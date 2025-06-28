【ＮＰＢきょうのみどころ】巨人のグリフィンが開幕５連勝なら１６年マシソン以来球団の外国人助っ人では５人目
☆巨人―ＤｅＮＡ（１４：００・東京ドーム）巨人＝グリフィン、ＤｅＮＡ＝バウアー
巨人は２８日、東京ＤでＤｅＮＡと対戦する。予告先発はグリフィン。今季はここまで―〇〇〇――〇――（―は勝ち負けつかず）と９登板４勝０敗だ。勝てば開幕から５連勝となるが、巨人の助っ人外国人で過去に開幕５連勝は以下の通り。
年 投 手
３８春 スタルヒン
３８秋 スタルヒン
４１ スタルヒン
４４ スタルヒン
０６ パウエル
０９ ゴンザレス
１６ マシソン
４人７度がマークしている。グリフィンは最近２試合で勝ち負けがついていないが、安定感は抜群。球団９年ぶりの助っ人外国人開幕５連勝なるか。
（その他のカード）
☆ヤクルト―阪神（１４：００・神宮）ヤクルト＝高橋、阪神＝デュプランティエ
☆中日―広島（１４：００・バンテリンドーム）中日＝涌井、広島＝玉村
☆西武―日本ハム（１８：００・ベルーナドーム）西武＝隅田、日本ハム＝山崎
☆ロッテ―ソフトバンク（１８：００・ＺＯＺＯマリン）ロッテ＝石川柊、日本ハム＝上沢
☆オリックス―楽天（１４：００・京セラドーム）オリックス＝田嶋、楽天＝ヤフーレ
※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順