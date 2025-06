イングランドの逸材はビッグクラブから注目されている。



移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によると、エヴァートンに所属する23歳とイングランド代表DFジャラッド・ブランスウェイトはエヴァートンと新契約を締結したようだ。



2021年5月からエヴァートンに在籍するブランスウェイトはその翌年の22-23シーズンはPSVにレンタル移籍。2023年6月からは再びエヴァートンに復帰しており、23-24シーズンはリーグ戦35試合に先発出場するなどクラブの主力へと成長。今季も23歳ながらもプレミアリーグ30試合に出場するなどクラブの守備の要として活躍しており、欧州ビッグクラブが獲得に興味を示している。





