乃木坂46賀喜遥香、井上和と『閃光ライオット』応援アンバサダー就任で意気込み「大役を任せていただけて…」

6月26日放送のTOKYO FM『SCHOOL OF LOCK!』内の『乃木坂LOCKS!』にて、乃木坂46・賀喜遥香が、自身が応援アンバサダーを務める「マイナビ 閃光ライオット2025 produced by SCHOOL OF LOCK!」への意気込みを明かした。

【関連】乃木坂46賀喜遥香、ずっと胸に秘めていた思いを明かしセンターに意気込み「みんなに楽しく笑顔で…」

「閃光ライオット」は、『SCHOOL OF LOCK!』とソニーミュージックのタッグによる10代アーティスト限定の音楽フェス。8月7日にZepp DiverCity(TOKYO)にて、有観客でファイナルライブ審査が開催される予定で、賀喜と井上和が応援アンバサダーとして出演する。

これについて賀喜は、「緊張するんですけど、この大役を任せていただけて本当に嬉しいし、ありがたいなっていう気持ちと、頑張りたいっていう気持ちがあるので精一杯頑張ります」「どうなるんだろう。楽しみなんですよね」とコメント。

さらに、「8月7日、私のお誕生日の前日なんです。だから余計に楽しみというか」「和と一緒に盛り上げられるように頑張ります!」と意気込んでいた。