2025年7月に開業する愛知県の新アリーナ・IGアリーナで、AIがアーティストとして初めて歌唱を実施。その際披露された「Story」の歌唱映像が公開となった。 AIは昨年11月より25周年イヤーがスタートし、今年2月に25周年記念ベストアルバム『25th THE BEST - ALIVE』発売、そして全国32公演をめぐる<AI 25th best tour ←ALIVE→>を開催中だ。 今回の動画の舞台となったIGアリーナは、2025年7月開業の音楽にもスポーツにも適した日本最大級のアリーナ。最大収容人数1万7千人のキャパシティに、最新の映像・演出設備が整う。約20店舗のバラエティ豊かな飲食、チケット管理からモバイルオーダーまで完結できる専用アプリなど、スマートで新しい体験を提供する。今年4月にはAIが音響テストに参加し、アーティストとして初めて歌唱を実施した。 なお、IGアリーナでは8月23日(土)に<AI 25th best tour ←ALIVE→>の公演も開催され、複数のシークレットアーティストも出演する予定となっている。 公演詳細 ■<AI 25th best tour ←ALIVE→>※正式表記は2行。2行目「 ←ALIVE→」は中央揃え 2025年8月23日(土) 愛知 IGアリーナ 開場16:30/開演18:00ツアー特設サイト:https://sp.universal-music.co.jp/ai/25thbesttour/ チケット販売先:https://www.sundayfolk.com/go/AI25th ■ツアー詳細終了公演は割愛2025年6月29日(日) 北海道 札幌文化芸術劇場hitaru 開場17:00/開演18:002025年7月5日(土) 栃木 宇都宮市文化会館 大ホール 開場17:00/開演18:002025年7月12日(土) 山口 周南市文化会館 開場17:00/開演18:002025年7月13日(日) 広島 広島文化学園HBGホール 開場17:00/開演18:002025年7月18日(金) 岡山 倉敷市民会館 開場18:00/開演19:002025年7月21日(月・祝) 高知県立県民文化ホール オレンジホール 開場17:00/開演18:002025年8月1日(金) 富山 富山オーバード・ホール 大ホール 開場18:00/開演19:002025年8月23日(土) 愛知 IGアリーナ 開場16:30/開演18:002025年9月6日(土) […]

