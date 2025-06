工藤静香が、中島みゆきの往年の名曲をカバーしたアルバムの第3弾『Love Paradox』を7月9日にリリースする。本日28日にはアルバムのために書き下ろされた新曲「海燕」の先行配信とミュージックビデオ公開がスタートした。 「海燕」は逆境に立ち向かいながらたくましく生きる姿を描いたパワーソング。今作で中島みゆきが工藤静香に楽曲を提供するのは通算で25作目となるが、工藤静香自身も”歌手・工藤静香の誇り”と言うように、長年のタッグによる信頼感と絆が反映された楽曲となっており、今回のリリースに際して中島みゆきから親しみのこもったコメントも寄せられている。 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ なお、工藤静香による中島みゆきのカバーアルバムは『MY PRECIOUS-Shizuka sings songs of Miyuki-』(2008年)、『青い炎』(2021年)に続き3年半ぶり3枚目のリリース。 『Love Paradox』には「海燕」のほか、「悪女」「ほうせんか」「ひとり上手」など全12曲を収録。アルバムの編曲には澤近泰輔、渡辺剛に加え、常田真太郎(スキマスイッチ)、村中慧慈(wacci)なども新たにアレンジャーとして参加し、より深みのある作品に仕上がっている。 なお、工藤静香は本日6月28日からは太田市文化会館を皮切りに全国12箇所にわたるツアーをスタートさせる。こちらのツアー会場で『Love Paradox』を予約・購入すると、ライブ会場でしか入手できないオリジナルアクリルスタンドが特典として付与される。 「海燕」先行配信 2025年6月28日(土)配信スタートhttps://lnk.to/kaien 『Love Paradox』 2025年7月9日(水)発売 ■通常盤(CD ONLY)】PCCA-06395 / 4,000円(税込)特典:アクリルスタンド(Type-A) ■完全受注生産限定盤(CD+Blu-ray) SCCA-00172 / 14,300円(税込)■完全受注生産限定盤(CD+DVD) SCCA-00173 / 13,200円(税込)特典:ECサイトポニーキャニオンショッピングクラブのみで販売Blu-ray or DVD「工藤静香PREMIUM SYMPHONIC CONCERT2025」@昭和女子大学 人見記念講堂<2025.5.17開催>▲リジナルアクリルスタンド&アクリルキーホルダースペシャルフォトブック(32P)す覯敍端譽僖奪院璽源斗 [収録予定曲(全12曲) ]全作詞・作曲:中島みゆき御機嫌如何(編曲:澤近泰輔)笑わせるじゃないか(編曲:澤近泰輔)悪女(編曲:澤近泰輔)ひとり上手(編曲:澤近泰輔)荒野より(編曲:渡辺 剛)Maybe(編曲:渡辺 剛)あの娘(編曲:渡辺 剛)ひとり(編曲:渡辺 剛)わかれうた(編曲:村中慧慈<wacci>)ほうせんか(編曲:村中慧慈<wacci>)横恋慕(編曲:常田真太郎<スキマスイッチ>)海燕 ※新曲(編曲:瀬尾一三)※完全受注生産限定盤と通常盤の収録楽曲は、同一です。※収録曲順は未定 ライブ情報 <Shizuka Kudo PREMIUM SYMPHONIC CONCERT 2025>5/17(土) 東京:昭和女子大学 人見記念講堂6/7(土)東京:昭和女子大学 人見記念講堂 (追加公演) <Shizuka Kudo Live […]

