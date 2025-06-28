GENERATIONS¿ô¸¶Î¶Í§¤Î¡Ö¤Þ¤À·Ð¸³¤·¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×¤ÎÎø°¦ÏÃ¤ËÌÔ¥Ä¥Ã¥³¥ß¡ÖÀ¸¤Ì¤ë¤¤¤Ã¡×
GENERATIONS¿ô¸¶Î¶Í§¡Ê32¡Ë¤¬27ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡ÖÍÅÄÅ¯Ê¿¤È¥³¥¹¤é¤ì¤Ê¤¤³¹¡×¡Ê¶âÍË¿¼Ìë0»þ48Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£²áµî¤Î¼ºÇÔ¤·¤¿¥Ç¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤°¤é¤«¤·¡¢Áí¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ò¤¯¤é¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÍÅÄÅ¯Ê¿¡¢Ìðºî·ó¡¢Â¼½Å°ÉÆà¤È¤È¤â¤ËÃæÌÜ¹õ¤ÎÅ¹¤ò½ä¤Ã¤¿¡£Â¼½Å¤¬Ç¯²¼¤ÎÃËÀ¤È¥Ç¡¼¥È¤ò¤·¤¿ºÝ¤Î¼ºÇÔ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤¿¸å¡¢Ìðºî¤«¤é¡Ö¿ô¸¶¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¿ô¸¶¤Ï¡Ö¿®¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥¥¹¤ÎÌ£¤Ï´Å»À¤Ã¤Ñ¤«¤Ã¤¿¤È¤«¤Ê¤ó¤À¤Î¤È¤«¡¢º£Ç¯33¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤À·Ð¸³¤·¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡£¿Í¡¹¤ÎÌ´¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¡¢Îø°¦¥½¥ó¥°²Î¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢´ðËÜÅª¤Ë¼«Ê¬¤ÇÎø°¦¥½¥ó¥°½ñ¤¯¤È¤¤È¤«¤âÁÛÁü¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡Ä¡×¤ÈÁá¸ý¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
Ìðºî¤Ï¡Ö¤¤¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤à¤È¡¢Â¼½Å¤Ï¡ÖÀ¸¤Ì¤ë¤¤¤Ã¤¹¤ï¡¢¤½¤ì¤Ï¡×¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£Ìðºî¤Ï¡Ö¤¢¤Î¥¢¥Ð¥º¥ì¤ÎÏÃ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡×¤È¥Ü¥±¤ë¤È¡¢¿ô¸¶¤Ï¡Ö¤¢¤Î¥¢¥Ð¥º¥ì¤Ã¤ÆÃ¯¤Î¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡¢²¿¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤È¿©¤¤µ¤Ì£¤Ç¤Ä¤Ã¤³¤ó¤À¡£