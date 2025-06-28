ËÙÅÄ¿¿Í³¡¢»³ÅÄ°ÉÆà¤é¤¬¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ë¡¡¥¢¥ß¥åー¥º¿·¿Í½÷Í¥¡¦ÇÐÍ¥È¯·¡¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó³«ºÅ
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ß¥åー¥º¤¬¡¢¼Ì¿¿Å¸¡Ø»ä¤¬»£¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿½÷Í¥Å¸¡¿ÇÐÍ¥Å¸¡Ù¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡¢¿·¿Í¤Î½÷Í¥¡¦ÇÐÍ¥¤òÈ¯·¡¤¹¤ë¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§ËÙÅÄ¿¿Í³¡¢2024Ç¯¤Ï¡Ö¡ÈÅØÎÏ¤Î1Ç¯¡É¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡¡¥Ç¥Ó¥åー10¼þÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î·è°Õ
¡¡Ê¡»³²í¼£¤Ê¤É¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¢¥ß¥åー¥º¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÁ´¹ñµ¬ÌÏ¤Î¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÊ£¿ô²ó³«ºÅ¤·¡¢µÈÂôÎ¼¡¢À¶¸¶²ÌÌí¡¢ÌîÂ¼¼þÊ¿¡¢ËÙÅÄ¿¿Í³¡¢³ýÅç¤ß¤º¤¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤ÊºÍÇ½¤òÈ¯·¡¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¶È¤Ë¶½Ì£¤Î¤¢¤ëËþ12ºÐ～25ºÐ¡ÊÀÊÌÉÔÌä¡Ë¤òÊç½¸¤·¡¢¿³ºº¤ò·Ð¤Æ2026Ç¯½é½Õ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¼Ì¿¿Å¸¤Ë¤Æ¥°¥é¥ó¥×¥ê¤¬·èÄê¤¹¤ë¡£
¡¡ËÜ¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¥³¥é¥Ü¤¹¤ë¡Ø»ä¤¬»£¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿½÷Í¥Å¸¡¿ÇÐÍ¥Å¸¡Ù¤È¤Ï¡¢µ¤±Ô¤Î¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¤¬º£ÏÃÂê¤Î½÷Í¥¡¦ÇÐÍ¥¤ò»£¤ê²¼¤í¤¹Å¸¼¨´ë²è¤Ç¡¢»£±Æ¤¹¤ë¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤ä¸ÄÀ¤¬°ú¤½Ð¤µ¤ì¤ë¤ÈÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¿·¿Í¤Î½÷Í¥¡¦ÇÐÍ¥¤òÈ¯·¡¤¹¤ë¡£
¡¡3¼¡¿³ºº¤òÄÌ²á¤·¤¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢°ìÎ®¤Î¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ê¤µ¤é¤ËÌ¥ÎÏÅª¤ËÊÑ¿È¤·¡¢¤½¤Î»Ñ¤òÀ¤³¦Åª¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ーßÀÅÄ±ÑÌÀ¤¬»£±Æ¤¹¤ë¡£»£±Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢2026Ç¯½é½Õ¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¼Ì¿¿Å¸¡Ø»ä¤¬»£¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¤Î¸¶ÀÐÅ¸¡Ù¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡±þÊç¤Ï¡¢LINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÖAMUSE¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó～ÇÐÍ¥¤Î¸¶ÀÐÅ¸～¡×¤òÍ§¤À¤ÁÅÐÏ¿¤·¡¢±þÊç¥Õ¥©ー¥à¤è¤êÉ¬Í×»ö¹à¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤Ë±þÊç¤¬´°Î»¡£Êç½¸´ü´Ö¤Ï6·î28Æü¤«¤é8·î22Æü¤Þ¤Ç¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ë¡¢ËÙÅÄ¿¿Í³¡¢»³ÅÄ°ÉÆà¡¢¹±¾¾Í´Î¤¡¢ºÙÅÄ²Â±ûÂÀ¡¢¿·¸¶ÂÙÍ¤¤Î5¿Í¤¬½¢Ç¤¤·¡¢¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ーßÀÅÄ¤Ë¤è¤ë»£¤ê²¼¤í¤·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥á¥ó¥È¡üËÙÅÄ¿¿Í³10Ç¯Á°¤Ë¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤¿»ä¤¬¡¢10Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ë¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ë½¢Ç¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤´¶³´¿¼¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¡¢¹¥¤¡¢¤È»×¤¦µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ§Èó±þÊç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ì½ï¤ËÌ´¤ò³ð¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡ü»³ÅÄ°ÉÆà¤Þ¤À¤ª¼Çµï¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤ª»Å»ö¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂô»³¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬1ÈÖÂçÀÚ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Î¸¶ÀÐ¤òÀ§Èó¸«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ü¹±¾¾Í´Î¤¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÄ©Àï¤ÎÂè°ìÊâ¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÍÍ¡¹¤Ê¸ÄÀ¤Î¿Í¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¾ì½ê¤¬¡¢¤³¤Î·ÝÇ½³¦¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤¢¤Ê¤¿¤Îµï¾ì½ê¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡ªÀ§Èó¤´±þÊç¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡üºÙÅÄ²Â±ûÂÀÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¿§¡¹¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ö±þÊç¤¹¤ë¤³¤È¡×¤Ëí´í°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢µÇ°¼õ¸³¤ÇÎÉ¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¹¥¤ß¤ÎÀ¤³¦¤ËÀµ²ò¤â´°àú¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤«¡¢Çû¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£³§ÍÍ¤Î¤´±þÊç¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü¿·¸¶ÂÙÍ¤¤¹¤´¤¯Í¦µ¤¤Î¤¤¤ë°ìÊâ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Í¦µ¤¤ò¿¶¤ê¹Ê¤Ã¤ÆÀ§Èó±þÊç¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤â¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó·Ð¸³¼Ô¤Ê¤Î¤Çµ¤»ý¤Á¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ªËÍ¤é¤ÈÀÚâøÂöËá¤Ç¤¤ëÃç´Ö¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë