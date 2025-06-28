　●今週の業種別騰落率ランキング

　　※6月27日終値の6月20日終値に対する騰落率
　　　東証33業種　　　　　　　　値上がり：　25 業種　　値下がり：　 8 業種
　　　東証プライム：1623銘柄　　値上がり：1164 銘柄　　値下がり： 437 銘柄　　変わらず他：　22 銘柄

　　東証33業種　　　騰落率(％) 　【株価】上昇率／下落率　上位3銘柄
１. 非鉄金属(0263)　　　 +7.25 　フジクラ <5803> 、住友電 <5802> 、三井金 <5706>
２. その他製品(0269)　　 +6.34 　アシックス <7936> 、広済堂ＨＤ <7868> 、ミズノ <8022>
３. 電気機器(0266)　　　 +5.09 　レーザーテク <6920> 、古野電 <6814> 、シンフォニア <6507>
４. 機械(0265)　　　　　 +5.03 　ＴＯＷＡ <6315> 、荏原 <6361> 、ディスコ <6146>
５. 証券・商品(0279)　　 +4.03 　アイザワ証Ｇ <8708> 、岩井コスモ <8707> 、野村 <8604>
６. サービス業(0283)　　 +3.61 　藤田観 <9722> 、ベクトル <6058> 、ラウンドワン <4680>
７. 空運業(0273)　　　　 +3.23 　ＪＡＬ <9201> 、ＡＮＡＨＤ <9202>
８. 化学(0257)　　　　　 +2.79 　トリケミカル <4369> 、中国塗 <4617> 、太陽ＨＤ <4626>
９. 保険業(0280)　　　　 +2.45 　Ａクリエイト <8798> 、東京海上 <8766> 、ＦＰパートナ <7388>
10. 情報・通信業(0275)　 +2.29 　ＳＢＧ <9984> 、ビーエンジ <4828> 、システムサポ <4396>
11. ガラス・土石(0261)　 +2.14 　日東紡 <3110> 、板硝子 <5202> 、フジミインコ <5384>
12. 金属製品(0264)　　　 +1.89 　ＳＵＭＣＯ <3436> 、トーカロ <3433> 、Ｊテック・Ｃ <3446>
13. 繊維製品(0255)　　　 +1.75 　ユニチカ <3103> 、ホギメデ <3593> 、富士紡ＨＤ <3104>
14. 小売業(0277)　　　　 +1.64 　力の源ＨＤ <3561> 、ファストリ <9983> 、綿半ＨＤ <3199>
15. 海運業(0272)　　　　 +1.58 　郵船 <9101> 、川崎汽 <9107> 、ユナイテド海 <9110>
16. 医薬品(0258)　　　　 +1.49 　富士製薬 <4554> 、中外薬 <4519> 、杏林製薬 <4569>
17. 輸送用機器(0267)　　 +1.42 　武蔵精密 <7220> 、フタバ <7241> 、川重 <7012>
18. 銀行業(0278)　　　　 +1.25 　いよぎんＨＤ <5830> 、阿波銀 <8388> 、宮崎銀 <8393>
19. 陸運業(0271)　　　　 +1.17 　西武ＨＤ <9024> 、富士急 <9010> 、ＳＢＳＨＤ <2384>
20. 卸売業(0276)　　　　 +1.01 　レスター <3156> 、フルマルＨＤ <7128> 、アズワン <7476>
21. 鉄鋼(0262)　　　　　 +0.73 　中部鋼鈑 <5461> 、冶金工 <5480> 、共英製鋼 <5440>
22. 水産・農林業(0251)　 +0.67 　サカタタネ <1377> 、極洋 <1301> 、ユキグニ <1375>
23. その他金融業(0281)　 +0.53 　オリコ <8585> 、ジェイリース <7187> 、オリックス <8591>
24. 建設業(0253)　　　　 +0.40 　中外炉 <1964> 、ユアテック <1934> 、東洋エンジ <6330>
25. ゴム製品(0260)　　　 +0.18 　浜ゴム <5101> 、バンドー <5195> 、ニッタ <5186>
26. パルプ・紙(0256)　　 -0.06 　王子ＨＤ <3861> 、レンゴー <3941> 、北越コーポ <3865>
27. 食料品(0254)　　　　 -0.16 　ファーマＦ <2929> 、Ｌドリンク <2585> 、ヤクルト <2267>
28. 電気・ガス(0270)　　 -0.44 　邦ガス <9533> 、大ガス <9532> 、東ガス <9531>
29. 精密機器(0268)　　　 -0.51 　オリンパス <7733> 、リズム <7769> 、ノーリツ鋼機 <7744>
30. 倉庫・運輸(0274)　　 -0.95 　三菱倉 <9301> 、上組 <9364> 、トランシティ <9310>
31. 不動産業(0282)　　　 -1.72 　ＡｎｄＤｏ <3457> 、住友不 <8830> 、東建物 <8804>
32. 石油・石炭(0259)　　 -2.16 　コスモＨＤ <5021> 、ＥＮＥＯＳ <5020> 、出光興産 <5019>
33. 鉱業(0252)　　　　　 -5.65 　ＩＮＰＥＸ <1605> 、Ｋ＆Ｏエナジ <1663> 、石油資源 <1662>

※上記の『【株価】上昇率／下落率　上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。

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