” Powered by Crunchyroll>は、世界33都市、50万人以上動員の規模となり、日本人アーティストによるワールドツアーの中では過去最大級。2025年4月26日にさいたまスーパーアリーナからスタートし、アジア・オセアニアを周り、現在ヨーロッパを周遊中。8月24日にハワイのホノルルで最終公演を迎える。現在、ツアーのチケットは世界24都市25公演でソールドアウト。 チケットがソールドアウトした都市 (2025年6月27日時点)は世界24都市にのぼる。その内容も埼玉(2公演)、台北、ソウル、香港、シンガポール、シドニー、メルボルン、ベルリン、ロンドン、アムステルダム、パリ、ミラノ、サンノゼ、ロサンゼルス、フォートワース、オーランド、シカゴ、トロント、ニューアーク、メキシコシティ、サンパウロ、ブエノスアイレス、サンティアゴ、ホノルルと広範だ。 さらに日本人初の歴史的なソールドアウトを記録した全13の都市・会場は、ベルリン・Uber Arena(約1万7千人)、アムステルダム・Ziggo Dome(約1万7千人)、パリ・Accor Arena(約2万人)、ミラノ・Unipol Forum(約1万5千人)、サンノゼ・SAP Center(約1万7千人)、ロサンゼルス・Crypto.com Arena *旧ステイプルズ・センター(約2万7千人)、フォートワース・Dickies Arena(約1万4千人)、オーランド・Kia Center(約2万人)、トロント・Scotiabank Arena(約2万人)、ニューアーク・Prudential Center(約1万7千人)、サンパウロ・Espaco Unimed(約8千人)、ブエノスアイレス・Movistar Arena(約1万5千人)、サンティアゴ・Movistar Arena(約1万7千人)。世界中の大都市での人気を証明している。 また、各地でのステージ模様は一部Ado StaffのSNSに投稿されている。今後の公演も注目してほしい。 Adoは今秋、ワールドツアーを終えた後には11月に東京ドーム、京セラドームでの凱旋公演も控えている。 <Ado WORLD TOUR 2025 “Hibana” Powered by Crunchyroll> April 26 Saitama Saitama Super Arena (Stadium Mode)April […]

