¥¼¥ó¥Ç¥¤¥ä¤Û¤«¡¢¥¥¹¤¬¾å¼ê¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë°Õ³°¤Ê¥»¥ì¥Ö17¿Í
±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ç¶Ã¤¯¤Û¤É¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥¥¹¥·¡¼¥ó¤ò±é½Ð¤¹¤ë¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥»¥ì¥Ö¤¿¤Á¡£¥ê¥¢¥ë¤Ç¤â¥¥¹¤¬¾å¼ê¤Ê¤Î¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤Ã¯¡©¡¡
¤³¤³¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥»¥ì¥Ö¥´¥·¥Ã¥×¤ò°·¤¦¥¢¥«¥¦¥ó¥È@deuxmoi¤Û¤«¤Ç±½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¥¥¹¤Î¾å¼ê¤Ê¥»¥ì¥Ö¤¿¤Á¤ò¤³¤Ã¤½¤ê¤´¾Ò²ð¡£AUÈÇ¡ØELLE¡Ù¤è¤ê¡£¥Ý¡¼¥ë¡¦¥á¥¹¥«¥ë
°ìÈÌ¿Í¤È¤Î¥ï¥ó¥Ê¥¤¥È¤Î±½¤â¤¢¤ë¥Ý¡¼¥ë¡¦¥á¥¹¥«¥ë¤Ï¼Â¤Ï¥¥¹¤¬¾å¼ê¤À¤È¤¤¤¦¡£¾ðÊó¶Ú¤Ï ¡Ö¤¤¤È¤³¤¬6Ç¯Á°¤Ë¥Ê¥¤¥È¥¯¥é¥Ö¤Ç¥Ý¡¼¥ë¡¦¥á¥¹¥«¥ë¤È¥¥¹¤·¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡×¤È@deuxmoi¤Ë¥¿¥ì¥³¥ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ï¥ó¡¦¥À¥¤¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¶Ã¤«¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¸¥¸¡¦¥Ï¥Ç¥£¥Ã¥É¤Î¸µ¥«¥ì¤Ç¤¢¤ë¥¼¥¤¥ó¤Ï¥¥¹¤¬Èó¾ï¤Ë¾å¼ê¤¤¤é¤·¤¤¡£¤À¤±¤É¤«¤Ê¤êµ¤¤Þ¤°¤ì¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£Æ¿Ì¾¤ÎÅê¹Æ¼Ô¤Ï@deuxmoi¤Ç¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¾Ú¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥¼¥¤¥ó¡¦¥Þ¥ê¥¯¤Î¥¥¹¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¼¡¤Ë²ñ¤Ã¤¿»þ¤Ï¤¹¤´¤¯¤è¤½¤è¤½¤·¤¯¤Æµ¤¤Þ¤º¤¤´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡£¥ì¥ó¥¬¤à¤½Ð¤·¤ÎÅ·°æ¤ò¥Ü¡¼¥Ã¤È¸«¤Ä¤á¤Ê¤¬¤é°ì¿Í¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤¿´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡×¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥é¥¤¥Ö¥ê¡¼
¥Ú¥ó¡¦¥Ð¥Ã¥¸¥ê¡¼¤Ï¡Ö¥´¥·¥Ã¥×¥¬¡¼¥ë¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥é¥¤¥Ö¥ê¡¼¤È¤Î¥¥¹¥·¡¼¥ó¤¬¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¾å¤Ç¤ÎºÇ¹â¤Î¥¥¹¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖºÇ¹â¤Î¥¥¹¥·¡¼¥ó¤ÏÅö»þ¼ÂºÝ¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ö¥ì¥¤¥¯¤È¤«¤Ê¡£ºÇ°¤Î¥¥¹¥·¡¼¥ó¤Ï¡Ä¡ÄÊÌ¤ì¤¿¸å¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¤È¤«¤Ê¡×¡£Ç¼ÆÀ¡£¥¢¥Ê¡¦¥±¥ó¥É¥ê¥Ã¥¯
¥¢¥Ê¡¦¥±¥ó¥É¥ê¥Ã¥¯¤Î¥¥¹¥·¡¼¥ó¤òÇ®Îõ¤Ë¾Î»¿¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Â¾¤Ç¤â¤Ê¤¤¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥é¥¤¥Ö¥ê¡¼¤ÎÉ×¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥ì¥¤¥Î¥ë¥º¡£2014Ç¯¡¢¤¢¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ê¸½ºß¤ÎX¡Ë¤Ç¥é¥¤¥¢¥ó¤Ë¡¢¡Ø¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ü¥¤¥¹¡¦¥¥é¡¼¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤¿¥¢¥Ê¤È¤Î¥¥¹¥·¡¼¥ó¤Ï¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤«¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ ¡Ö´é¤ò"¥ª¡¼¥µ¥à¥¿¥¦¥ó"¡ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤¾ì½ê¡Ë¤ØÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯´¶¤¸ ¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦B¡¦¥¸¥ç¡¼¥À¥ó
¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥µ¡¼¡Ù¤ä¡Ø¥¯¥ê¡¼¥É¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦B¡¦¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¡£¥É¥é¥Þ±Ç²è¡Ø¤¤ß¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¡Ù¤Ç¤Ï¶¦±é¼Ô¤Î¥·¥ã¥ó¥Æ¡¦¥¢¥À¥à¥¹¤ÈÁÇÅ¨¤Ê¥¥¹¥·¡¼¥ó¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢¤¢¤ë¹¬±¿¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦B¡¦¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¤Ï¥¥¹¤¬ËÜÅö¤Ë¾å¼ê¤¤¡ª¡× ¤Î¤À¤È¤«¡£¥Ù¥ó¡¦¥¢¥Õ¥ì¥Ã¥¯
¤«¤Ä¤Æ¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¥°¥¦¥£¥Í¥¹¡¦¥Ñ¥ë¥È¥í¥¦¤¬¡ÖCall Her Daddy¡×¤Ë¸ì¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¥Ù¥ó¡¦¥¢¥Õ¥ì¥Ã¥¯¤Î¥¥¹¤Îµ»½Ñ¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥Ô¥Ã¥È¤ÈÊÂ¤Ö¤¯¤é¤¤ÎÉ¤¤¤½¤¦¡£¥¼¥ó¥Ç¥¤¥ä
2017Ç¯¡¢¥¶¥Ã¥¯¡¦¥¨¥Õ¥í¥ó¤Ï±Ç²è¡Ø¥°¥ì¥¤¥Æ¥¹¥È¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤Ç¤Î¥¼¥ó¥Ç¥¤¥ä¤È¤Î¥¥¹¤¬¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¾å¤Ç¤Î¥¥¹¥·¡¼¥ó¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤À¤ÈÊÆ»ï¡Ø¥Ô¡¼¥×¥ë¡Ù¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¥¥¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£2¿Í¤Î´Ö¤Ë¤¹¤´¤¯¶¯¤¤¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ê¸»úÄÌ¤ê¡¢»ëÀþ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤À¤±¤ÇÅÅµ¤¤¬Áö¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¡×¥±¥¤¥È¡¦¥Ö¥é¥ó¥·¥§¥Ã¥È
¥é¥Ã¥»¥ë¡¦¥¯¥í¥¦¤Ï2013Ç¯¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡Ö¥°¥é¥Ï¥à¡¦¥Î¡¼¥È¥ó¡¦¥·¥ç¡¼¡×¤Ç¡¢2010Ç¯¤Î±Ç²è¡Ø¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥Ã¥É¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤¿¥±¥¤¥È¡¦¥Ö¥é¥ó¥·¥§¥Ã¥È¤È¤Î¥¥¹¥·¡¼¥ó¤¬ºÇ¹â¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ÈÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥¸¥ß¡¼¡¦¥Õ¥¡¥í¥ó
¡ÖÁÛÁü¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢@deuxmoi¤¬¼ý½¸¤·¤¿¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ»Ê²ñ¼Ô¤Î¥¸¥ß¡¼¡¦¥Õ¥¡¥í¥ó¤Ï¡ÖÎÉ¤¤¡×¤é¤·¤¤¡£¥¸¥ç¥ó¡¦¥á¥¤¥ä¡¼
@deuxmoi ¤ËÆ¿Ì¾¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¿ÍÊª¤Ï¡¢¡Ö¥¸¥ç¥ó¡¦¥á¥¤¥ä¡¼¤Ï¥¥¹¤À¤±¤ÇÀäÄº¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Â©¤òÆÝ¤à¤Û¤É¤À¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ë¥·¥¢¥ó¡¦¥é¥ô¥£¥¹¥«¥¦¥ó¥È
