¡ÖÆ®¾¡×¹©Æ£¸ø¹¯¤µ¤óà¼ý³Ï¤Î²Æ¡ªá¡ÖÎÌ¤¬¥¹¥´¤¤¡ª¡×¼«²ÈºÏÇÝ¡¦¤È¤ì¤¿¤ÆÌîºÚ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¶Ã¤¬¤¯¡Ö¤É¤ì¤âÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×
½é¼ý³Ï¤ËËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß
¡¡¥×¥íÌîµå¡¦Ê¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¸µ´ÆÆÄ¤Î¹©Æ£¸ø¹¯¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¤éºÏÇÝ¤·¤¿ÌîºÚ¤Î½é¼ý³Ï¤ÎÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¡ÖÎÌ¤¬¥¹¥´¤¤¡ª¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö½é¼ý³Ï! º£Ç¯¤â¼ý³Ï¤Î»þ´ü¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿! ¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¡Öº£Æü¤Ï¿·¤¸¤ã¤¬¡¢ÇòºÚ¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¡¢¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¡¢¥Ê¥¹¡¢¥Ô¡¼¥Þ¥ó¡¢¥º¥Ã¥¡¼¥Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤É¤ó¼ý³Ï¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹!¡×¤È¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢¼ý³Ï¤·¤¿ÌîºÚ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥«¥´¤äÌîºÚ¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¼Ì¿¿¤òSNS¤Ç¾Ò²ð¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö#Ç®Ãæ¾É¤Ë¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦ #»ä¤âµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¤Æ¡¢à¥ì¥¸¥§¥ó¥É´ÆÆÄá¤é¤·¤¯²Æ¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÂ©»Ò¡¦¹©Æ£°¤¿Ü²Ã¤âàÇÀ¶ÈÃË»Òá¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ìSNS¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤Ó¤¿¤ÓÌîºÚ¤Å¤¯¤ê¤ä¼ý³Ï¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÌîºÚ¤ÎÂ¿¤µ¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡£°¤¿Ü²Ã¤¯¤ó¤ÎÌîºÚ¤Å¤¯¤ê¡¡ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¿Æ»Ò¤Ç¡¢ÌîºÚºÏÇÝ¡¡ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö½é¼ý³Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£ÌîºÚ¤É¤ì¤âÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¼ï¼¬¤¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¼ý³Ï¤Ï»êÊ¡¤Î»þ´Ö¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ö¸½Ìò¡¢Æ®¾¤È¤·¤Æ¤Î¹©Æ£¤µ¤ó¤Î¿Í´ÖÀ¡¢ÇÀ¶È¤Ë¶Ð¤·¤àº£¤Î¤ª»Ñ¡¢Á´¤ÆÂº·É¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤É¤ì¤âÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£²ÈÂ²°¦¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹!¡×¤Ê¤É¾Î»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£