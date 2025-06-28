¤³¤ì¤Ç40ºÐ¤ò¶¤ËµÞÁý¤¹¤ë»à¤Ë»ê¤ëÉÂ¤òËÉ¤°¡Ä°å»Õ¤¬Ž¢·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ç»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤éÉ¬¤ºŽ£¤È´«¤á¤ë"¸¡ºº¤Î¼ïÎà"
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¾¾À¸¹±É×¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤ÎÄ²¤ÇÄ¹À¸¤¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¡Ê»°³Þ½ñË¼¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÀºÌ©¸¡ºº¤Ï¡Ö°Â¿´¤Î¤¿¤á¤Î¸¡ºº¡×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¼õ¿Ç¤ò
Ä²¤Î·ò¹¯¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Äê´üÅª¤Ê·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ë²Ã¤¨¡¢Ä²¤ÎÉÔÄ´¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁêÃÌ¤Ç¤¤ë°å»Õ¤ä°åÎÅµ¡´Ø¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤âÂç»ö¤Ç¤¹¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë·ò¹¯¿ÇÃÇ¡Ê°Ê²¼¡¢·ò¿Ç¡Ë¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
²ñ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ÏÇ¯¤Ë1²ó¤Î¿¦¾ì¤Î·ò¿Ç¤¬µÁÌ³¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âà¿¦¤·¤¿¿Í¡¢¼«±Ä¶È¤Î¿Í¤Ê¤É¤ÏÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ëÆÃÄê·ò¿Ç¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
·ò¿Ç¤ÇÄ²¤ÎÉÂµ¤¤òÄ´¤Ù¤ë¸¡ºº¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÊØÀø·ì¸¡ºº¡×¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÄ²¤¬¤ó¤òÈ¯¸«¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ÀìÍÑ¤ÎÍÆ´ï¤Ë¤´¤¯¾¯ÎÌ¤ÎÊØ¤òÆþ¤ì¤ÆÄó½Ð¤·¡¢ÊØ¤ÎÃæ¤Ë·ì±Õ¤¬º®¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤òÄ´¤Ù¤Þ¤¹¡£
¾Ã²½´ï¤Ë¤Ç¤¤¿¤¬¤ó¤ä¥Ý¥ê¡¼¥×¤«¤é½Ð·ì¤¬µ¯¤³¤ë¤ÈÊØ¤ÎÃæ¤Ë·ì±Õ¤¬º®¤¸¤ê¤Þ¤¹¡£½Ð·ì¤¬ÂçÎÌ¤Î¾ì¹ç¤ÏÇÓÊØ»þ¤Ë¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÈùÎÌ¤Î¾ì¹ç¤Ïµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£ÊØÀø·ì¸¡ºº¤Ç¤Ï¤³¤¦¤·¤¿ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡¢¤´¤¯¤ï¤º¤«¤Ê·ì±Õ¤ò¸¡½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÊØÀø·ì¸¡ºº¤Ç·ì±Õ¤¬º®¤¸¤ë¤È¡ÖÍÛÀ¡×¤È¤Ê¤ê¡¢ÀºÌ©¸¡ºº¡Ê¼ç¤ËÂçÄ²Æâ»ë¶À¸¡ºº¡Ë¤ò¤¹¤¹¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÀºÌ©¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤º¤ËÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¾Ã²½´ï¤¬¤ó¸¡¿Ç³Ø²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2020Ç¯ÅÙ¤Î¡ÖÁ´¹ñ½¸·×¡×¡ÊÂçÄ²¤¬¤ó¸¡¿Ç¼ÂÂÖÄ´ºº¤ÎÁ´¹ñ½¸·×¡Ë¤Ç¤ÏÃÏ°è¤ä¿¦¾ì¡¢¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ÇÊØÀø·ì¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿Á´¹ñ499Ëü2358¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢¡ÖÍÛÀ¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï29Ëü3505¿Í¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