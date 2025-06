¥·¥¯¥µー¥º¤¬¿·¿Í¤Î¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥¨¥É¥ïー¥º¤È3Ç¯·ÀÌó¡Ä¥¨¥ó¥Óー¥É¤é¼çÎÏÎ¥Ã¦¤Î¤Ê¤«ÀèÈ¯¤ËÄêÃå

6月28日(現地時間27日)、フィラデルフィア・セブンティシクサーズがルーキーのジャスティン・エドワーズと新たに3年契約を結ぶ予定だと報じられた。現地メディア『ESPN』が伝えている。

The Philadelphia 76ers intend to sign F Justin Edwards to a new three-year contract after declining his team option, sources tell ESPN. 76ers and Klutch Sports' Rich Paul and Josh Hairston negotiated the new deal for Edwards, who averaged 10.1 points and 26 minutes last season. pic.twitter.com/hA3cuYa2ww

- Shams Charania (@ShamsCharania) June 27, 2025