¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¡¦¿ûÌîÃÒÇ·¤¬¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤ËÊÂ¤Ö6¾¡ÌÜ¡¡¼«¸Ê¥ï¡¼¥¹¥È3ÈïÃÆ¡õ7¼ºÅÀ¤â¡¢º£µ¨ºÇÂ¿22ÆÀÅÀ¤ÈÂÇÀþÇúÈ¯
¡û¡¡¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¡¡22¡Ý8¡¡¥ì¥¤¥º¡¡¡ü
¡ã¸½ÃÏ»þ´Ö6·î27Æü¡¡¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥Ñ¡¼¥¯¡¦¥¢¥Ã¥È¡¦¥«¥à¥Ç¥ó¥ä¡¼¥º¡ä
¡¡¥Ü¥ë¥Æ¥£¥â¥¢¡¦¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤¬Æ±ÃÏ¶è2°Ì¥ì¥¤¥º¤È¤ÎËÜµòÃÏ3Ï¢Àï¤òÇòÀ±È¯¿Ê¡£ÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¤¿¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¡Ê35¡Ë¤Ï5²ó7¼ºÅÀ¤ÈÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¤ë¤â¡¢¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤ËÊÂ¤Ö6¾¡ÌÜ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ6Æü¤Ç¤ÎÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò·Þ¤¨¤¿¿ûÌî¤Ï¡¢½é²óÀèÆ¬¤«¤éÏ¢Â³»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤Ê¤ÉÀä¹¥¤Î³ê¤ê½Ð¤·¤ò¸«¤»¤ë¤â¡¢2²óÉ½¤ÎÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥¢¥é¥ó¥À¡¢6ÈÖ¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥í¡¼¤È2ËÜ¤Î¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤òÈïÃÆ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æó»à¤«¤é»Íµå¤ÈÅðÎÝ¡¢9ÈÖ¥¸¥ã¥ó¥»¥ó¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç3ÅÀÌÜ¤ò¼º¤¦¤È¡¢2ÈÖ¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥í¡¼¤Ë17¹æ3¥é¥ó¤òÂÇ¤¿¤ì¡¢¤ï¤º¤«1¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ë¤·¤Æº£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È¤Î3ÈïÃÆ¡¢7¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÂÇÀþ¤ÏÄ¾¸å¤Î2²óÎ¢¤Ë¥ì¥¤¥ºÀèÈ¯¤Î±¦ÏÓ¥Ú¥Ô¥ª¤ò¹¶¤áÎ©¤Æ°ìµó4ÆÀÅÀ¡£Â³¤¯3²óÎ¢¤Ë¤â1ÅÀ¤òÊÖ¤·¡¢¥¹¥³¥¢5ÂÐ6¤ÈÄÉ¤¤¾å¤²¤¿¡£¿ûÌî¤¬7ÅÀÌÜ¤ò¼º¤¤¤Ê¤¬¤é¤â5²ó¤òÅê¤²ÀÚ¤ë¤È¡¢5²óÎ¢¤Ë6ÈÖ¥³¥ë¥È¥ó¡¦¥«¥¦¥¶¡¼¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤ÇºÆ¤Ó1ÅÀº¹¤È¤·¡¢7ÈÖ¥²¡¼¥ê¡¼¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¤¬4¹æ2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤ÆµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£½÷Ë¼Ìò¤Î°ìÈ¯¤Ë¤è¤ê¡¢¿ûÌî¤Ï¾¡ÍøÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤ò»ý¤Ã¤Æ¹ßÈÄ¤·¤¿¡£
¡¡Àª¤¤¤Ë¾è¤ëÂÇÀþ¤Ï6²óÎ¢¤Ë¥«¥¦¥¶¡¼¡¢¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¤ÎÏ¢Â³¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç3ÅÀ¤ò²Ã¤¨¡¢7²óÎ¢¤Ë¤â4ÆÀÅÀ¡£8²óÎ¢¤Ë¤Ï9ÈÖ¥³¥Ó¡¼¡¦¥á¥è¤¬MLB½éËÜÎÝÂÇ¤È¤Ê¤ë2¥é¥ó¤òÃ¡¤¹þ¤à¤Ê¤É°ìµó7ÆÀÅÀ¤Ç¥È¥É¥á¤ò»É¤·¡¢º£µ¨ºÇÂ¿¤Î22ÆÀÅÀ¤ÇÂç¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Î¿ûÌî¤Ï5²ó86µå¤òÅê¤²¤Æ9Èï°ÂÂÇ¡¢1»Íµå¡¢2Ã¥»°¿¶¡¢7¼ºÅÀ¤È¤¤¤¦Åêµå¡£¼«¸Ê¥ï¡¼¥¹¥È¤ÎÈï°ÂÂÇ¿ô¡¢¼ºÅÀ¿ô¤òµÊ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¼«¿È4ÅÐÈÄ¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÇòÀ±¤òÄÏ¤ó¤À¡£º£µ¨16ÅÙÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤ò½ª¤¨¡¢À®ÀÓ¤Ï6¾¡4ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.06¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£