¤³¤Î¤¦¤Á¼ÂºÝ¤ËÀºÌ©¸¡ºº¡Ê¼ç¤ËÂçÄ²Æâ»ë¶À¸¡ºº¡Ë¤ò¼õ¤±¤¿¿Í¤Ï16Ëü5580¿Í¤Ç¡¢6³ä¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ÀºÌ©¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿16Ëü5580¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢ÂçÄ²¤¬¤ó¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¿Í¤Ï5760¿Í¡ÊÌó3.4¡ó¡Ë¤Ç¤¹¡£ÊØÀø·ì¸¡ºº¤¬ÍÛÀ¤È½Ð¤Æ¤â¤¬¤ó¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¤¤³¤È¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡Ö¤À¤«¤éÀºÌ©¸¡ºº¤Ï¼õ¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö°Â¿´¤Î¤¿¤á¤Î¸¡ºº¡×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¼õ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡Ê¢¨1¡Ë¡£
¢¨1 https://www.jsgcs.or.jp/publication/publication/index¡ÒÆüËÜ¾Ã²½´ï¤¬¤ó¸¡¿Ç³Ø²ñHP¡Ó
¢£¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂçÄ²¤¬¤ó¸º¾¯¤Ë¹×¸¥¤·¤¿ÂçÄ²Æâ»ë¶À¸¡ºº
ÂçÄ²Æâ»ë¶À¸¡ºº¤ÇÈ¯¸«¤Ç¤¤ëÂçÄ²¤ÎÉÂµ¤¤Ë¤Ï¡¢ÂçÄ²¤¬¤ó¤äÂçÄ²¥Ý¥ê¡¼¥×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂçÄ²¥Ý¥ê¡¼¥×¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÂçÄ²¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¸«¤Ä¤±¤¿¤éÀÚ½ü¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬ÂçÄ²¤¬¤óÍ½ËÉ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂçÄ²¤¬¤ó¤ÏÁá´ü¤Ç¤¢¤ì¤ÐÂçÄ²Æâ»ë¶À¤Ë¤è¤êÀÚ½ü¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ïº¬¼£¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¡¢¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¹¤°¤Ë¼Ò²ñÉüµ¢¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÂçÄ²¤¬¤ó¤Î»àË´¿ô¤¬Âç¤¤¯¸º¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢¿©À¸³è¤Î²þÁ±¤È¤â¤¦°ì¤Ä¡¢ÂçÄ²Æâ»ë¶À¸¡ºº¤Î¼õ¿Ç¤ò´«¾©¤·¤¿·ë²Ì¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Û¤«¤Ë¤âÄÙáçÀÂçÄ²±ê¤ä¥¯¥í¡¼¥óÉÂ¤Ê¤É¤Î±ê¾ÉÀÄ²¼À´µ¡¢¹âÎð¼Ô¤ËÂ¿¤¤Ä²¤ÎÉÂµ¤¤ÎÂåÉ½¤Ç¤¢¤ë¡¢µõ·ìÀÂçÄ²±ê¤äÂçÄ²·Æ¼¼(¤±¤¤¤·¤Ä)¤â¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
µõ·ìÀÂçÄ²±ê¤ÏÂçÄ²¤Ë·ì±Õ¤òÁ÷¤ëÆ°Ì®¤Î·ìÎ®¤¬¤È¤É¤³¤ª¤ê¡¢ÂçÄ²¤ÎÇ´Ëì¤Ë·ì±Õ¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂçÄ²¤Ë±ê¾É¤¬À¸¤¸¡¢·ìÊØ¤äÊ¢ÄË¤¬µ¯¤³¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£ÊØÈë¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¹âÎð½÷À¤ËÂ¿¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÄ²·Æ¼¼¤ÏÂçÄ²¤ÎÊÉ¤Î°ìÉô¤¬¡¢³°Â¦¤ËÂÞ¾õ¤Ë¤Ø¤³¤ó¤À¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£ËýÀÅª¤ÊÊØÈë¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÄ²´É¤ÎÆâ°µ¤Î¾å¾º¤¬¸¶°ø¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÃÎð¤âÂç¤¤Ê¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥µ¥¤¥º¤Ï1cmÄøÅÙ¤Î¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¡¢²ÃÎð¤È¤È¤â¤Ë¿ô¤¬Áý¤¨¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÄ²·Æ¼¼¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÌµ¾É¾õ¤Ç¤¹¤¬¡¢·Æ¼¼ÉôÊ¬¤Î·ì´É¤«¤é½Ð·ì¤·¤Æ¡ÖÂçÄ²·Æ¼¼½Ð·ì¡×¤òµ¯¤³¤¹¤È¡¢ÄË¤ß¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤¤¤¤Ê¤êÂçÎÌ¤Î²¼·ì¤¬µ¯¤³¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂçÄ²·Æ¼¼¤ÎÃæ¤ÇºÙ¶Ý¤¬ÈË¿£¤·¤ÆÂçÄ²·Æ¼¼±ê¤òµ¯¤³¤¹¤È¡¢Ê¢ÄË¤äÈ¯Ç®¡¢ÅÇ¤µ¤¡¢ÓÒÅÇ¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤òµ¯¤³¤·¤¿¤ê¡¢ÂçÄ²·Æ¼¼¤Ë·ê¤¬¤¢¤¤¤¿¤ê¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¶ÛµÞ¼ê½Ñ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ÂçÄ²Æâ»ë¶À¸¡ºº¤Ç·Æ¼¼¤Î¾õÂÖ¤ò·Ð²á´Ñ»¡¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ÏÂç»ö¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¸¡ºº¤Ç¡Ö°Û¾ï¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤Ç´ÕÊÌ¿ÇÃÇ¤¬¤Ä¤¯ÉÂµ¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²áÉÒÀÄ²¾É¸õ·²¡ÊIBS¡Ë¤ÏÂçÄ²Æâ»ë¶À¸¡ºº¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤âÄ²¤ÎÇ´Ëì¤Ë¤Ï±ê¾É¤äÄÙáç¤Ê¤É¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢²¼Î¡¤äÊØÈë¡¢Ê¢ÄË¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä¹¤¯²¼Î¡¤äÊØÈë¤¬Â³¤¯¤È¡¢°¤¤ÉÂµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂçÄ²Æâ»ë¶À¸¡ºº¤Ç²áÉÒÀÄ²¾É¸õ·²¤È¤ï¤«¤ê¡¢°Â¿´¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÉÂµ¤¤Ï¿´ÍýÅª¥¹¥È¥ì¥¹¤â±Æ¶Á¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸¡ºº·ë²Ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¾É¾õ¤¬²þÁ±¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Ä²¤ÎÆ°¤¤¬°¤¯¤Ê¤ë¡ÖÂçÄ²¥á¥é¥Î¡¼¥·¥¹¡×
Ä¹Ç¯¡¢ÊØÈë¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¿´ÇÛ¤·¤ÆÂçÄ²Æâ»ë¶À¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ë´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡ÖÂçÄ²¥á¥é¥Î¡¼¥·¥¹¡ÊÂçÄ²¹õÈé¾É¡Ë¡×¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÊØÈë¤ÇÄ¹Ç¯¡¢²¼ºÞ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ë¿§ÁÇÄÀÃå¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤ËÂçÄ²¥á¥é¥Î¡¼¥·¥¹¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¡¢¤½¤ÎÉôÊ¬¤ÇÄ²¤ÎÆ°¤¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÊØÈë¤ò²¼ºÞ¤Î¤ß¤ËÍê¤é¤º¡¢º¬ËÜÅª¤Ë¼£¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¤ªÏÃ¤·¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢Á°¹à¤Ç¿¨¤ì¤¿¡Ö²áÉÒÀÄ²¾É¸õ·²¡×¤Î¾ì¹ç¤ÏÄ²¤Î¿À·Ð¤¬ÉÒ´¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÂçÄ²Æâ»ë¶À¤òÁÞÆþ¤·¤¿¤È¤¤Î¤ï¤º¤«¤Ê»É·ã¤Ë¤âÄ²¤¬È¿±þ¤·¡¢Æ°¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ËÄ²¤ÎÇ´Ëì¤Î¾õÂÖ¤ä¿§¡¢¤½¤ÎÆ°¤¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ë¾ðÊó¤Ï¤È¤Æ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£º£¤¹¤°ÂçÄ²Æâ»ë¶À¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¿Í
