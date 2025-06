Rain Treeの新曲「恋愛変格活用」が本日6月28日(土)に配信リリースされ、タワーレコード吉祥寺パルコ店 屋上イベントスペースにてリリースイベントが行なわれた。 ◆Rain Tree 画像 ミニライブは“SNS”というコンセプトテーマに沿って選ばれた8名が歌唱する「恋愛変格活用」からスタート。「恋愛変格活用」のポイントについてのトークでは、綾瀬ことりが「表情がポイント。どうしようかなという歌詞の時は本当にどうしようかなという表情をしたり、かわいいところでは“きゅるん”という表情をしたりしているので、ぜひ注目してほしいと思います。」とコメント。 そこから5月28日(水)にリリースされた2ndデジタルシングル「3秒ルール」「つまり」のパフォーマンスを続けて披露、ラストは本日2回目の「恋愛変格活動」で観客は大盛り上がり、炎天下の中で気温よりも熱いライブを展開した。 「恋愛変格活用」についてWセンターを務める遠藤莉乃は「振り付けはハートが沢山出てくるんですけど、恋愛変格活用が表現されて可愛いと思うので注目して見てみてください!」、水野乃愛は「振り付けもハムスターポーズがあったり、ピースをしながら皆さんと掛け声ができる振りなどがあります。ただ見るだけではなく、皆さんと一緒に盛り上がれる夏にぴったりな楽曲となっています!」とそれぞれコメントしている。 なお、今回は“SNS”がコンセプトということで、本日より「恋愛変格活用」の音源を使用した動画投稿がTikTokの「推しを自慢してみるなど。」(@jimannoanetati)アカウントにてスタートする。 写真◎©OVERSE ◾️セットリスト2025年6月28日(土)タワーレコード吉祥寺パルコ店 屋上イベントスペース※観覧無料13:00〜 ミニライブ13:45〜 特典会 セットリストM1「恋愛変格活用」M2「3秒ルール」M3「つまり」M4「恋愛変格活用」 イベント情報 ■推しを自慢してみるなど。(TikTok) 「恋愛変格活用」音源を使用したTikTok動画の投稿が2025年6月28日よりスタート。「推しを自慢してみるなど。」(@jimannoanetati) ■ファンクラブイベント ・Rain Tree「ファンクラブイベント#7」7月13日(日):池袋Club Mixa ■フリーイベント 2025年7月12日(土):ららぽーと横浜1階 セントラルガーデン KiLaLa7月19日(土):ステラタウン1階メローペステージ7月20日(日):カメイドクロック屋外カメクロステージ8月10日(日):ららぽーと横浜 1階 セントラルガーデンKiLaLa8月16日(土):ららぽーと柏の葉本館 2階センタープラザ8月24日(日):ららぽーと立川立飛 2階イベント広場・ステージ ・オンラインお話会・オンラインサイン会6月29日(日) ■2ndデジタルシングルエクストラソング「恋愛変格活用」2025年6月28日(土)0:00より各DSPにて配信スタートhttps://rain-tree.lnk.to/renai-henkaku-katsuyou ●「恋愛変格活用」メンバー(8名)綾瀬ことり(あやせ ことり) 市原紬希(いちはら つむぎ)遠藤莉乃(えんどうりの) 片瀬真花(かたせ まなか)佐藤莉華(さとう りか) 永瀬真梨(ながせ まり)橋本真希(はしもと まき)水野乃愛(みずの のあ)※センターは遠藤莉乃、水野乃愛 関連リンク ◆Rain Tree オフィシャルサイト◆Rain Tree オフィシャルX◆Rain Tree オフィシャルInstagram◆Rain Tree オフィシャルYouTubeチャンネル

