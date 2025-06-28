¥í¡¼¥ÞFW¥¢¥Ö¥é¥Ï¥à¤Ë¥í¥·¥¢¤«¤é¹¥ÂÔ¶ø¥ª¥Õ¥¡¡¼¤â¡ÄËÜ¿Í¤Ï°ÜÀÒ¤ËÆñ¿§¤«
¡¡¥í¡¼¥Þ¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½FW¥¿¥ß¡¼¡¦¥¢¥Ö¥é¥Ï¥à¤ËÂÐ¤·¡¢¥¼¥Ë¥È¤¬³ÍÆÀ¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£27Æü¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¹¥«¥¤¡Ù¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¼¥Ë¥È¤Ï¥í¡¼¥Þ¤ËÂÐ¤·¡¢°ÜÀÒ¶â2000Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó34²¯±ß¡Ë¤òÄó¼¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥Ö¥é¥Ï¥à¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢Ç¯Êð500Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó8²¯5000Ëü±ß¡Ë¤Î3Ç¯·ÀÌó¤òÊÝ¾Ú¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¶âÁ¬Åª¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥¢¥Ö¥é¥Ï¥à¼«¿È¤Ï¾ðÀªÉÔ°ÂÄê¤Ê¥í¥·¥¢¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÌÏÍÍ¡£¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¸½»þÅÀ¤ÇÄã¤¤¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë²ñÃÌ¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö28Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥Ö¥é¥Ï¥à¤ÎÀâÆÀ¤¬»î¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¸½ºß27ºÐ¤Î¥¢¥Ö¥é¥Ï¥à¤Ï¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤Ç¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤Ê¤ÉÊ£¿ô¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¤ò·Ð¤Æ³«²Ö¡£2019¡Ý20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¡¢1Ç¯ÌÜ¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç15¥´¡¼¥ë¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡Æ±Áª¼ê¤Ï2021¡Ý22¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥í¡¼¥Þ¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¡£¡È¥¸¥ã¥í¥í¥Ã¥·¡É¤Ç¤Î1Ç¯ÌÜ¤Ï¸ø¼°Àï26¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤Æ¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ê¤É¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢22¡Ý23¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¸ø¼°Àï9¥´¡¼¥ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤È¡¢3Ç¯ÌÜ¤Ïº¸¤Ò¤¶¤ÎÁ°½½»ú¿ÙÂÓ¤òÂ»½ý¤¹¤ëÂç¤±¤¬¤Ç¤Û¤È¤ó¤É½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÆµ¯¤ò¿Þ¤Ã¤¿24¡Ý25¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥ß¥é¥ó¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤·¡¢¸ø¼°Àï44»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ç10¥´¡¼¥ë7¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¼¥Ë¥È¤Ï¥í¡¼¥Þ¤ËÂÐ¤·¡¢°ÜÀÒ¶â2000Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó34²¯±ß¡Ë¤òÄó¼¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥Ö¥é¥Ï¥à¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢Ç¯Êð500Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó8²¯5000Ëü±ß¡Ë¤Î3Ç¯·ÀÌó¤òÊÝ¾Ú¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¶âÁ¬Åª¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥¢¥Ö¥é¥Ï¥à¼«¿È¤Ï¾ðÀªÉÔ°ÂÄê¤Ê¥í¥·¥¢¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÌÏÍÍ¡£¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¸½»þÅÀ¤ÇÄã¤¤¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë²ñÃÌ¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö28Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥Ö¥é¥Ï¥à¤ÎÀâÆÀ¤¬»î¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡
¡¡Æ±Áª¼ê¤Ï2021¡Ý22¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥í¡¼¥Þ¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¡£¡È¥¸¥ã¥í¥í¥Ã¥·¡É¤Ç¤Î1Ç¯ÌÜ¤Ï¸ø¼°Àï26¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤Æ¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ê¤É¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢22¡Ý23¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¸ø¼°Àï9¥´¡¼¥ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤È¡¢3Ç¯ÌÜ¤Ïº¸¤Ò¤¶¤ÎÁ°½½»ú¿ÙÂÓ¤òÂ»½ý¤¹¤ëÂç¤±¤¬¤Ç¤Û¤È¤ó¤É½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÆµ¯¤ò¿Þ¤Ã¤¿24¡Ý25¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥ß¥é¥ó¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤·¡¢¸ø¼°Àï44»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ç10¥´¡¼¥ë7¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£