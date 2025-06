「fifth wheel」の意味は？「5番目のタイヤ」ってどういうこと！？【1分英会話】

正解は「余分なもの」でした!

「fifth wheel」は、これは馬車が4つの車輪で十分であり、5つ目の車輪があると余分であるということから来た表現です。

「Ever since the new software was installed, the old tracking system has become a fifth wheel.」

(新しいソフトウェアがインストールされてから、古い追跡システムは余分となった)