¡Ö¥¨¥ß¥ê¡¼¡¢¥Ñ¥ê¤Ø¹Ô¤¯¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¥ë¥·¥¢¥ó¡¦¥é¥ô¥£¥¹¥«¥¦¥ó¥È¤Ï@deuxmoi¤Î¥¿¥ì¥³¥ß¤Ç¡Ö»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥¥¹¤ÎÃ£¿Í¤Î°ì¿Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¥ã¥Ë¥ó¥°¡¦¥Æ¥¤¥¿¥à
¡Ø¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥¤¥¯¡Ù ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ËÏ¯Êó¡£¥Á¥ã¥Ë¥ó¥°¡¦¥Æ¥¤¥¿¥à¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿°¡×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ñ¥¤¥ó
@deuxmoi¤ÎÅê¹Æ¤Ç¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ñ¥¤¥ó¤Î¥¥¹¤Ï¡ÖÍ¥¤·¤¯¤Æ¡¢¿ÆÀÚ¤Ç¡¢°¦¤é¤·¤¤¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö»×¤¤¤ä¤ê¤¬¤¢¤Ã¤ÆÍ¥¤·¤¤¡×¤È¾Î»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥¤¡¼¥¹¥È¥¦¥Ã¥É
¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥¤¡¼¥¹¥È¥¦¥Ã¥É¤Î¥¥¹¤ËÅÀ¿ô¤òÉÕ¤±¤ë¤Ê¤é¡¢10ÅÀËþÅÀÃæ¤Î10ÅÀ¤À¤È@deuxmoi¤ÏÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º
¥Ý¡¼¥é¡¦¥Ñ¥Ã¥È¥ó¤Ï¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ÖLive with Kelly and Ryan¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢2011Ç¯¤Î±Ç²è¡Ø¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó:¥¤¥ó¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë/¥´¡¼¥¹¥È¡¦¥×¥í¥È¥³¥ë¡Ù¤Î¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¤È¤Î¥¥¹¤ò¡¢´ò¤·¤¤¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥º¡×¤À¤Ã¤¿¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖºÇ¹â¤È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Þ¤Ç¤â¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£Â©¤¬ºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡£¥ß¥ó¥È½¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤Ë´°àú¤Ç¤·¤¿¡×¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥Ç¡¦¥Ë¡¼¥í
¥·¥ã¥í¥ó¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¤Ï2020Ç¯¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥³¡¼¥¨¥ó¤Î¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ÖWatch What Happens Live with Andy Cohen¡×¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¾å¤Ç¤ÎºÇ¹â¤Î¥¥¹¥·¡¼¥ó¤Ï1995Ç¯¤Î±Ç²è¡Ø¥«¥¸¥Î¡Ù¤Ç¤Î¡¢¶¦±é¼Ô¥Ç¡¦¥Ë¡¼¥í¤È¤Î¥¥¹¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥Ç¡¦¥Ë¡¼¥í¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ºÇ¹â¤Î¥¥¹¤ò¤¹¤ë¿Í¤Ç¤·¤¿¡×¥×¥ê¥ó¥¹
Æ¿Ì¾¤ÎÅê¹Æ¼Ô¤¬@deuxmoi¤Ë´ó¤»¤¿¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥×¥ê¥ó¥¹¤Ï¥¥¹¤¬¾å¼ê¤Ç¡¢Îø¿Í¤È¤·¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¤â¤Á¤í¤óËèÄ«¡¢ÆÃÀ½¤Î¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
Translation & Text : Naoko Ogata