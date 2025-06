「縫い代がない」のがおしゃれの秘訣。ハイブランドのファクトリーが手掛けるブランド“GGG”に注目〜！

通称“GGG”と呼ばれる、ファッションブランド「GOOD PEOPLE GOOD STITCHING GOOD PRODUCT(グッド ピープル グッド ステッチング グッド プロダクト)」のポップアップが大阪・梅田にオープン。阪急うめだ本店 8F プロモーションスペース81にて、7月2日(水)〜15日(火)の期間で開催されます。今回は、ハイレベルな技術を活かしたおしゃれで機能的なウエアから、特に注目のアイテムをご紹介します。

阪急うめだに“GGG”のポップアップがオープン高い縫製技術を誇る「MARUCHO(マルチョウ)」は、国内外のトップブランドに長く製品を提供してきたファクトリー。マルチョウが手掛けるオリジナルファッションブランド“GGG”には、大胆なデザインの「縫い代のない服」がそろいます。阪急うめだ本店で行われるポップアップでは、“GOOD STITCHING”に注目した、ステッチがアクセントのシリーズがお目見えしますよ。ドライタッチで肌触りも抜群なバイカラートップス「Color Stitching Crew Neck Short Sleeve T」(税込1万5400円)は、襟元の配色がおしゃれなスクエアネック。コットン100%のライトリブ素材を使用していて、毛羽立ちが少なく、ドライながらもシルキーで優しい肌触りだといいます。素材にストレッチ性があるので、デイリーで快適に着られそうですね。カラーは、ブラックxベージュ / ベージュxライム / グレイxベージュの3つがラインナップしています。1枚で着るのはもちろん、配色をリンクさせて「Fresca zero Light Rib Tank Top」(税込1万1000円)とレイヤードするのもおすすめですよ。幅広いコーデで活躍すること間違いなしのタンクトップは、ベージュ×ブラック / ブラック×ベージュ / ベージュ×ライム / グレイ×ベージュ / ベージュ×レッドの5種カラーがそろいます。1枚orレイヤード、どっちもかわいくキマるよ「Fresca Zero Jersey No Sleeve T」(税込1万2100円)は、伸縮性があるシアー素材のタンクトップ。ドライで繊細な肌触りなので、夏もサラッと感が続いてくれそうです。縁取るようにあしらわれた配色ステッチは、デザインのポイントになっていてかわいい◎ ホワイトxライム / ブラックxエクリュ / チャコールxピンク / ライムxブルーの4色が展開されていますよ。「Fresca Zero Jersey Crew Neck Long Sleeve T」(税込1万4300円)は、タンクトップとのレイヤードスタイルにぴったり。エアリーな着心地が叶うシアーシリーズで、ストレスフリーなおしゃれを楽しんじゃいましょう。カラーは6つで、ホワイト / チャコール / ブラック / ライム / サックス / ピンクがお目見えしています。阪急うめだのポップアップでゲットしてご紹介したのは、縫い代を最小限に抑えることで、着心地のよさと見た目の美しさを兼ね備えたアイテムたち。店頭販売ではなく、7月2日(水)10時より、阪急百貨店・阪神百貨店のリモートショッピングサービス「 リモオーダー 」で注文受付がスタートします。詳細は、ポップアップの特設サイトをチェックしてみてくださいね。「GOOD PEOPLE GOOD STITCHING GOOD PRODUCT」GGG T-boxポップアップストア場所:阪急うめだ本店 8F プロモーションスペース81(大阪府大阪市北区角田町8-7)期間:7月2日(水)〜15日(火)特設サイト:https://www.hankyu-dept.co.jp参照元:株式会社阪急阪神百貨店 プレスリリース