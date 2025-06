選手の家族ショット公開

ロサンゼルス・ドジャース夫人会の公式Instagramは6月27日、投稿を更新。選手の家族ショットを公開し、反響を呼んでいます。同アカウントは「First stop on the 2025 Dodgers family trip, Colorado!(2025年のドジャース家族旅行の最初の目的地、コロラド!)」とつづり、9枚の写真を投稿。1枚目はウィル・スミス選手、カーラ夫人、娘の家族ショットです。3枚目にはトミー・エドマン選手がクリスティン夫人と息子とともに笑顔を見せる姿が。このほか、動物園を訪れたりラフティングを楽しんだりする様子もシェアされています。

「日本での開幕戦ありがとう」

この投稿にファンからは、「素敵な笑顔のファミリー」「Those Dodger wives and kids are the CUTEST(ドジャースの妻と子供たちは最高にキュート)」「Safe travels (安全な旅を)」などの声が上がっています。3月19日には「Opening day in Tokyo(東京での開幕日)」とつづり、東京ドームでの写真を公開した同アカウント。この投稿には日本のファンからのコメントが多く、「日本での開幕戦ありがとう」「いつも素敵です」「日本を楽しんで頂けたなら嬉しいです」などの声が集まっています。今後の投稿も楽しみですね。(文:五六七 八千代)