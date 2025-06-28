

●今週の業種別騰落率ランキング



※6月27日終値の6月20日終値に対する騰落率

東証33業種 値上がり： 25 業種 値下がり： 8 業種

東証プライム：1623銘柄 値上がり：1164 銘柄 値下がり： 437 銘柄 変わらず他： 22 銘柄



東証33業種 騰落率(％) 【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄

１. 非鉄金属(0263) +7.25 フジクラ <5803> 、住友電 <5802> 、三井金 <5706>

２. その他製品(0269) +6.34 アシックス <7936> 、広済堂ＨＤ <7868> 、ミズノ <8022>

３. 電気機器(0266) +5.09 レーザーテク <6920> 、古野電 <6814> 、シンフォニア <6507>

４. 機械(0265) +5.03 ＴＯＷＡ <6315> 、荏原 <6361> 、ディスコ <6146>

５. 証券・商品(0279) +4.03 アイザワ証Ｇ <8708> 、岩井コスモ <8707> 、野村 <8604>

６. サービス業(0283) +3.61 藤田観 <9722> 、ベクトル <6058> 、ラウンドワン <4680>

７. 空運業(0273) +3.23 ＪＡＬ <9201> 、ＡＮＡＨＤ <9202>

８. 化学(0257) +2.79 トリケミカル <4369> 、中国塗 <4617> 、太陽ＨＤ <4626>

９. 保険業(0280) +2.45 Ａクリエイト <8798> 、東京海上 <8766> 、ＦＰパートナ <7388>

10. 情報・通信業(0275) +2.29 ＳＢＧ <9984> 、ビーエンジ <4828> 、システムサポ <4396>

11. ガラス・土石(0261) +2.14 日東紡 <3110> 、板硝子 <5202> 、フジミインコ <5384>

12. 金属製品(0264) +1.89 ＳＵＭＣＯ <3436> 、トーカロ <3433> 、Ｊテック・Ｃ <3446>

13. 繊維製品(0255) +1.75 ユニチカ <3103> 、ホギメデ <3593> 、富士紡ＨＤ <3104>

14. 小売業(0277) +1.64 力の源ＨＤ <3561> 、ファストリ <9983> 、綿半ＨＤ <3199>

15. 海運業(0272) +1.58 郵船 <9101> 、川崎汽 <9107> 、ユナイテド海 <9110>

16. 医薬品(0258) +1.49 富士製薬 <4554> 、中外薬 <4519> 、杏林製薬 <4569>

17. 輸送用機器(0267) +1.42 武蔵精密 <7220> 、フタバ <7241> 、川重 <7012>

18. 銀行業(0278) +1.25 いよぎんＨＤ <5830> 、阿波銀 <8388> 、宮崎銀 <8393>

19. 陸運業(0271) +1.17 西武ＨＤ <9024> 、富士急 <9010> 、ＳＢＳＨＤ <2384>

20. 卸売業(0276) +1.01 レスター <3156> 、フルマルＨＤ <7128> 、アズワン <7476>

21. 鉄鋼(0262) +0.73 中部鋼鈑 <5461> 、冶金工 <5480> 、共英製鋼 <5440>

22. 水産・農林業(0251) +0.67 サカタタネ <1377> 、極洋 <1301> 、ユキグニ <1375>

23. その他金融業(0281) +0.53 オリコ <8585> 、ジェイリース <7187> 、オリックス <8591>

24. 建設業(0253) +0.40 中外炉 <1964> 、ユアテック <1934> 、東洋エンジ <6330>

25. ゴム製品(0260) +0.18 浜ゴム <5101> 、バンドー <5195> 、ニッタ <5186>

26. パルプ・紙(0256) -0.06 王子ＨＤ <3861> 、レンゴー <3941> 、北越コーポ <3865>

27. 食料品(0254) -0.16 ファーマＦ <2929> 、Ｌドリンク <2585> 、ヤクルト <2267>

28. 電気・ガス(0270) -0.44 邦ガス <9533> 、大ガス <9532> 、東ガス <9531>

29. 精密機器(0268) -0.51 オリンパス <7733> 、リズム <7769> 、ノーリツ鋼機 <7744>

30. 倉庫・運輸(0274) -0.95 三菱倉 <9301> 、上組 <9364> 、トランシティ <9310>

31. 不動産業(0282) -1.72 ＡｎｄＤｏ <3457> 、住友不 <8830> 、東建物 <8804>

32. 石油・石炭(0259) -2.16 コスモＨＤ <5021> 、ＥＮＥＯＳ <5020> 、出光興産 <5019>

33. 鉱業(0252) -5.65 ＩＮＰＥＸ <1605> 、Ｋ＆Ｏエナジ <1663> 、石油資源 <1662>



※上記の『【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。



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