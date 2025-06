ÃÝÆâÎÃ¿¿¡¢¥Ç¥Ë¥à¡ß¥³¥ó¥Ð¡¼¥¹¤ÎÁÖ¤ä¤«¥³¡¼¥ÇSHOT¤Ë¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¡Á¡×¤ÎÀ¼

6月26日、竹内涼真がInstagramを更新した。

【写真】スニーカーを試し履きする自然体SHOTも掲載

竹内は、自身のInstagramアカウントにて、「I spent days hunting for vintage in LA - 90s Converse were on fire」「#ここにきてコンバース #キタキタ #安定のgazelle #アブソリュートは思い出あり」とコメント。

あわせて、スニーカーの試し履きをする様子や、コンバースのスニーカーを取り入れたコーディネートで椅子に座ったクールSHOTをなど掲載した。

この投稿に対し、ファンからは、「かっこいいです」「ドラマのワンシーンみたい」「ビジュいい」「全部素敵」「オシャレ〜」などの反響が寄せられている。

俳優としてドラマや映画で目覚ましい活躍を見せる竹内。今後は、2025年12月よりNetflixにて世界独占配信が決定している映画『10DANCE』への出演が告知されており、同作は、2人の男性がダンスに懸ける情熱、闘志、対抗心、そして苦悩や嫉妬を描いた、井上佐藤による同名大ヒット漫画の実写版となっている。