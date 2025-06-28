153¥¥í¤Îµå¾ìÉ½¼¨¤Ë¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤â¡ÄÂÎ½Å11¥¥íÁý¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯19ºÐ°éÀ®º¸ÏÓ¡¢¼«¸ÊºÇÂ®¹¹¿·¤¬ÈôÌö¤Î·Àµ¡¤Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î°éÀ®2Ç¯ÌÜ¡¢Ä¹¿å·¼âÃÅê¼ê¡Ê19¡Ë¤¬¡¢ÂÎÎÏ¤Èµ»½Ñ¤ÎÎ¾ÌÌ¤ÇÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´À¤òÎ®¤¹º¸ÏÓ¤Ï¡¢5·î¤Ë¼«¸ÊºÇÂ®¤ò2¥¥í¹¹¿·¤¹¤ë149¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¶ÚÆùÎÌ¤ÎÁý²Ã¤¬µåÂ®¥¢¥Ã¥×¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µþÅÔ¹ñºÝ¹â¤«¤é°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È8°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£Åö»þ¤ÎÂÎ½Å¤Ïµå³¦ºÇ·ÚÎÌ¤Î62¥¥í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¦¥¨¡¼¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ä¿©»ö¤Î¸«Ä¾¤·¤òÅ°Äì¤·¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï11¥¥íÁý¤Î73¥¥í¡£¡Ö1Ç¯ÌÜ¤è¤ê¤â¤µ¤é¤Ë¥¦¥¨¡¼¥È¤ò´èÄ¥¤Ã¤¿¡×¡£ºòÇ¯1·î¤Ë33¡¦1¥¥í¤À¤Ã¤¿¹ü³Ê¶ÚÎÌ¤â3¡¦7¥¥íÁý¤¨¤¿¡£
¡¡ÂÎ¤¬°ì²ó¤ê°Ê¾åÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿º£µ¨¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥àÈó¸ø¼°Àï¤Ç16»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ1¾¡1¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨2¡¦45¡£5·î10Æü¤Î»Í¹ñ¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥°plusÆÁÅç¡Ê¤à¤Ä¤ß¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤È¤Î3·³Àï¤Ç¤Ï6²ó¤Î1¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò»°¼ÔËÞÂà¡£ºÇ¸å¤ÎÂÇ¼Ô¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿Ä¾µå¤ÏµåÃÄ·×Â¬¤Ç149¥¥í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡µå¾ì¤Ç¤Ï153¥¥í¤ÎÉ½¼¨¤â½Ð¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢Ä¹¿å¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤¹¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Î¼«¸ÊºÇÂ®¹¹¿·¤¬°ì¤Ä¤Î·Àµ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï³Î¤«¤À¡£¡Ö¤³¤ì°Ê¹ß¡¢¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë149¥¥í¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡Ã±¤Ê¤ëµåÂ®¥¢¥Ã¥×¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£±üÂ¼À¯Ì3·³Åê¼ê¥³¡¼¥Á¡Ê32¡Ë¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¡¢4·î¤«¤é¿·µå¼ï¤Î¡Ö¥¹¥é¥Ã¥¿¡¼¡×¤ò½¬ÆÀÃæ¤À¡£¡ÖÂ®¤¤ÊÑ²½µå¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢µåÂ®¤¬¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤è¤êÂ®¤¯¡¢¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤è¤ê¶Ê¤¬¤ê¤¬Âç¤¤¤µå¼ï¡£¡Ö´°Á´¤Ë¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤¬¡¢»î¹ç¤Ç¤â»È¤Ã¤ÆÀºÅÙ¤ò¾å¤²¤ëºî¶È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡28Æü¤ÏÊ¡²¬¸©ÃÞ¸å»Ô¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à»ÜÀß¤Ç¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ä¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¡Ö¡Ê»î¹ç¤Ç¡Ë¾¯¤·¤º¤Ä·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤Þ¤º¤ÏÁá¤¯2·³¤ÇÅê¤²¤¿¤¤¡×¡£¿¤ÓÀ¹¤ê¤Îº¸ÏÓ¤ÏÀÀ¤Ã¤¿¡£¡ÊÉÍ¸ýÌ¯²Ú¡Ë