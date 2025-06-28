¤ªÆù¤Ê¤·¤Ç¤âËþÂ´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª¸üÍÈ¤²¤¬¼çÌò¤Î¡Ö¤´¤Þ¤ß¤½ßÖ¤á¡×¤È¡Ö¥Á¡¼¥º¥µ¥ó¥É¥«¥Ä¡×
¡Ú¥Ð¥ê¥¨16ÉÊ¡Û¤ª¼êº¢²Á³Ê¤Ç¼çÌò¤Ë¤â¥«¥µÁý¤·¤Ë¤â¡ª¡Ö¸üÍÈ¤²¡¦ÌýÍÈ¤²¤Î¤ª¤«¤º¡×
¤ª¼ê¤´¤í²Á³Ê¤Ç¥á¥¤¥óÎÁÍý¤Î¼çÌò¤Ë¤â¤Ê¤ë¤·¡¢¤«¤µÁý¤·¤Ë¤â»È¤¨¤ë¡Ö¸üÍÈ¤²¡×¡£¤Ê¤Ë¤«¤ÈÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤ä¤ê¤¯¤ê¤¬ÂçÊÑ¤Êº£¡¢¤È¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¿©ºà¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Ï¡¢¸üÍÈ¤²¤ò»È¤Ã¤¿¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ë¥á¥¤¥óÎÁÍý¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¸üÍÈ¤²¤Î¤´¤Þ¤ß¤½ßÖ¤á
¤³¤Ã¤¯¤ê¤ß¤½Ì£¤Ç¤´ÈÓ¤¬¤â¤ê¤â¤ê¿Ê¤à
¡ÚºàÎÁ¡¦2¿ÍÊ¬¡Û
¸üÍÈ¤²...Âç1Ëç¡ÊÌó300g¡Ë
¶Ì¤Í¤®...1/2¸Ä
¢£¹ç¤ï¤»Ä´Ì£ÎÁ
ø¤ß¤½..Âç¤µ¤¸2
øÇò¤¹¤ê¤´¤Þ¡¢¼ò..³ÆÂç¤µ¤¸1
øº½Åü..¾®¤µ¤¸2
ø¤·¤ç¤¦¤æ..¾®¤µ¤¸1
¥µ¥é¥ÀÌý
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¥¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ï4¡Á5cm»ÍÊý¤ËÀÚ¤ê¡¢¶Ì¤Í¤®¤Ï6ÅùÊ¬¤Î¤¯¤··ÁÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¸üÍÈ¤²¤Ï²£È¾Ê¬¤ËÀÚ¤ê¡¢½Ä1cmÉý¤ËÀÚ¤ë¡£
2¡¥¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÌýÂç¤µ¤¸1/2¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢1¤òÆþ¤ì¤Æ¤Õ¤¿¤ò¤¹¤ë¡£»þ¡¹º®¤¼¤Ê¤¬¤é3¡Á 4Ê¬¾ø¤·ßÖ¤á¤Ë¤·¡¢ÌîºÚ¤¬¤·¤ó¤Ê¤ê¤·¤¿¤é¤¤¤Ã¤¿¤ó²Ð¤ò»ß¤á¤ë¡£¹ç¤ï¤»Ä´Ì£ÎÁ¤ò²Ã¤¨¤Æ¤µ¤Ã¤Èº®¤¼¡¢Ãæ²Ð¤Ë¤«¤±¤ÆßÖ¤á¹ç¤ï¤»¤ë¡£
¡Ê¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿¿·Ã«Í§Î¤¹¾¡¡1¿ÍÊ¬357kcal¡¿±öÊ¬2.7g¡Ë
¢£¸üÍÈ¤²¤Î¤Î¤ê¥Á¡¼¥º¥µ¥ó¥É¥«¥Ä
¥Ñ¥óÊ´¤´¤í¤â¤ÏÊÒÌÌ¤Ë¤À¤±¤Ä¤±¤ë¤«¤é´ÊÃ±¡ª
¡ÚºàÎÁ¡¦2¿ÍÊ¬¡Û
¸¨¸üÍÈ¤²...2Ëç¡ÊÌó300g¡Ë
¥¹¥é¥¤¥¹¥Á¡¼¥º¡ÊÍÏ¤±¤ë¥¿¥¤¥×¡Ë...2Ëç
¥µ¥é¥ÀºÚ ...Å¬ÎÌ
¾Æ¤¤Î¤ê...1/2Ëç
¢£¿åÍÏ¤¾®ÇþÊ´
ø¾®ÇþÊ´...Âç¤µ¤¸2
ø¿å...Âç¤µ¤¸1¤È1/2
±ö¡¡¤³¤·¤ç¤¦¡¡¥Ñ¥óÊ´¡¡¥µ¥é¥ÀÌý¡¡ÃæÇ»¥½¡¼¥¹
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¥¸üÍÈ¤²¤ÏÀÚ¤êÎ¥¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë1cm»Ä¤·¡¢¸ü¤ß¤òÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ß¤òÆþ¤ì¤ë¡£
2¡¥¤Î¤ê¤ÏÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¤«¤é»Í¤ÄÀÞ¤ê¡¢¥Á¡¼¥º¤â»Í¤ÄÀÞ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¤È¤â¤Ë1¤ÎÀÚ¤ì¹þ¤ß¤ËÅùÊ¬¤ËµÍ¤á¤ë¡£
3¡¥¾åÌÌ¤Ë±ö¡¢¤³¤·¤ç¤¦³Æ¾¯¡¹¤ò¤Õ¤Ã¤Æ¿åÍÏ¤¾®ÇþÊ´¤ò¤Ì¤ê¡¢¥Ñ¥óÊ´¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤Þ¤Ö¤¹¡£
4¡¥¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÌýÂç¤µ¤¸2¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤¹¤ë¡£3¤ò¥Ñ¥óÊ´¤ÎÌÌ¤ò²¼¤Ë¤·¤ÆÊÂ¤Ù¡¢Ìó2Ê¬¡¢¾å²¼¤òÊÖ¤·¤ÆÌó3Ê¬¡¢¤³¤ó¤¬¤ê¤È¾Æ¤¯¡£È¾Ê¬¤ËÀÚ¤Ã¤Æ´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢ÃæÇ»¥½¡¼¥¹Å¬ÎÌ¤ò¤«¤±¡¢¥µ¥é¥ÀºÚ¤òÅº¤¨¤ë¡£
¡Ê¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿»ÔÀ¥±Ù»Ò ¡¡1¿ÍÊ¬452kcal¡¿±öÊ¬1.3g¡Ë
¢¨¤³¤ÎÉÕÏ¿¤Ï¡¢²áµî¤Ë»¨»ï¡Ø¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥Ö¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë²ÃÉ®¡¢ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥í¥ê¡¼¡¢±öÊ¬¤Ï·ÇºÜÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ë¸üÍÈ¤²¤Ë¥Ñ¥óÊ´¤ò¤Ä¤±¤ÆÍÈ¤²¾Æ¤¤Î¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤ªÆù¤ò¿©¤Ù¤¿¤è¤¦¤ÊËþÂ´¶¤Ë¡ª¡¡¿©¤ÙÀ¹¤ê¤Î¤´²ÈÄí¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥ì¥·¥Ô¤Ç¤¹¡£
»£±Æ¡¿Àî¾åÊþ»Ò¡¢Í¸¸ýµþ°ìÏº¡¡±ÉÍÜ·×»»¡¿¥¹¥¿¥¸¥ª¿©¡¡ÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡¿ÅÄ»ÒÄ¾Èþ
Ê¸¡áÆÁ±ÊÍÛ»Ò