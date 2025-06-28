水戸vs徳島 スタメン発表
[6.28 J2第21節](Ksスタ)
※18:00開始
主審:高崎航地
<出場メンバー>
[水戸ホーリーホック]
先発
GK 34 西川幸之介
DF 2 大森渚生
DF 6 飯田貴敬
DF 36 板倉健太
DF 97 鷹啄トラビス
MF 3 大崎航詩
MF 8 齋藤俊輔
MF 10 前田椋介
MF 39 山本隼大
FW 7 渡邉新太
FW 44 奥田晃也
控え
GK 21 松原修平
DF 71 フォファナ・マリック
MF 15 長尾優斗
MF 16 塚川孝輝
MF 41 野瀬龍世
MF 99 加藤千尋
FW 11 草野侑己
FW 22 久保征一郎
FW 45 寺沼星文
監督
森直樹
[徳島ヴォルティス]
先発
GK 1 田中颯
DF 4 カイケ
DF 5 青木駿人
DF 15 山越康平
MF 7 児玉駿斗
MF 10 杉本太郎
MF 18 エウシーニョ
MF 28 鹿沼直生
MF 42 高木友也
FW 16 渡大生
FW 99 ルーカス・バルセロス
控え
GK 31 長谷川徹
DF 3 山田奈央
DF 22 柳澤亘
MF 9 トニー・アンデルソン
MF 14 玄理吾
MF 24 高田颯也
MF 40 永木亮太
FW 13 西野太陽
FW 30 坪井清志郎
監督
増田功作
※18:00開始
主審:高崎航地
<出場メンバー>
[水戸ホーリーホック]
先発
GK 34 西川幸之介
DF 2 大森渚生
DF 6 飯田貴敬
DF 36 板倉健太
DF 97 鷹啄トラビス
MF 3 大崎航詩
MF 8 齋藤俊輔
MF 10 前田椋介
MF 39 山本隼大
FW 7 渡邉新太
FW 44 奥田晃也
控え
GK 21 松原修平
DF 71 フォファナ・マリック
MF 15 長尾優斗
MF 16 塚川孝輝
MF 99 加藤千尋
FW 11 草野侑己
FW 22 久保征一郎
FW 45 寺沼星文
監督
森直樹
[徳島ヴォルティス]
先発
GK 1 田中颯
DF 4 カイケ
DF 5 青木駿人
DF 15 山越康平
MF 7 児玉駿斗
MF 10 杉本太郎
MF 18 エウシーニョ
MF 28 鹿沼直生
MF 42 高木友也
FW 16 渡大生
FW 99 ルーカス・バルセロス
控え
GK 31 長谷川徹
DF 3 山田奈央
DF 22 柳澤亘
MF 9 トニー・アンデルソン
MF 14 玄理吾
MF 24 高田颯也
MF 40 永木亮太
FW 13 西野太陽
FW 30 坪井清志郎
監督
増田功作