¤¦¤ÄÉÂ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ3Ç¯¡£½ª¤ï¤ê¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤¼£ÎÅ¤ÎÃæ¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê³Ú¤·¤ß¡¿¤½¤ì¤Ç¤âÊë¤é¤·¤¬Â³¤¯¤«¤é¢
¡Ø¤½¤ì¤Ç¤âÊë¤é¤·¤¬Â³¤¯¤«¤é¡Ù¡ÊÉûÅç¤¢¤¹¤«/KADOKAWA¡ËÂè2²ó¡ÚÁ´5²ó¡Û
¡Ø¤½¤ì¤Ç¤âÊë¤é¤·¤¬Â³¤¯¤«¤é¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à
¡¡µÊÃãÅ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢Çã¤¤Êª¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤ê¡¢¸ÄÅ¸¤Î¤¿¤á¤Ë³¨¤òÉÁ¤¤¤¿¤ê¡Ä¾®¤µ¤ÊÌóÂ«¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç¤Þ¤¿º£Æü¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¡£¤¦¤ÄÉÂ¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢2DKÃÛ30Ç¯¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÇÇ¤Î¡Ö¤¿¤è¤ê¡×¤È¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤¹¤ë¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤¬¡¢µ¨Àá¤Î°Ü¤í¤¤¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤è¤¦¤ËÆü¡¹¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¡¢¸ÄÀÅª¤Ê»ëÅÀ¤È³Î¤«¤ÊÉ®Ã×¤ÇËÂ¤°¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ø¤½¤ì¤Ç¤âÊë¤é¤·¤¬Â³¤¯¤«¤é¡Ù¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤½¤ì¤Ç¤âÊë¤é¤·¤¬Â³¤¯¤«¤é¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à
¡¡µÊÃãÅ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢Çã¤¤Êª¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤ê¡¢¸ÄÅ¸¤Î¤¿¤á¤Ë³¨¤òÉÁ¤¤¤¿¤ê¡Ä¾®¤µ¤ÊÌóÂ«¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç¤Þ¤¿º£Æü¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¡£¤¦¤ÄÉÂ¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢2DKÃÛ30Ç¯¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÇÇ¤Î¡Ö¤¿¤è¤ê¡×¤È¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤¹¤ë¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤¬¡¢µ¨Àá¤Î°Ü¤í¤¤¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤è¤¦¤ËÆü¡¹¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¡¢¸ÄÀÅª¤Ê»ëÅÀ¤È³Î¤«¤ÊÉ®Ã×¤ÇËÂ¤°¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ø¤½¤ì¤Ç¤âÊë¤é¤·¤¬Â³¤¯¤«¤é¡Ù¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£