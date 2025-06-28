来週の【重要イベント】日銀短観、米ISM製造業、米雇用統計 (6月30日～7月6日) 来週の【重要イベント】日銀短観、米ISM製造業、米雇用統計 (6月30日～7月6日)



――――――――――――――――――― 6月30日 (月) ――

◆国内経済

★5月鉱工業生産 (8:50)

・5月建機出荷 (13:00)

・5月自動車輸出実績 (13:00)

・5月住宅着工件数 (14:00)

・外国為替平衡操作の実施状況 (19:00)

◆国際経済ｅｔｃ

★中国6月製造業PMI (10:30)

・中国6月非製造業PMI (10:30)

・英国1-3月期GDP[確報値] (15:00)

・ドイツ5月小売売上高 (15:00)

・ドイツ5月輸入物価指数 (15:00)

・ユーロ圏5月マネーサプライM3 (17:00)

・ドイツ6月消費者物価指数 (21:00)

・米国6月シカゴ購買部協会景気指数 (22:45)

・ラガルドECB総裁発言 (1日4:00)

・香港国家安全維持法施行から5年

◆新規上場、市場変更 など

★レント <372A> ：東証Ｓ新規上場

★リップス <373A> ：東証Ｇ新規上場



――――――――――――――――――― 7月 1日 (火) ――

◆国内経済

★日銀短観 (8:50)

・6月消費動向調査 (14:00)

・6月新車販売 (14:00)

・6月軽自動車販売 (14:00)

・10年国債入札

・路線価公表

・日本電信電話 <9432> が「ＮＴＴ」に商号変更

◆国際経済ｅｔｃ

・カナダ、香港市場休場

・中国6月財新製造業PMI (10:45)

・ドイツ6月製造業PMI[確報値] (16:55)

・ドイツ6月失業率 (16:55)

・ユーロ圏6月製造業PMI[確報値] (17:00)

・ユーロ圏6月消費者物価指数 (18:00)

・米国6月製造業PMI[確報値] (22:45)

★米国6月ISM製造業景気指数 (23:00)

・米国5月建設支出 (23:00)

・米国5月JOLTS求人件数 (23:00)

・植田日銀総裁・パウエルFRB議長が「ECBフォーラム」に参加

◆新規上場、市場変更 など

★エージェントＩＧホールディングス <377A> ：名証Ｍ新規上場

〇ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ <6090> ：東証Ｇ→東証Ｓ



――――――――――――――――――― 7月 2日 (水) ――

◆国内経済

・6月マネタリーベース (8:50)

・ファストリ <9983> が6月国内ユニクロ売上推移速報を公表

◆国際経済ｅｔｃ

・ユーロ圏5月失業率 (18:00)

・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)

★米国6月ADP雇用統計 (21:15)

・ラガルドECB総裁発言 (23:15)

・米国週間石油在庫統計 (23:30)

【海外決算】

[米]コンステレーション・ブランズ

◆新規上場、市場変更 など

〇ＷＡＣＵＬ <4173> [東証Ｇ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 7月 3日 (木) ――

◆国内経済

・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・30年国債入札

★参院選公示 (7月20日投開票)

◆国際経済ｅｔｃ

・独立記念日の前日で米株式・債券市場が短縮取引

・中国6月財新サービス業PMI (10:45)

・ドイツ6月サービス業PMI[確報値] (16:55)

・ユーロ圏6月サービス業PMI[確報値] (17:00)

★米国6月雇用統計 (21:30)

★米国5月貿易収支 (21:30)

・米国新規失業保険申請件数 (21:30)

・米国6月サービス業PMI[確報値] (22:45)

★米国6月ISM非製造業景気指数 (23:00)

・米国5月製造業新規受注 (23:00)

・米国5月耐久財受注[確報値] (23:00)



――――――――――――――――――― 7月 4日 (金) ――

◆国内経済

★5月全世帯家計調査 (8:30)

・6月輸入車販売 (10:30)

・6月車名別新車販売 (11:00)

◆国際経済ｅｔｃ

★米国市場休場 (独立記念日)

・ドイツ5月製造業新規受注 (15:00)

・ユーロ圏5月生産者物価指数 (18:00)

◆新規上場、市場変更 など

★ヒット <378A> :東証Ｇ新規上場



――――――――――――――――――― 7月 5日 (土) ――

特になし



――――――――――――――――――― 7月 6日 (日) ――

特になし



※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。



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