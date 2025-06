東京都台東区千束仲之町通り吉原神社(九郎助稲荷神社)(写真:Masa/PIXTA)

【酷評された浮世絵】わずか10ヵ月で才能が枯れた浮世絵師「東洲斎写楽」の秀作浮世絵と酷評された役者絵を見る

今年の大河ドラマ『べらぼう 〜蔦重栄華乃夢噺〜』は横浜流星さんが主演を務めます。喜多川歌麿と決別後、蔦屋重三郎が入れ込んだ、東洲斎写楽について解説します。

蔦屋重三郎×写楽、怒涛の刊行

寛政6年(1794)5月、東洲斎写楽は、蔦屋から役者絵を30種近くも同時に刊行し、鮮烈なデビューを果たします。

写楽の役者絵は、江戸にてかなりの売れ行きだったようで、蔦屋と写楽は、次なる企画に取り組みます。同年の7月から8月にかけて、新たな作品を刊行したのです。

写楽の第2期の作品は「けいせい三本傘」を描いたもの。「二本松陸奥生長」と「桂川月思出」を描いた作品。「神霊矢口渡」と「四方錦故郷旅路」を描いた作品でした。

冒頭の第1期の作品群は大首絵(容貌を中心にして画面構成されたもの)でしたが、第2期の作品は全身像となっていました。

写楽は「歌舞伎劇のなかで、役者達が造りだす人体による造形美、あるいは形式美の表現」にこだわり「劇中のさまざまな場面から、彼の気に入った型やポーズを抽出し、一点一点画面構成に綿密な配慮を用いながら、変化にとんだ多彩な作品を展開」(松木寛『蔦屋重三郎』講談社、2002年)させたのでした。



お半と長右衛門、道行の場を描いた作品『The actors Iwai Hanshiro IV (R) as Ohan of the Shinanoya and Bando Hikosaburo III (L) as Obiya Choemon』(画像:シカゴ美術館)

例えば、寛政6年7月、河原崎座上演(二番目狂言)の「桂川月思出」のお半と長右衛門、道行の場を描いた作品を見ても、長右衛門は立ち止まり、引き締まった表情をしています。一方、お半(女性)は、長右衛門にもたれかかっています。お半の顔はどこかあどけない。

写楽は「役者達の呼吸が完全に一致した瞬間」を捉えて絵にしたのです。

さて、歌舞伎界にとって正月に相当するのが、11月の「顔見世興行」でした。歌舞伎役者は劇場と1年契約を結んで活動していましたが、それが11月。

新たな契約、そして顔ぶれで行う興行、それが顔見世興行なのです。役者にとっては、清新な気分で舞台に臨み、芸道に精進していく季節。観客にとっては、そうした役者たちを見ることができるチャンスでしたし、新たなお気に入り役者(今風に言えば推し)を見つける喜びもあったでしょう。

この季節、江戸の話題は歌舞伎一色だったとも言われています。版元からすると、役者絵を刊行するのに、これほど適した時期はないでしょう。

蔦屋重三郎がそのチャンスを逃すはずがありません。写楽は第1期(5月)には二十数種、第2期(7月)には三十数種の作品を蔦屋から刊行していました。一挙に20や30種の浮世絵作品を刊行することは、普通ではありませんでした。そうであるのに、蔦屋重三郎は第3期にあたって、六十数種もの写楽の作品刊行を行ったのです。

その内容は、11月から閏11月に行われた芝居に関する役者絵。寛政6年10月に亡くなった市川門之助(2代目)の追善絵。相撲に関する絵(相撲絵)というものでした。

「芸術上の崩壊現象」と酷評される第3期

それまで写楽は、役者を総花的に描いてきました。上位の役者から下位の役者まである意味、網羅的に描いてきたのです。

それがこの第3期になると、人気役者を中心に描くという方式に変わっているのでした。第3期の作者絵は「松貞婦女楠」を描いたもの。「閏訥子名和歌誉」を描いたもの。「花都廓縄張」を描いたもの。「男山御江戸磐石」を描いた作品でした。

それまで(第1期・第2期)絶賛されてきた写楽作品ですが、第3期になると「前期とは全く異なった人が描いたような、魂の抜けた形骸だけの作品が並んでいる」(松木寛『蔦屋重三郎』)と酷評されるようになります。

「写楽の創作意欲が急速に冷却していくのを目の当たりにする」「芸術上の崩壊現象」とも表現されています(「二世山下金作の貞任妻岩手」などのように、なかには秀作もあると弁護はされてはいますが)。



第3期で数少ない秀作とされている二代目山下金作、岩手、貞任の妻『Tennojiya Riko』(画像:シカゴ美術館)

では、どういった点が「芸術上の崩壊現象」と評されたのでしょうか。「中山富三郎の牛飼お筆」と「二世榊山三五郎の関白道長の息女おたへ姫」という2作品を見ても分かるように、描かれている女性の表情や姿体はどこか似通っています。



(左)中山富三郎の牛飼お筆『Nakayama Tomisaburō as the cowheard Ofude in Shinobu koi suzume iro toki』(画像:ポートランド美術館)、(右)二世榊山三五郎の関白道長の息女おたへ姫『Actor Sakakiyama Sangoro II as Michinaga's Daughter Princess Otae』(画像:メトロポリタン美術館)

これは、原型があり、それをコピー(もしくはアレンジ)して描かれたのではと推測されているのです。

蔦屋重三郎が写楽の才能を"潰した”?

ではなぜ、このような仕儀となってしまったのでしょう。

筆者は、これまでの写楽作品の刊行形態が大きく関係しているように思うのです。前述したように、写楽は5月、7月、11月と多数の作品を一挙に刊行してきました。短期間に多数の作品を刊行することは、作者(写楽)に多大な負荷をかけます。

その負荷が、作品にあらわれて、現代人から「芸術上の崩壊現象」と酷評されるような状況を生んだのではないか。筆者はそう推測するのです。多数の作品を一挙に刊行するというのは、蔦屋重三郎の発案でしょう。確かにそれは目新しいものであり、話題を呼んだでしょう。

しかし、一方で、稀代の芸術家・写楽の才能を押し潰す結果となったと思うのです。年が明けた寛政7年(1795)正月、写楽は計12枚の絵を描いていますが、それを最後として、彼の消息はぷっつりと途絶えてしまうのです。

わずか10カ月ほどの活動期間を経て、消息不明となった写楽。彼が「謎の浮世絵師」と呼ばれる所以です。重三郎は写楽の消耗ぶりを見て、彼にこれ以上、絵を描かせるのは無理と判断したのではないでしょうか。

