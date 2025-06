Amber’sが、自主企画イベント<DOUBLE STEAL 〜東京BAN博〜>を10月3日(金) 青山RizMにて開催することを発表した。 ◆Amber’s ライブ写真 発表が行なわれたのは、今月からシズクノメと開催していた初となるスプリットツアー<DOUBLE STEAL>の6月27日(金) 町田CLASSIXにおけるファイナル公演にて。 Amber’sはスプリットツアー<DOUBLE STEAL>ファイナル公演のMCで「みんなのおかげでこのイベントを実現することができます。特別の日にしたいと思っていますので楽しみにしてください」と語り、自主企画イベントへの意気込みを語った。さらに、出演アーティスト第一弾としてスプリットツアーでも共演したシズクノメの出演が発表された。 <DOUBLE STEAL 〜東京BAN博〜>はAmber’sが前々から実施したかった自主企画イベントで、自身が共演を望むアーティストをゲストに招いて開催される。発表にあわせチケットのオフィシャル先行販売もスタートした。 ライブ情報 <Amber’s LIVE 2025 「DOUBLE STEAL 〜東京BAN博〜」>2025年10月3日(金)東京都・青山RizM日程:10月3日(金) 時間:OPEN18:30 / STAR19:00会場:青山RizM【東京都】出演:Amber’s / シズクノメ / and moreチケット:https://l-tike.com/amber-s/イベント詳細:https://t.co/9rzAaGKmw1 <Amber’s ONEMAN LIVE 2025 “sign”>2025年8月1日(金)東京都・新宿MarzOPEN18:30 / START19:00 ■イベント出演 <BEAT FRIDAY vol.1>日時:7月4日(金) OPEN18:30 / START 19:00会場:渋谷eggman出演:Amber’s / wapiti / KI_EN / 「カリギュラ」 2025年6月11日(水)配信スタートhttps://ambers.lnk.to/Caligula作詞:豊島こうき 作曲:Amber’s 編曲:Amber’s / MONJOE 関連リンク ◆Amber’s オフィシャルサイト◆Amber’s […]

The post Amber’s、自主企画<DOUBLE STEAL 〜東京BAN博〜>開催決定。出演第一弾にシズクノメ first appeared on BARKS.