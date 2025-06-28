¡Ö¤Ê¤¼±³¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¶ò¤«¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¤Î¤«¡×¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¥¤¥é¥óÀ©ºÛ´ËÏÂ¤Î¸¡Æ¤Ãæ»ß¡¡¥Ï¥á¥Í¥¤»Õ¡È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¡É¤È¤ÎÉ½ÌÀ¤Ç
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¥¤¥é¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ©ºÛ´ËÏÂ¤Î¸¡Æ¤¤òÃæ»ß¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¤Î¥Ï¥á¥Í¥¤»Õ¤¬¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥á¥Í¥¤»Õ¤Ï26Æü¤Ë¸ø³«¤·¤¿¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¤ÎÀïÆ®¤Ë¡Ö¾¡Íø¤·¤¿¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï27Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ë¡¢¤³¤Î¿ôÆü´Ö¡¢¥¤¥é¥ó¤Ø¤ÎÀ©ºÛ´ËÏÂ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Î¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Îºî¶È¤òÃæ»ß¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¥Ï¥á¥Í¥¤»Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Ê¤¼¡¢±³¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¶ò¤«¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¤Î¤«¡×¡Ö»ä¤¬ÃÑ¿«¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤¿»à¤«¤éÈà¤òµß¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È·ã¤·¤¯ÈãÈ½¡£¥¤¥é¥óÂ¦¤ËÂÐ·è»ÑÀª¤ò²þ¤á¤ë¤è¤¦µá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¥¤¥é¥ó¤Î³Ë³«È¯¤Î´Æ»ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢IAEA¤Ë¤è¤ëºº»¡¤¬É¬Í×¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥¤¥é¥ó¤¬¥¦¥é¥óÇ»½Ì¤ò·ÑÂ³¤¹¤ì¤Ð¡¢ºÆ¤Ó·³»ö¹ÔÆ°¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥¤¥é¥ó¤Î¥¢¥é¥°¥Á³°Áê¤ÏSNS¤Ç¡¢IAEA¤Î¥°¥í¥Ã¥·»öÌ³¶ÉÄ¹¤é¤Ë¤è¤ë¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿³Ë»ÜÀß¤Ø¤ÎË¬Ìä¤Ï¡ÖÌµ°ÕÌ£¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈµñÈÝ¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ê©ÃÅ,
³ùÁÒ,
°ËÅì»Ô,
³¤,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
¾²ÃÈË¼,
»ûÅÄ²°,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
Áòº×,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