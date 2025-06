リラックマ×はとバスがコラボツアー第5弾「リラックマと一緒に過ごす夏休み♪」が7月19日から期間限定で運行するよ〜！

サンエックスは、はとバスとのコラボレーション第5弾「リラックマと一緒に過ごす夏休み♪」を、2025年7月19日から9月15日までの土・日・祝日限定で実施します。

うちわやデザート、ミニフォトなどツアー限定の特典も

これまで23年1月から4回実施されて、毎回好評だったコラボレーション企画第5弾の運行が決定しました。リラックマのラッピングバスに乗って、都内"ごゆるり"ドライブや観光を楽しめます。

参加した人には、夏ならではのリラックマうちわをはじめ、リラックマデザートやオリジナルミニフォトなど、ツアー限定のいろいろな特典が用意されています。リラックマアクリルスタンドを使って撮影しながら、存分に"推し活"が楽しめます。

ツアーは、東京駅丸の内南口を11時20分に出発し、桜田門や国会議事堂など千代田区をごゆるりドライブ。サンシャインシティプリンスホテル「カフェ&ダイニング Chef's Palette」では、ツアー限定のオリジナルデザートが付いた季節のスイーツブッフェを味わいます。

リラックマストアのあるサンシャインシティでのショッピングの後は、マクセルアクアパーク品川へ。「旅の思い出にグループ毎に写真を撮ろう♪」と銘打ちミニフォトがプレゼントされるほか、ドルフィンパフォーマンスの観覧席を確保しています。17時10分に東京駅丸の内南口に到着予定です。

料金は、大人1万5900円、子ども(4歳以上12歳未満)1万1250円。

はとバスの公式サイトでツアーの詳細確認や予約ができます。

※価格はすべて税込です。

(C)2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

東京バーゲンマニア編集部