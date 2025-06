若きコロンビア代表ストライカーは早くも欧州復帰が近づいている。



『SkySport』のフロリアン・プレッテンベルク氏によると、フェネルバフチェは現在21歳のコロンビア代表FWジョン・デュラン獲得に向けてアル・ナスルと交渉を行っているという。



母国エンビガドの下部組織出身の選手であるデュランは2019年2月に15歳と1カ月28日という若さで同クラブのトップチームデビューを飾ると、2022年1月にはアメリカのシカゴ・ファイアーへ完全移籍。2023年1月にはアストン・ヴィラに完全移籍で加入しており、23-24シーズンは公式戦37試合出場で8ゴールを記録。3シーズン目となった昨季はその才能が開花し、プレミアリーグ4試合の先発出場で7得点と少ない出場時間で結果を残していたが、シーズン途中でサウジアラビアのアル・ナスルへの完全移籍を決断。しかしわずか半年で退団の噂も浮上しており、現在去就が注目されている。





What. A. Strike.



Jhon Duran's long-range effort against Everton has won September's Guinness Goal of the Month award! #PLAwards | @AVFCOfficial pic.twitter.com/vXs31jRuJZ