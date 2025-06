タフすぎる相棒、ここに爆誕！iPhone＆AirPodsをがっちり守る“ミルスペック”ケース

どんなに気を付けていても“スマホやイヤホンケースを手元から落としてしまう”のは、避けることができないアクシデントといえるかも!? 起こってほしくない万が一に備えるためにも、ケースはデザイン性だけでなく堅牢性もしっかり有したものをチョイスしたいですよね。

ROOT CO.より発売中の「BR×ROOT CO. for iPhone16e」「BR×ROOT CO. for iPhone13/14/15」(各6600円)及び「BR×ROOT CO.for AirPods4」 (4950円)は、ラゲッジブランド・BRIEFINGとのコラボレーションによるiPhoneシリーズ&AirPods4用のケース。

高い機能性とデザイン性に加え、ミルスペック(MIL-STD-810G516.6Procedure IV)に準拠した耐衝撃性も有するなど、大事なiPhone&AirPods4を落下の衝撃から守りつつ、スタイリッシュに携行できるナイスなアイテムです。

iPhoneケース「BR×ROOT CO. for iPhone 16e」はiPhone 16e、「BR×ROOT CO. for iPhone13/14/15」はiPhone 13/14/15の3モデルに対応。耐傷性・耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂と、落下による衝撃の吸収力に富んだTPU(熱可塑性ポリウレタン)を組み合わせた2層構造を採用し、ケースの側面にデザインされた溝とTPUバンパーを配置。

スリムながらタフ、持ちやすさも兼ね備えた設計となっています。アウトドアテイストの中にスタイリッシュさを感じるデザインで、ケース下部には2つのカラビナループを備え、バックパックやバッグ、ベルトループへの取り付けがスムーズ。

またMagSafeに対応しており、ケースを装着したままでワイヤレス充電が行えます。カラーバリエーションはブラック、ホワイト、カーキ、コヨーテの4種類で、日常使いからアクティブなシーンまで目的や好みに応じたチョイスが可能です。

「BR×ROOT CO. for AitPods4」は、現行モデル「Shock Resist Case Pro. for AirPods」をベースにした、AirPods4(第四世代)対応のケース。20mm幅のループと二重リングの取り付けでホールを本体の両サイドに配置し、開閉部には落下時にケースのフタが開いてしまうのを防ぐロック機能を搭載。

付属のS字カラビナとテープを使えば、バッグやザック、ベルトループに装着して携行できます。本体にAirPods4を入れた状態でワイヤレス充電・ケーブル充電ができ、さらに本体背面のペアリングボタンを押すことでスマホ等へのペアリングが可能。

iPhoneケースと同様にポリカーボネートとTPUの2層構造を採用し、ミルスペック準拠の耐衝撃性でAirPodsをガードします。なお、こちらの本体カラーはブラックのみとなります。

BRIEFINGの赤色ロゴとROOT CO.のレーザー刻印(「for AirPod4」はベルト部のプリント)がシンプルなデザインにアクセントを加え、日常使いだけでなくアウトドアユースまで抜群の存在感を演出するコラボケースです。

