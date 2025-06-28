¥ª¥À¥¦¥¨¥À¤Î¾®ÅÄ·ë´õ(º¸)¤È¿¢ÅÄ»çÈÁ¡Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@odauedaoda¤è¤ê¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´3Ëç)

²áµî¤ËÀ°·Á¹ðÇò¤Î¾®ÅÄ¡¢ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê

¡¡2021Ç¯³«ºÅ¤Î¡ÖÂè5²ó½÷·Ý¿ÍNo.1·èÄêÀï THE W¡×²¦¼Ô¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥ª¥À¥¦¥¨¥À¤Î¿¢ÅÄ»çÈÁ¤¬X¤ò¹¹¿·¡£6·î26Æü¤Ë30ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿ÁêÊý¡¢¾®ÅÄ·ë´õ¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¡Ö¥ª¥À¤¬°ìÁØÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤Í¡×¤È¡¢ÁêÊý¤Î¾®ÅÄ¤ò½ËÊ¡¡£µï¼ò²°¤Ç¶õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥°¥é¥¹¤ò·¹¤±¤ë¾®ÅÄ¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢Èþ¤·¤¯ÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¤¿¾®ÅÄ¤ËÂÐ¤¹¤ë¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤¬¿ôÂ¿¤¯Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

30ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¥ª¥À¥¦¥¨¥À¾®ÅÄ
¡ÊX@odaueda¤è¤ê¡Ë

¡¡¾®ÅÄ¤ÏºòÇ¯¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ABEMA¤ÎÈÖÁÈÆâ¤ÇÌÜ¤ÎÆó½ÅÁ°Ë×Ë¡À°·Á¤ò¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÎÅê¹Æ¤ÇÉ¡¤ÎÀ°·Á¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£

¡ÖÌÜ¤¬¥Ñ¥Ã¥Á¥ê¤·¤Æ¤ë¡×¶Ã¤­¤ÎÀ¼

¡¡¡ÖÌÜ¤¬¥Ñ¥Ã¥Á¥ê¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¤¤¤ä¤â¤¦Ï®¤ê¤¹¤®¤ÆÃ¯¤«¤ï¤«¤é¤ó¡×¡Ö¤¨¡¢¤á¤Á¤ãÈþ¿Í!¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿!¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

 

 