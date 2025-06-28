2025年6月28日放送の「ぶらり途中下車の旅」はこどもの国線・田園都市線の旅。

旅人は、舞の海。

こどもの国線

横浜市緑区の長津田駅から同市青葉区のこどもの国駅を結ぶ3.4kmの路線。

こどもの国へのアクセス路線として1967年に開業し、2000年に通勤・通学時間帯の利便性向上のため、通勤線化され、その際、中間駅として恩田駅が新設されました。

レジャー施設「こどもの国」へのアクセス路線としてだけでなく、地域の重要な交通手段としても親しまれています。

田園都市線

渋谷から神奈川の中央林間まで全長31.5km、27駅を結ぶ路線。

沿線には、おしゃれな街並みの二子玉川、閑静な住宅街の用賀、飲食店が多く密集する三軒茶屋などがあります。

今週の旅人：舞の海

1968年2月17日生まれ。青森県西津軽郡鰺ヶ沢町出身の元力士。

小さい体でも軽快に大きな力士と戦う姿や様々な技を駆使して戦う姿から、『牛若丸』『技のデパート』と呼ばれ人気を集めました。現在は大相撲解説、タレント、CMなど多方面で活躍中。

おじゃましたところ こどもの国駅 こどもの国 青葉台駅 ジョルニカフェ 玄 藤が丘駅 星野久美さん 江田駅 横浜あおば玉田ガラス工房 宮崎台駅 街ノ停留所 桜新町駅 カランコロン ジョルニカフェ 玄星野久美さん横浜あおば玉田ガラス工房街ノ停留所カランコロン

開園60年記念イヤー！こどものためのアミューズメントが詰まった施設！牧場に無料いかだ？！

【最寄駅】こどもの国線「こどもの国駅」から徒歩3分

【所在地】神奈川県横浜市青葉区奈良町700

【営業時間】9:30〜16:30

【定休日】水（水曜が祝日の場合開園）

【電話番号】045-961-2111

【ホームページ】https://www.kodomonokuni.org/

【Instagram】https://www.instagram.com/yokohama_kodomonokuni/

【Facebook】https://www.facebook.com/kodomonokunikyokai

【X（旧Twitter）】https://x.com/kodomo_no_kuni

【入園料】おとな・高校生600円／中学生・小学生200円／幼児(0〜2歳は無料)100円

ジョルニカフェ 玄（青葉台駅）

江戸時代から続く、淡路島伝統の麺で作る「イタリアン味噌煮込みぬーどる」

【最寄駅】田園都市線「青葉台駅」から徒歩7分

【所在地】神奈川県横浜市青葉区しらとり台2-73

【営業時間】11:00〜20:30（L.O.19:30）

【定休日】日・祝・第三月曜日

【電話番号】045-514-7986

【ホームページ】http://cafegen.life.coocan.jp/

【Instagram】https://www.instagram.com/giornicafegen/

【X（旧Twitter）】https://x.com/giornicafe

ふるさと納税返礼品になっている和紙人形とハーバリウムを組み合わせた「華姫」

【最寄駅】田園都市線「藤が丘駅」から徒歩6分

【所在地】神奈川県横浜市青葉区藤が丘2丁目

【電話番号】045-515-6075

【ホームページ】https://kimono-doll-rium.jp/profile/

【Instagram】https://www.instagram.com/hanahime_kimonodoll/

【Facebook】https://www.facebook.com/kumi.hoshino.925

【YouTube】https://www.youtube.com/channel/UCnvHqXOqBC-xglRcXEMx0AQ

源氏物語の世界をガラスの本に封じ込めた？！和のガラス造形作家の優美な世界

【最寄駅】田園都市線「江田駅」から徒歩10分

【所在地】神奈川県横浜市青葉区荏田西2-38-2

【営業時間】10:00〜18:00

【定休日】木

【電話番号】045-910-4744

【ホームページ】https://glass-flow.com/

【Instagram】https://www.instagram.com/tamadaglassstudio/

【Facebook】https://www.facebook.com/100063792900101

【X（旧Twitter）】https://x.com/glass_tamada

パン屋さんにコーヒー店、雑貨屋さん・・・華農家の庭にあらわれた地域の人の憩いの場

【最寄駅】

田園都市線「宮崎台駅」から徒歩46分

田園都市線「溝の口駅」からバスで15〜20分（川崎西部地域療育センター前停留所で下車）

小田急線「向ヶ丘遊園駅」南口からバスで約10分（川崎西部地域療育センター前停留所で下車）

【所在地】神奈川県川崎市宮前区平3-10-7

【営業時間】10:00〜17:00

【定休日】月・火

【電話番号】044-572-7124

【ホームページ】https://teiryujo.jp/

【Instagram】https://www.instagram.com/machinoteiryujo/

【備考】

「花ノ停留所」 街ノ停留所 花棟

【定休日】月・火

【営業時間】10:00〜17:00

【電話番号】044-572-7124

【ホームページ】https://teiryujo.jp/hanatei/

【Instagram】https://www.instagram.com/hananoteiryujo/

【Facebook】https://www.facebook.com/hananoteiryujo

「KAICHIDESIGN」 街ノ停留所 花棟 2階

【定休日】土・日

【営業時間】9:00〜17:00

【Instagram】https://www.instagram.com/kaichidesign/

【Facebook】https://www.facebook.com/kaichiro.hamada

「アロハロミロミAndy」 街ノ停留所 花棟 2階

【定休日】不定休

【営業時間】10:00〜18:00

【ホームページ】https://aloharomiromi.my.canva.site/

【Instagram】https://www.instagram.com/aloha0504/

「めぐみ焼菓子店」 街ノ停留所 菓子棟

【定休日】月・火

【営業時間】水〜金 9:00〜18:00／土日 8:00〜17:00

【電話番号】044-577-9272

【ホームページ】https://megumiyakigashiten.com/

【Instagram】

https://www.instagram.com/megumiyakigashiten/

https://www.instagram.com/bakeshop.megumiyakigashiten/

【Facebook】https://www.facebook.com/megumiyakigashiten

【X（旧Twitter）】https://x.com/megumiykgsh10

「1983COFFEE」 街ノ停留所 菓子棟

【定休日】月・隔週火曜

【営業時間】水〜金 9:00〜18:00／土日 8:00〜17:00

【ホームページ】https://1983coffee.shop-pro.jp/

【Instagram】https://www.instagram.com/1983_coffee/

街のパン屋さんがパンへの愛情を込めた「パンかき氷」とは？

【最寄駅】

田園都市線「桜新町駅」から徒歩22分

世田谷線「上町駅」から徒歩1分

【所在地】東京都世田谷区世田谷3-12-10

【営業時間】9:00〜24:00

【定休日】水曜日

【電話番号】03-6432-6652

【Instagram】https://www.instagram.com/calin_setagaya/