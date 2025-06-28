来週の【重要イベント】日銀短観、米ISM製造業、米雇用統計 (6月30日～7月6日)
――――――――――――――――――― 6月30日 (月) ――
◆国内経済
★5月鉱工業生産 (8:50)
・5月建機出荷 (13:00)
・5月自動車輸出実績 (13:00)
・5月住宅着工件数 (14:00)
・外国為替平衡操作の実施状況 (19:00)
◆国際経済ｅｔｃ
★中国6月製造業PMI (10:30)
・中国6月非製造業PMI (10:30)
・英国1-3月期GDP[確報値] (15:00)
・ドイツ5月小売売上高 (15:00)
・ドイツ5月輸入物価指数 (15:00)
・ユーロ圏5月マネーサプライM3 (17:00)
・ドイツ6月消費者物価指数 (21:00)
・米国6月シカゴ購買部協会景気指数 (22:45)
・ラガルドECB総裁発言 (1日4:00)
・香港国家安全維持法施行から5年
◆新規上場、市場変更 など
★レント <372A> ：東証Ｓ新規上場
★リップス <373A> ：東証Ｇ新規上場
――――――――――――――――――― 7月 1日 (火) ――
◆国内経済
★日銀短観 (8:50)
・6月消費動向調査 (14:00)
・6月新車販売 (14:00)
・6月軽自動車販売 (14:00)
・10年国債入札
・路線価公表
・日本電信電話 <9432> が「ＮＴＴ」に商号変更
◆国際経済ｅｔｃ
・カナダ、香港市場休場
・中国6月財新製造業PMI (10:45)
・ドイツ6月製造業PMI[確報値] (16:55)
・ドイツ6月失業率 (16:55)
・ユーロ圏6月製造業PMI[確報値] (17:00)
・ユーロ圏6月消費者物価指数 (18:00)
・米国6月製造業PMI[確報値] (22:45)
★米国6月ISM製造業景気指数 (23:00)
・米国5月建設支出 (23:00)
・米国5月JOLTS求人件数 (23:00)
・植田日銀総裁・パウエルFRB議長が「ECBフォーラム」に参加
◆新規上場、市場変更 など
★エージェントＩＧホールディングス <377A> ：名証Ｍ新規上場
〇ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ <6090> ：東証Ｇ→東証Ｓ
――――――――――――――――――― 7月 2日 (水) ――
◆国内経済
・6月マネタリーベース (8:50)
・ファストリ <9983> が6月国内ユニクロ売上推移速報を公表
◆国際経済ｅｔｃ
・ユーロ圏5月失業率 (18:00)
・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)
★米国6月ADP雇用統計 (21:15)
・ラガルドECB総裁発言 (23:15)
・米国週間石油在庫統計 (23:30)
【海外決算】
[米]コンステレーション・ブランズ
◆新規上場、市場変更 など
〇ＷＡＣＵＬ <4173> [東証Ｇ]：上場廃止
――――――――――――――――――― 7月 3日 (木) ――
◆国内経済
・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)
・30年国債入札
★参院選公示 (7月20日投開票)
◆国際経済ｅｔｃ
・独立記念日の前日で米株式・債券市場が短縮取引
・中国6月財新サービス業PMI (10:45)
・ドイツ6月サービス業PMI[確報値] (16:55)
・ユーロ圏6月サービス業PMI[確報値] (17:00)
★米国6月雇用統計 (21:30)
★米国5月貿易収支 (21:30)
・米国新規失業保険申請件数 (21:30)
・米国6月サービス業PMI[確報値] (22:45)
★米国6月ISM非製造業景気指数 (23:00)
・米国5月製造業新規受注 (23:00)
・米国5月耐久財受注[確報値] (23:00)
――――――――――――――――――― 7月 4日 (金) ――
◆国内経済
★5月全世帯家計調査 (8:30)
・6月輸入車販売 (10:30)
・6月車名別新車販売 (11:00)
◆国際経済ｅｔｃ
★米国市場休場 (独立記念日)
・ドイツ5月製造業新規受注 (15:00)
・ユーロ圏5月生産者物価指数 (18:00)
◆新規上場、市場変更 など
★ヒット <378A> :東証Ｇ新規上場
――――――――――――――――――― 7月 5日 (土) ――
特になし
――――――――――――――――――― 7月 6日 (日) ――
特になし
※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。
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