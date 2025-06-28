【大学ラグビー】「東西学生対抗戦」の代表メンバーが決定！ 西軍は京産大５人・関学大６人・立命大２人など 東軍からは帝京大８人・明治大８人・早稲田大５人など 精鋭が集結
今年度、創立１００周年を迎える関西ラグビーフットボール協会。その１００年を記念して、６月２９日に花園ラグビー場（東大阪市）で開催される「東西学生対抗戦」に出場する西軍学生選抜・東軍学生選抜の登録メンバーが発表されました。
京都産業大学の廣瀬佳司監督が指揮をとる西軍学生選抜。今年度の関西大学春季トーナメントで決勝進出を果たした京都産業大学から６人、立命館大学から３人、３位となった近畿大学から５人、関西学院大学から５人など、関西大学Ａリーグに所属する大学がズラリ。関西以外からは、福岡工業大学の中尾朔也選手がメンバーに名を連ねました。
今シーズンの大学ラグビー界を占う東西の選抜メンバーの激突。キックオフは６月２９日（日）、午後２時５分です。
＜西軍学生選抜 登録メンバー２６人＞
１ 中田偲響（関西学院大）左ＰＲ
２ 大塚壮二郎（関西学院大）左ＰＲ
３ 木本峻士（立命館大）ＨＯ
４ 平野龍（京都産業大）ＨＯ
５ 甲斐匠馬（立命館大）右ＰＲ
６ 柴田佳祐（近畿大）右ＰＲ
７ モルンガ・レンズ（摂南大）ＬＯ
８ 楠大輝（近畿大）ＬＯ
９ ビンガノ・ロロヘア（朝日大）ＬＯ
１０ 小林典大（関西学院大）ＦＬ
１１ 中谷陸人（同志社大）ＦＬ
１２ 伊藤森心（京都産業大）ＦＬ
１３ アシュトン・テアウ（ＩＰＵ環太平洋大）ＮＯ８
１４ 中川一星（関西大）ＮＯ８
１５ 高木城治（京都産業大）ＳＨ
１６ 渡邊晴斗（近畿大）ＳＨ
１７ 奈須貴大（京都産業大）ＳＯ
１８ 大島泰真（同志社大）ＳＯ
１９ 西柊太郎（近畿大）ＣＴＢ
２０ 中尾朔也（福岡工業大）ＣＴＢ
２１ 公文毅京（摂南大）ＣＴＢ
２２ 中俊一朗（関西学院大）ＷＴＢ
２３ マイケルズ・カストン（摂南大）ＷＴＢ
２４ 小林修市（京都産業大）ＷＴＢ
２５ 武藤航生（関西学院大）ＦＢ
２６ 的場天飛（関西学院大）ＦＢ
＜東軍学生選抜 登録メンバー２６人＞
１ 山口湧太郎（早稲田大）左ＰＲ
２ 清水栞太（帝京大）左ＰＲ
３ 清水健伸 （早稲田大）ＨＯ
４ 西野帆平（明治大）ＨＯ
５ 山口匠 （明治大）右ＰＲ
６ 森山飛翔（帝京大）右ＰＲ
７ 栗田文介 （早稲田大）ＬＯ
８ 磯部俊太朗 （筑波大）ＬＯ
９ 物部耀大朗（明治大）ＬＯ
１０ 薄田周希（東海大）ＦＬ
１１ ティシレリ・ロケティ（流通経済大）ＦＬ
１２ 河村ノエル（帝京大）ＦＬ
１３ 藤井達哉（明治大）ＮＯ８
１４ カイサ・ダウナカマカマ（帝京大）ＮＯ８
１５ 武智成翔（帝京大）ＳＨ
１６ 糸瀬真周（早稲田大）ＳＨ
１７ 伊藤龍之介（明治大）ＳＯ
１８ 大町佳生（帝京大）ＳＯ／ＣＴＢ
１９ 野中健吾（早稲田大）ＳＯ／ＣＴＢ
２０ 東海隼（明治大）ＣＴＢ
２１ 上田倭士（帝京大）ＣＴＢ
２２ 生田弦己（帝京大）ＷＴＢ
２３ 山村和也（明治大）ＷＴＢ
２４ 海老澤琥珀（明治大）ＷＴＢ
２５ コンラッド・セブンスター（東海大）ＦＢ
２６ タヴァケ・オト（大東文化大）ＦＢ