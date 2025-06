マンチェスター・ユナイテッドのGKアンドレ・オナナが、母国カメルーンでまさかのフィールドプレイヤーとしてプレイし、現地の人々を驚かせている。『The Sun』によれば、オナナは幼少期の友人たちとの即席の試合でゴールマウスではなくピッチに立ち、楽しげにドリブルやパスを披露していたという。



黒いタンクトップにショートパンツ姿のオナナは、赤土のグラウンドを軽快に駆け回り、満面の笑みを浮かべていた。休暇中ということもあり、リラックスした様子を見せている。





Andre Onana playing football where it all started for him! #MUFC pic.twitter.com/sytnQrpraV