東京・中目黒にある「スターバックス リザーブ ロースタリー 東京(以下:ロースタリー 東京)」と「スターバックス オンラインストア」は、7月2日(水)から、夏のコーヒーライフスタイルを楽しむコレクション第2弾「Daily Life at Home With WONDERFUL “ICED” COFFEE」を発売する。■“涼”をまとう色鮮やかなグッズ今回発売される「Daily Life at Home With WONDERFUL “ICED” COFFEE」は、アフリカの空気とクラフトマンシップを感じることのできるガラスアイテムや自然素材のダイニングウェアを取りそろえたコレクション。

ラインナップには、手作業で丁寧に成形されたガラスの食器にアフリカンテイストの模様をあしらった「アフリカンガラス ラウンドボウル」や「アフリカンガラス オーバルプレート」、「アフリカンガラス ハンドルプラッターS」といった、テーブルウェアが並ぶ。また、通気性のある天然ジュート素材を使用した商品が登場。涼やかでナチュラルな風合いが夏の食卓を彩る「ジュートコースター」や「ジュートプレイスマット オーバル」が展開されるほか、「スターバックス リザーブ」のロゴをデザインした「ジュートトート」がそろう。さらに、「ロースタリー 東京」の象徴“キャスク”からインスピレーションを得た、存在感のある「ブリアングラス」も用意。手作業でフェイシング加工を施したデザインの落ち着いた輝きが映えるグラスで、カラーは上品なカッパーとシルバーの2色が用意される。