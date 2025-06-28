¡Ö45Ç¯3¥«·î¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×±üÅÄÃÒ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢¶èÀÚ¤ê¤ÎKBCÂ´¶È¤Ë´¶Æ°¤È´¶¼Õ¤ÎÀ¼Â³¡¹¡Ö¿·¤·¤¤Î¹Î©¤Á¤Ç¤¹¤Í¡×
¥Õ¥ê¡¼Å¾¿È¸å¤â¤òÈÖÁÈ¤òÃ´Åö
¡¡¶å½£Ä«ÆüÊüÁ÷¤Î±üÅÄÃÒ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬SNS¤ò¹¹¿·¡£Æ±¶É¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤Ò¤È¶èÀÚ¤ê¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ïà¥Õ¥ê¡¼á¤È¤·¤Æ°ú¤Â³¤³èÌö¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç±üÅÄ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö45Ç¯3¥ö·î¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£#¥¿¥Ó¹¥¥ ¤ä #¥µ¥È¥³¥Î¥Ø¥ä ¤Ï°ú¤Â³¤Ã´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¥é¥¸¥ª¥Ë¥å¡¼¥¹¤â¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë»ö¤Ë¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ»Å»ö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Æ±¶É¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤Ç¡¢¥é¥¸¥ª¤Î¡Ö¥µ¥È¥³¥Î¥Ø¥ä¡×¤È¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡ÖÁ°ÀîÀ¶¤Î¾Ð´é¤Þ¤ó¤Æ¤ó¥¿¥Ó¹¥¥¡×¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤âÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤ÏÆ±Î½¤¿¤Á¤äÈÖÁÈ¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¾¾Â¼Ë®ÍÎ¤¬Â£¤Ã¤¿²Ö¤ò¶´¤ó¤À2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢ËþÌÌ¤â¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤Î¹Î©¤Á¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö²¿¤´¤È¤â¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤ë¤ª»Ñ¤Ï¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡ÖÄ¹Ç¯ KBC¤ÇÈþÀ¼¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â ¤ª¿ÈÂÎ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ º£¤Þ¤Ç°Ê¾å ÈþÀ¼¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡Á¡×¡Ö»ä¤¬¥é¥¸¥ªÄ°¤¤À¤·¤¿Ãæ³ØÀ¸¤Îº¢±üÅÄ¤µ¤ó¤äÂôÅÄ¤µ¤ó¡¢ÏÂÅÄ¤µ¤ó¤¬¿·¿Í¥¢¥Ê¤ÇÎÉ¤¯Ä°¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö45Ç¯3¥ö·î¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÊª¿´¤Ä¤¤¤¿»þ¤«¤é¡¢µ®Êý¤ÎÀ¼¤È¾Ð´é¤ËÌþ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Í¤®¤é¤¤¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£