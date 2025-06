映画やドラマで驚くほどロマンティックなキスシーンを演出するハリウッドセレブたち。リアルでもキスが上手なのはいったい誰?

ここではインスタグラムでセレブゴシップを扱うアカウント@deuxmoiほかで噂になっている、キスの上手なセレブたちをこっそりご紹介。AU版『ELLE』より。

ポール・メスカル

一般人とのワンナイトの噂もあるポール・メスカルは実はキスが上手だという。情報筋は 「いとこが6年前にナイトクラブでポール・メスカルとキスしたんだけど、今までで一番良かったらしい」と@deuxmoiにタレコミをしている。

ゼイン・マリク

ワン・ダイレクションのファンなら驚かないかもしれないが、ジジ・ハディッドの元カレであるゼインはキスが非常に上手いらしい。だけどかなり気まぐれなのだとか。匿名の投稿者は@deuxmoiで次のように証言している。「ゼイン・マリクのキスは素晴らしかったけど、次に会った時はすごくよそよそしくて気まずい感じだった。レンガむき出しの天井をボーッと見つめながら一人取り残された感じだった」

ブレイク・ライブリー

ペン・バッジリーは「ゴシップガール」で共演したブレイク・ライブリーとのキスシーンが、スクリーン上での最高のキスシーンだったと語っている。「最高のキスシーンは当時実際に付き合っていたブレイクとかな。最悪のキスシーンは……別れた後のブレイクとかな」。納得。

アナ・ケンドリック

アナ・ケンドリックのキスシーンを熱烈に称賛したのは、他でもないブレイク・ライブリーの夫ライアン・レイノルズ。2014年、あるファンがツイッター(現在のX)でライアンに、『ハッピーボイス・キラー』で共演したアナとのキスシーンはどんな感じだったかと質問したところ、 「顔を"オーサムタウン"(素晴らしい場所)へ連れて行く感じ 」と答えている。

マイケル・B・ジョーダン

『ブラックパンサー』や『クリード』シリーズで知られるマイケル・B・ジョーダン。ドラマ映画『きみに伝えたいこと』では共演者のシャンテ・アダムスと素敵なキスシーンを見せたが、ある幸運なファンによると「マイケル・B・ジョーダンはキスが本当に上手い!」 のだとか。

ベン・アフレック

かつてデートしていたことがあるグウィネス・パルトロウが「Call Her Daddy」に語ったところによるとベン・アフレックのキスの技術はブラッド・ピットと並ぶくらい良いそう。

ゼンデイヤ

2017年、ザック・エフロンは映画『グレイテスト・ショーマン』でのゼンデイヤとのキスが、スクリーン上でのキスシーンの中で一番のお気に入りだと米誌『ピープル』で語っている。「もしかしたら、今までで一番好きなキスかもしれない。2人の間にすごく強い緊張感があって、文字通り、視線を合わせるだけで電気が走るような感覚になるんだ」

ケイト・ブランシェット

ラッセル・クロウは2013年に出演したトーク番組「グラハム・ノートン・ショー」で、2010年の映画『ロビン・フッド』で共演したケイト・ブランシェットとのキスシーンが最高のものだったと認めている。

ジミー・ファロン

「想像もしなかったし、考えたこともなかった」かもしれないが、@deuxmoiが収集した情報によると、トーク番組司会者のジミー・ファロンは「良い」らしい。

ジョン・メイヤー

@deuxmoi に匿名でコメントを寄せた人物は、「ジョン・メイヤーはキスだけで絶頂を迎えることができる。息を呑むほどだ」と力説している。

ルシアン・ラヴィスカウント

「エミリー、パリへ行く」に出演するルシアン・ラヴィスカウントは@deuxmoiのタレコミで「史上最高のキスの達人の一人」と言われている。

チャニング・テイタム

『マジック・マイク』 のファンに朗報。チャニング・テイタムは見た目だけじゃない「素晴らしい唇」を持っているのだとか。

クリス・パイン

@deuxmoiの投稿でクリス・パインのキスは「優しくて、親切で、愛らしい」だけでなく「思いやりがあって優しい」と称賛されている。

スコット・イーストウッド

スコット・イーストウッドのキスに点数を付けるなら、10点満点中の10点だと@deuxmoiは投稿している。

トム・クルーズ

ポーラ・パットンはトーク番組「Live with Kelly and Ryan」に出演した際、2011年の映画『ミッション:インポッシブル/ゴースト・プロトコル』のトム・クルーズとのキスを、嬉しい「サプライズ」だったと表現している。「最高とはいかないまでも、素晴らしかった。息が最高でした。ミント臭くなくて、まさに完璧でした」

ロバート・デ・ニーロ

シャロン・ストーンは2020年に出演したアンディ・コーエンのトーク番組「Watch What Happens Live with Andy Cohen」の中で、スクリーン上での最高のキスシーンは1995年の映画『カジノ』での、共演者デ・ニーロとのキスだと明かしている。「そうですね、ロバート・デ・ニーロは間違いなく最高のキスをする人でした」

プリンス

匿名の投稿者が@deuxmoiに寄せた情報によると、プリンスはキスが上手で、恋人として素晴らしく、そしてもちろん毎朝、特製のパンケーキを作ってくれたのだとか。

Translation & Text : Naoko Ogata