ÀìÌç°å¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¡¢°ì¤Ä¤Ç¤â¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ì¤ÐÂçÄ²Æâ»ë¶À¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¿Í¤Ï¼¡¤Î¹àÌÜ¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ç¤¹¡£
¢¤è¤¯ÊØÈë¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤³ºÇ¶á¡¢ÊØÈë¤¬Â³¤¯
£ºÇ¶á¡¢²¼Î¡¤¬Â¿¤¤
¤²¼Î¡¤ÈÊØÈë¤ò·«¤êÊÖ¤¹
¥¤È¤¤É¤¡¢¤ªÊ¢¤¬ÄË¤à
¦¤è¤¯¤ªÊ¢¤¬Ä¥¤ë´¶¤¸¤¬¤¹¤ë
§·ìÊØ¤¬½Ð¤ë¡£ÊØ¤Ë·ì¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë
¨ÊØÀø·ì¸¡ºº¤ÇÍÛÀ¤¬1²ó°Ê¾å½Ð¤¿
©·ò¹¯¿ÇÃÇ¤ÇÉÏ·ì¤È¤¤¤ï¤ì¤¿
ª·ì±ï¼Ô¡Ê»°¿ÆÅù°ÊÆâ¡Ë¤ËÂçÄ²¤¬¤ó¤Î¿Í¤¬¤¤¤ë
¢£Ä²¤Î·ò¹¯ÅÙ¤ò¥»¥ë¥Õ¥Á¥§¥Ã¥¯
¢¤ÎÊØÈë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ï³ºÅö¤¹¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«È½ÃÇ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¼¡¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¡ÚÇÓÊØÎÏ¥»¥ë¥Õ¥Á¥§¥Ã¥¯¡Û¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤â»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤Ç¤¹¡£
¡ÒÇÓÊØ²ó¿ô¡Ó¡ÒÊØ¤Î·Á¾õ¡Ó¡ÒÀ¸³è½¬´·¡Ó¤Î3¼ïÎà¤Î¤¤¤º¤ì¤«°ì¤Ä¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤ÐOK¤Ç¤¹¡£
¡ÚÇÓÊØÎÏ¥»¥ë¥Õ¥Á¥§¥Ã¥¯¡Û
¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¹àÌÜ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÒÇÓÊØ²ó¿ô¡Ó
¡ ¢¢¡¡1Æü4²ó°Ê¾å
¢ ¢¢¡¡1Æü3²ó¡ÊËè¿©¸å¤´¤È¡Ë
£ ¢¢¡¡1Æü1¡Á2²ó
¤ ¢¢¡¡2Æü¤Ë1²ó
¥ ¢¢¡¡2¡Á3Æü¤Ë1²ó
¦ ¢¢¡¡1½µ´Ö¤Ë1¡Á2²ó
§ ¢¢¡¡1½µ´Ö¤Ë1²ó¤¢¤ë¤«¤Ê¤¤¤«
¢¨¦¡¢§¤ÏÊØÈë·¹¸þ¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ÒÊØ¤Î·Á¾õ¡Ê¥Ö¥ê¥¹¥È¥ëÊØ·Á¾õ¼ÜÅÙ¤Ë¤è¤ë¡Ë¡Ó
¡ ¢¢¡¡ÇÓÊØº¤Æñ¤ò¤È¤â¤Ê¤¦¡¢¤¦¤µ¤®¤Î¥Õ¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÊØ
¢ ¢¢¡¡¹Å¤¤ÊØ¤¬½¸¹ç¤·¤¿¥½¡¼¥»¡¼¥¸¾õ¤ÎÊØ
£ ¢¢¡¡É½ÌÌ¤Ë¤Ò¤Ó³ä¤ì¤¬¤¢¤ë¥½¡¼¥»¡¼¥¸¾õ¤ÎÊØ
¤ ¢¢¡¡É½ÌÌ¤¬¤Ê¤á¤é¤«¤Ç¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤¤¥½¡¼¥»¡¼¥¸¾õ¤Þ¤¿¤Ï¥Ø¥Ó¾õ¤ÎÊØ
¥ ¢¢¡¡¤ä¤ï¤é¤«¤¯¡¢¾®¤µ¤Ê²ô¤¬Ï¢¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÇÓÊØ¤¬ÍÆ°×¤ÊÊØ
¦ ¢¢¡¡¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤È¤·¤¿Å¥¾õ¤ÎÊØ
§ ¢¢¡¡¸Ç·ÁÊª¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤¿å¤Î¤è¤¦¤ÊÊØ
¢¨¡¡¢¢¤ÏÊØÈë·¹¸þ¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ÒÀ¸³è½¬´·¡Ó
¢¢¡¡Ä«¿©¤òÈ´¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤
¢¢¡¡´ðËÜÅª¤Ë¾¯¿©¤Î¤Û¤¦¤À
¢¢¡¡µû¤è¤ê¡¢Æù¤ò¹¥¤ó¤Ç¿©¤Ù¤ë
¢¢¡¡ÌîºÚ¤ä¤¤Î¤³¡¢³¤Áô¡¢²Ì¼Â¤Ï¤¢¤Þ¤ê¿©¤Ù¤Ê¤¤
¢¢¡¡¿©¸å¡¢¤ªÊ¢¤Î²¼ÉôÊ¬¤¬¤Ý¤Ã¤³¤ê½Ð¤ë
¢¢¡¡¿åÊ¬¤ò¤¢¤Þ¤ê¤È¤é¤Ê¤¤
¢¢¡¡¸á¸å9»þ°Ê¹ß¤ËÍ¼¿©¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤
¢¢¡¡¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤Ç¤¢¤ë¡Ê¤Þ¤¿¤Ï¡¢ºÇ¶á¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¤·¤¿¡Ë
¢¢¡¡³°¿©¤¬Â¿¤¤
¢¢¡¡ÊØÈëµ¤Ì£¤Î¤È¤¤Ë²¼ºÞ¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë
¢¢¡¡¤¢¤Þ¤ê±¿Æ°¤Ï¤·¤Ê¤¤
¢¢¡¡¥á¥¿¥Ü¥ê¥Ã¥¯¥·¥ó¥É¥í¡¼¥à¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿
