¡ÚÈ¡´Û£´£Ò¡¦£³ºÐÌ¤¾¡Íø¡ÛÉðËµ³¼ê¤¬¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÎÄï¥¢¥ë¥Þ¥Ç¥ª¥í¤Ç£Ö¡¡°È¾å¤ÏÅÚÍË¸áÁ°¤ÎÈ¡´Û¤Ç£´Àï£³¾¡
¡¡£¶·î£²£¸Æü¤ÎÈ¡´Û£´£Ò¡¦£³ºÐÌ¤¾¡Íø¡Ê¼Ç£²£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡á£±£³Æ¬Î©¤Æ¡Ë¤Ï¡¢¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÎÈ¾Äï¤ÇÉðËµ³¼ê¤¬µ³¾è¤·¤¿¥¢¥ë¥Þ¥Ç¥ª¥í¡Ê²´£³ºÐ¡¢·ªÅì¡¦À¶¿åµ×»ì±¹¼Ë¡¢Éã¥ì¥¤¥Ç¥ª¥í¡Ë¤¬¡¢Áá¤áÀèÆ¬¤«¤é£²ÇÏ¿ÈÈ¾º¹¤ò¤Ä¤±¤Æ´°¾¡¤·¤¿¡£¾¡¤Á»þ·×£²Ê¬£°ÉÃ£´¡ÊãÄ¡Ë¡£
¡¡·»¡¦¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¿ô¡¹¤Î¥Ó¥Ã¥°¥ì¡¼¥¹¤òÀ©¤·¤¿ÉðËµ³¼ê¤¬Äï¤Ë½é¾¡Íø¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£Æ»Ãæ¤Ï¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ÇÈô¤Ð¤¹Á°¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¹¥°Ì¤òÄÉÁö¡££´¥³¡¼¥Ê¡¼¼êÁ°¤ÇÈ´·²¤Î¼ê±þ¤¨¤Î¤Þ¤ÞÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢Ä¾Àþ¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÄÉ¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¸åÂ³¤ò°ú¤Î¥¤·¤¿¡£ÉðËµ³¼ê¤Ï¡Ö¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤ò½Ð¤Æ¡¢Î®¤ì¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È£¶ÀïÌÜ¤Ç¤Î¾¡Íø¤ò´î¤ó¤À¡£
¡¡ÉðËµ³¼ê¤Ï¤³¤ÎÆü¤ÎÈ¡´Û¶¥ÇÏ¾ì£´¥ì¡¼¥¹½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¡¢£´¥ì¡¼¥¹¤Ëµ³¾è¤·£±¡¢£²¡¢£±¡¢£±Ãå¡££´Àï£³¾¡¡¢£²Ãå£±²ó¤Î¥ª¡¼¥ëÏ¢ÂÐ¤È¤¤¤¦¹¥À®ÀÓ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£