GO!GO!7188が2025年6月28日にデビュー25周年を迎え、複数のアニバーサリープロジェクトが発表された。 2000年のメジャーデビュー以降、昭和歌謡やグループサウンズ、ガレージパンクを融合させた唯一無二のサウンドで注目を集め、精力的な活動ののち2012年に解散したGO!GO!7188。 今回のアニバーサリープロジェクトではGO!GO!7188のオフィシャルYouTubeチャンネルが開設。バンドのミュージックビデオの数々がリリース順に公開されていく。 また、これまで長らくサブスクリプション未配信だったシングル、一部アルバム、そしてMVが各種音楽配信サービスにて一斉解禁された。 在籍したレーベルの垣根を越えての配信解禁により、「こいのうた」や「浮舟」といった代表曲はもちろん、アルバム収録の隠れた名曲やライブの定番曲まで、GO!GO!7188の多彩な音楽をあらためてサブスクで堪能できる。 そして9月24日には、1stアルバム『蛇足歩行』(2000年)と2ndアルバム『魚磔』(2001年)のアナログ盤リリースが決定。すでに各販売サイトで予約受付がスタートしている。LP化に当たっては、すべてアナログ機材でレコーディングされた音源を、オリジナル・マスターテープに遡ってマスタリング。アナログならではの迫力のある音質で彼女たちの初期作品を再体感できるアイテムに仕上がった。 シングル配信情報 2025年6月28日(土)よりiTunes・レコチョクほか主要⾳楽配信サイト、Apple Music・Spotifyほか各種サブスクリプションサービス等で配信 1stシングル 「太陽」 (2000/6/28リリース)2ndシングル 「ジェットにんぢん」 (2000/8/30リリース)3rdシングル 「こいのうた」 (2000/10/25リリース)4thシングル 「むし798」 (2000/11/16リリース)5thシングル 「ドタン場でキャンセル」 (2001/4/11リリース)6thシングル 「あぁ青春」 (2001/7/11リリース)7thシングル 「C7」 (2001/10/24リリース)8thシングル 「浮舟」 (2002/10/9リリース)9thシングル 「種」 (2003/4/25リリース)10thシングル 「瑠璃色」 (2003/8/6リリース)11thシングル 「青い亀裂」 (2004/8/25リリース)12thシングル 「近距離恋愛」 (2006/9/13リリース) MV配信情報 YouTubeオフィシャルチャンネル・iTunes・レコチョクほか各種音楽配信サイトにて配信 2025/6/28配信 「太陽」、「ジェットにんぢん」2025/7/7配信 「こいのうた」2025/7/17配信 「ドタン場でキャンセル」2025/7/28配信 「あぁ青春」2025/8/7配信 「C7」2025/8/18配信 「浮舟」2025/8/28配信 「うましかもの」2025/9/8配信 「種」2025/9/18配信 「瑠璃色」2025/9/22配信 「青い亀裂」2025/9/24配信 「近距離恋愛」 アナログ盤発売情報 ■GO!GO!7188 1st Album『蛇足歩行』 2025年9月24日(水)発売(初アナログ化/2枚組・Wジャケット仕様/生産限定盤)\5,500 (税込) / \5,000 (税抜)PROT-7350/1 製造:ユニバーサル ミュージック / 企画・販売:HMV record shop冒頭を飾る「ジェットにんぢん」、デビュー曲「太陽」、絶対的な代表曲「こいのうた」ほか、パンキッシュで昭和歌謡テイスト溢れる荒削りなロック・サウンドがシーンに衝撃を与えた本編11曲に、アルバム未収録の関連シングル曲をボーナス・トラックとして追加したLP2枚組仕様。(オリジナル発売日:2000年12月6日) Side A ■GO!GO!7188 2nd Album『魚磔』 2025年9月24日(水)発売(初アナログ化/2枚組・Wジャケット仕様/生産限定盤)\5,500 (税込) / \5,000 (税抜)PROT-7352/3 製造:ユニバーサル ミュージック 企画・販売:HMV record shop ステージでの定番曲「文具」「とかげ3号」、バンドを象徴する人気曲「C7」他、ヘヴィで爽快でノスタルジックなロック・サウンドはそのままに、より表現の幅を拡げた本編11曲に、アルバム未収録の関連シングル曲をボーナス・トラックとして追加収録したLP2枚組仕様。(オリジナル発売日:2001年11月21日) Side A 関連リンク ◆GO!GO!7188 レーベルサイト(UNIVERSAL MUSIC JAPAN)◆GO!GO!7188 オフィシャルYouTubeチャンネル