¢¢¡¡Ãë´Ö¿²¤ÆÌëÃæ¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢ÉÔµ¬Â§¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¢¢¡¡¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤ë
¢¢¡¡¿çÌ²»þ´Ö¤Ï1Æü6»þ´ÖÌ¤Ëþ¤¬Â¿¤¤
¢¨¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤Ä¤±¤¿¹àÌÜ¤ò°ì¤Ä1ÅÀ¤È¤·¤Æ·×»»¤·¤Þ¤¹¡£
6¡Á9ÅÀ¡áÃæÅùÅÙ¤ÎÊØÈë¾É¤Î²ÄÇ½ÀÍ¤ê
10ÅÀ°Ê¾å¡áÀ¸³è½¬´·¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ê¡¢ËýÀÊØÈë¾É¤äÈîËþ·¹¸þ¤Î²ÄÇ½ÀÂç
¢£40ºÐ¤ò¶¤ËµÞÁý¤¹¤ë
ÂçÄ²Æâ»ë¶À¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¿Í¤È¤·¤ÆÀè¤Ë¡Ö40ºÐ°Ê¾å¡×¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤Ê¤¼40ºÐ°Ê¾å¤Ê¤Î¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤ò»ý¤Ä¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¸¤Ä¤ÏÂçÄ²¤¬¤ó¤äÂçÄ²¥Ý¥ê¡¼¥×¤Ï40ºÐ¤ò¶¤ËµÞÁý¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤¬°ÊÁ°¡¢¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¾¾Åç¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ê¸½¡¦¾¾ÅçÉÂ±¡ÂçÄ²æêÌçÉÂ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤Ï¡¢ÂçÄ²Æâ»ë¶À¸¡ºº¤ÇÁ´¹ñÅª¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤Ï2001Ç¯¡Á2008Ç¯¤ËÂçÄ²Æâ»ë¶À¤ò¼õ¤±¤¿¿Í¤Î¤¦¤Á40Âå¤Ç¤ÏÁá´ü¤¬¤ó¡¢¿Ê¹Ô¤¬¤ó¡¢¹ç¤ï¤»¤ÆÌó3¡ó¤Î¿Í¤ËÂçÄ²¤¬¤ó¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
40Âå¤Ç100¿Í¤Ë3¿Í¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÂ¿¤¤¿ô¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢40Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é°ìÅÙ¤ÏÂçÄ²Æâ»ë¶À¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¸¡ºº¤Ç°Û¾ï¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¸«Íî¤È¤·¤Î²ÄÇ½À¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢2Ç¯¸å¤Ë¤â¤¦1²ó¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤ò¤¹¤¹¤á¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÇÌäÂê¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¡Ö3Ç¯¤Ë1²óÄøÅÙ¡×¤Î´Ö³Ö¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
----------
¾¾À¸ ¹±É×¡Ê¤Þ¤Ä¤¤¤±¡¦¤Ä¤Í¤ª¡Ë
¾¾À¸¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹
1955Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£Åìµþ»ü·Ã²ñ°å²ÊÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢Æ±Âç³ØÂè»°ÉÂ±¡¡¢¾¾ÅçÉÂ±¡ÂçÄ²æêÌçÉÂ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ³«¶È¡£°å³ØÇî»Î¡£ÊØÈë³°Íè¤òÀß¤±¡¢5Ëü·ï°Ê¾å¤ÎÂçÄ²Æâ»ë¶À¸¡ºº¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿Âè°ì¿Í¼Ô¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø·ìÅüÃÍ¤Ï¡ÖÄ²¡×¤Ç²¼¤¬¤ë¡Ù(ÀÄ½Õ¿·½ñ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹)¡¢¡Ø¡ÖÄ²¼÷¡×¤ÇÏ·¤¤¤òËÉ¤°¡Ù(Ê¿ËÞ¼Ò¿·½ñ)¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£
----------
¡Ê¾¾À¸¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹ ¾¾À¸ ¹±É×¡Ë