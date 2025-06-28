【大学ラグビー】「東西学生対抗戦」の代表メンバーが決定！　西軍は京産大５人・関学大６人・立命大２人など　東軍からは帝京大８人・明治大８人・早稲田大５人など　精鋭が集結

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　今年度、創立１００周年を迎える関西ラグビーフットボール協会。その１００年を記念して、６月２９日に花園ラグビー場（東大阪市）で開催される「東西学生対抗戦」に出場する西軍学生選抜・東軍学生選抜の登録メンバーが発表されました。

　京都産業大学の廣瀬佳司監督が指揮をとる西軍学生選抜。今年度の関西大学春季トーナメントで決勝進出を果たした京都産業大学から６人、立命館大学から３人、３位となった近畿大学から５人、関西学院大学から５人など、関西大学Ａリーグに所属する大学がズラリ。関西以外からは、福岡工業大学の中尾朔也選手がメンバーに名を連ねました。

　一方、帝京大学の相馬朋和監督が率いる東軍学生選抜。日本代表合宿にも参加した経験を持つ森山飛翔選手など帝京大学から８人、今年４月のＵ２３日本代表のオーストラリア遠征に参加した伊藤龍之介選手など明治大学からも８人、そのほか早稲田大学から５人など、対抗戦グループに所属する大学から選出。リーグ戦からは、東海大学の薄田周希選手などがメンバー入りを果たしました。

　今シーズンの大学ラグビー界を占う東西の選抜メンバーの激突。キックオフは６月２９日（日）、午後２時５分です。

＜西軍学生選抜　登録メンバー２６人＞
１　　中田偲響（関西学院大）左ＰＲ
２　　大塚壮二郎（関西学院大）左ＰＲ
３　　木本峻士（立命館大）ＨＯ
４　　平野龍（京都産業大）ＨＯ
５　　甲斐匠馬（立命館大）右ＰＲ
６　　柴田佳祐（近畿大）右ＰＲ
７　　モルンガ・レンズ（摂南大）ＬＯ
８　　楠大輝（近畿大）ＬＯ
９　　ビンガノ・ロロヘア（朝日大）ＬＯ
１０　小林典大（関西学院大）ＦＬ
１１　中谷陸人（同志社大）ＦＬ
１２　伊藤森心（京都産業大）ＦＬ　
１３　アシュトン・テアウ（ＩＰＵ環太平洋大）ＮＯ８
１４　中川一星（関西大）ＮＯ８
１５　高木城治（京都産業大）ＳＨ
１６　渡邊晴斗（近畿大）ＳＨ
１７　奈須貴大（京都産業大）ＳＯ
１８　大島泰真（同志社大）ＳＯ
１９　西柊太郎（近畿大）ＣＴＢ
２０　中尾朔也（福岡工業大）ＣＴＢ
２１　公文毅京（摂南大）ＣＴＢ
２２　中俊一朗（関西学院大）ＷＴＢ
２３　マイケルズ・カストン（摂南大）ＷＴＢ
２４　小林修市（京都産業大）ＷＴＢ
２５　武藤航生（関西学院大）ＦＢ
２６　的場天飛（関西学院大）ＦＢ

＜東軍学生選抜　登録メンバー２６人＞
１　　山口湧太郎（早稲田大）左ＰＲ
２　　清水栞太（帝京大）左ＰＲ
３　　清水健伸　（早稲田大）ＨＯ
４　　西野帆平（明治大）ＨＯ
５　　山口匠 （明治大）右ＰＲ
６　　森山飛翔（帝京大）右ＰＲ
７　　栗田文介 （早稲田大）ＬＯ
８　　磯部俊太朗 （筑波大）ＬＯ
９　　物部耀大朗（明治大）ＬＯ
１０　薄田周希（東海大）ＦＬ
１１　ティシレリ・ロケティ（流通経済大）ＦＬ
１２　河村ノエル（帝京大）ＦＬ
１３　藤井達哉（明治大）ＮＯ８
１４　カイサ・ダウナカマカマ（帝京大）ＮＯ８
１５　武智成翔（帝京大）ＳＨ
１６　糸瀬真周（早稲田大）ＳＨ
１７　伊藤龍之介（明治大）ＳＯ
１８　大町佳生（帝京大）ＳＯ／ＣＴＢ
１９　野中健吾（早稲田大）ＳＯ／ＣＴＢ
２０　東海隼（明治大）ＣＴＢ
２１　上田倭士（帝京大）ＣＴＢ
２２　生田弦己（帝京大）ＷＴＢ
２３　山村和也（明治大）ＷＴＢ
２４　海老澤琥珀（明治大）ＷＴＢ
２５　コンラッド・セブンスター（東海大）ＦＢ
２６　タヴァケ・オト（大東文化大）ＦＢ　