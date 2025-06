積極的な動きを見せるロケッツがFAのグリーン、テイト、ホリデーと再契約へ

6月28日(現地時間27日)。ヒューストン・ロケッツは、今夏に制限なしFA(フリーエージェント)になるジェフ・グリーンとジェイショーン・テイト、来シーズンの契約がチームオプションになっているアーロン・ホリデーの契約を破棄し、再契約を結んでチームへ呼び戻す意向と『ESPN』のシャムズ・シャラニア記者が報じた。

ウェスタン・カンファレンス2位の52勝30敗を残したチームで、グリーンは32試合の出場で平均12.4分5.4得点1.8リバウンド、テイトは52試合に出場して平均11.3分3.6得点2.3リバウンド、ホリデーは62試合で平均12.8分5.5得点1.3リバウンド1.3アシストを残した。

すでにロケッツはスティーブン・アダムズと再契約、来シーズンがチームオプションになっていたフレッド・バンブリートと新たに再契約を結ぶ意向と報じられていて、先日フェニックス・サンズとのトレードでケビン・デュラントを獲得。

8月末に39歳を迎えるグリーンが再契約を結ぶことになれば、2007年のドラフト同期でキャリア最初の約4シーズンをシアトル・スーパーソニックスとオクラホマシティ・サンダー、2020-21シーズンにブルックリン・ネッツでも共演したデュラントと再びチームメートになって共闘することになる。

The Houston Rockets intend to sign their free agents Jae'Sean Tate, Aaron Holiday and Jeff Green on new contracts to bring them all back for next season, sources tell ESPN. pic.twitter.com/8yRqFRtGUz

- Shams Charania (@ShamsCharania) June 27, 2025