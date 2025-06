俳優の黒羽麻璃央がプロデュースする野球×エンターテインメントショー『ACTORS☆LEAGUE in Baseball 2025』が30日に東京・明治神宮野球場にて開催される。2年ぶり、4回目の開催を前に、黒羽が今回のイベントにかける思いを語ってくれた。ライブエンターテインメントの楽しさと興奮を観客と分かち合いたい、という思いから俳優がプロデュースする『ACTORS☆LEAGUE』プロジェクト。コロナ禍を機に2021年からスタートし、現在では「野球」に加え、「ダンス」「バスケットボール」などイベントの幅も広げている。

2年ぶりの開催となる『in Baseball 2025』では、激闘をくり広げてきた黒羽率いる「BLACK WINGS」と和田琢磨率いる「DIAMOND BEARS」が激突。野球を愛する俳優たちが集結し、真剣勝負を見せる。――2年ぶりの開催となるイベントを直前に控えた今の心境を教えてください。2つの立場での心境がありますが、一つはプロデューサーとして、今回2年ぶりに開催できる喜びと皆さまへの感謝の気持ちであふれております。あとは野外での開催なので雨が降らないか毎日そわそわしております。自称、晴れ男ではあるのでその力が発揮され、晴れてくれる事を願っております。そしてもう一つ、チームのキャプテンとして、BLACK WINGSはこれまで3連敗中です。大好きなチームメイトのためにもBLACK WINGSを応援し続けてくれているファンの皆さまのためにも、なんとしてもこの最終決戦で勝ちをつかみとり、勝利の景色が見たい気持ちでいっぱいです。――プロデューサーとしてイベントを企画する上で大切にしていることは何ですか。プロデューサーとして語れるほどたくさん何かを生み出してきた訳ではないですが、どうしても自分のやりたい事や、思い描いているイメージが強く出てしまいがちです。周囲の意見も聞きながら「どうすれば皆さんが楽しめるか」「笑顔になってもらえるか」「物事をスムーズに進められるか」、というのを考えられる柔軟性も大事だよなと思っております。――4回目となる今回、特に力を入れた要素はありますか、また見どころを教えてください。これまで何度も本番に向けて練習試合をしてきましたが、個々のレベルがとても高くなってきています。きっと選手のみんなは過去の大会で感じた悔しさや「もっとできた!」という経験を糧に、練習を重ねてきたのだということが伝わってきます。試合自体に台本はなく、バチバチの熱い試合を過去最高レベルで、そして見応えたっぷりな試合展開をお届けできればと思います。演出の面でも、試行錯誤しながら考え、より試合を楽しんでもらえるように足すところは足して、引くところは引いており、シンプルな構造ではありますが楽しんでいただけるように頑張っております!そして僕自身がどうしてもやりたかった、とっておきの演出も一つ入れる事ができるかも?なので、そちらもどうか楽しみにしていただけたらうれしいです。――プロデュースという立場を経験することで、俳優としての成長につながっていると感じることはありますか?僕自身、今まで恵まれた環境で表舞台に立たせていただく事が多かったということを、プロデューサーをさせていただいて、改めて感じました。僕たち役者が作品に入るよりもずっと前から、その作品に携わってくれているスタッフさんがいて、いろいろと土台を作り上げてくださり、その上に僕たちは立たせてもらえていただいているということ。その気持ちと携わってきた方々の全てを背負って、僕らは芝居をお届けしなくてはいけないことが自分の成長につながっていると思います。――『ACTORS☆LEAGUE』は2021年に始まって以来、野球のほか、ゲーム、バスケ、ダンスなどの広がりを見せています。コンテンツとして成長を続けていますが、こうした状況をどう感じていますか?純粋に誇らしいですし、これからもどんどん俳優がプロデュースするライブエンターテインメントとして『ACTORS☆LEAGUE』の展開が広がってほしいですね。いろんな景色を俳優もそうですけどファンにも見せてあげてほしいです。――イベントを楽しみにしているファンにメッセージをお願い致します。まずはいつも『ACTORS☆LEAGUE』、『ACTORS☆LEAGUE in Baseball』を応援してくださいましてありがとうございます!ただ野球が大好きな私が、さまざまなご縁があり、こうしてたくさんの方に楽しみにしていただけるような『ACTORS☆LEAGUE』を立ち上げさせていただけていることをうれしく思います。思い返せば、2021年のコロナ禍に始まったこの企画。「みんなを元気に、日本のエンターテイメントを元気に」がコンセプトにありました。その気持ちは今も変わりません。『ACTORS☆LEAGUE in Baseball 2025』が皆さまの人生に少しでも元気と感動を与えられたら僕は幸せです。そして泣いても笑ってもこれが最終対決です。野球少年に戻った選手のみんなの表情、そして全員が一球入魂で闘う姿をぜひ見届けていただけたらうれしいです。【開催概要】『ACTORS☆LEAGUE in Baseball 2025』開催日時:2025年6月30日(月)開場時間:15:30開始時間:17:00球場:明治神宮野球場