『うたの☆プリンスさまっ♪』サブスク解禁（C）SAOTOME GAKUEN Illust.Chinatsu Kurahana, KOGADO STUDIO

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　『うたの☆プリンスさまっ♪』が26日、一部楽曲のサブスクを解禁した。本作は24日にゲーム1作目発売から15周年を迎えた。

【画像】懐かしい！サブスク解禁された『うたの☆プリンスさまっ♪』楽曲ジャケット

　対象の楽曲は2009年11月に発売された「オーディションソング」から2016年8月発売「Shining Dream CD」までの計40タイトルから、ボーカル楽曲50曲やBGMを含む全211曲。

【配信サービス】
Apple Music、Spotify、YouTube Music、Amazon Music、LINE MUSIC、AWA　ほか

【楽曲紹介】　※ボーカル楽曲のみ抜粋
■うたの☆プリンスさまっ♪オーディションソング
・TRUST☆MY DREAM　一十木音也（CV.寺島拓篤）
・BELIEVE☆MY VOICE　一ノ瀬トキヤ（CV.宮野真守）
・騎士（ナイト）のKissは雪より優しく　聖川真斗（CV.鈴村健一）
・悪魔のKissは炎より激しく　神宮寺レン（CV.諏訪部順一）
・サザンクロス恋唄（ワルツ）　四ノ宮那月（CV.谷山紀章）
・オレサマ愛歌（ロンド）　来栖 翔（CV.下野 紘）
・永遠のトライスター　一十木音也（CV.寺島拓篤）、聖川真斗（CV.鈴村健一）、四ノ宮那月（CV.谷山紀章）
・無限のトリニティ　一ノ瀬トキヤ（CV.宮野真守）、神宮寺レン（CV.諏訪部順一）、来栖 翔（CV.下野 紘）

■サウンドの☆プリンスさまっ♪
・Welcome to UTA☆PRI world!!　
一十木音也（CV.寺島拓篤）、聖川真斗（CV.鈴村健一）、四ノ宮那月（CV.谷山紀章）、一ノ瀬トキヤ（CV.宮野真守）、神宮寺レン（CV.諏訪部順一）、来栖 翔（CV.下野 紘）
・DESTINY SONG　愛島セシル（CV.鳥海浩輔）

■うたの☆プリンスさまっ♪ハッピーラブソング
・虹色☆OVER DRIVE！　一十木音也（CV.寺島拓篤）
・星屑☆Shall we dance？　一ノ瀬トキヤ（CV.宮野真守）
・BLUE×PRISM HEART　聖川真斗（CV.鈴村健一）
・RED HOT×LOVE MINDS　神宮寺レン（CV.諏訪部順一）
・アンドロメダでクチヅケを　四ノ宮那月（CV.谷山紀章）
・コズミックRUNNER　来栖 翔（CV.下野 紘）

■うたの☆プリンスさまっ♪AAディスク／SSディスク
・AMAZING LOVE　一十木音也（CV.寺島拓篤）、聖川真斗（CV.鈴村健一）、四ノ宮那月（CV.谷山紀章）
・熱情 SERENADE　一ノ瀬トキヤ（CV.宮野真守）、神宮寺レン（CV.諏訪部順一）、来栖 翔（CV.下野 紘）

■うたの☆プリンスさまっ♪デュエットドラマCD
・GO!×2ジェットコースター　四ノ宮那月（CV.谷山紀章）、来栖 翔（CV.下野 紘）
・DOUBLE WISH　聖川真斗（CV.鈴村健一）、神宮寺レン（CV.諏訪部順一）
・ROULETTE　一十木音也（CV.寺島拓篤）、一ノ瀬トキヤ（CV.宮野真守）

■うたの☆プリンスさまっ♪Debut ユニットドラマCD
・NorthWind and SunShine　カミュ（CV.前野智昭）、愛島セシル（CV.鳥海浩輔）
・Triangle Beat　美風 藍（CV.蒼井翔太）、四ノ宮那月（CV.谷山紀章）、来栖 翔（CV.下野 紘）
・Dream more than Love　黒崎蘭丸（CV.鈴木達央）、聖川真斗（CV.鈴村健一）、神宮寺レン（CV.諏訪部順一）
・ガムシャラROman☆Tic　寿 嶺二（CV.森久保祥太郎）、一十木音也（CV.寺島拓篤）、一ノ瀬トキヤ（CV.宮野真守）

■うたの☆プリンスさまっ♪Shining All Star CD
・RAINBOW☆DREAM　一十木音也（CV.寺島拓篤）、聖川真斗（CV.鈴村健一）、四ノ宮那月（CV.谷山紀章）、一ノ瀬トキヤ（CV.宮野真守）、神宮寺レン（CV.諏訪部順一）、来栖 翔（CV.下野 紘）、愛島セシル（CV.鳥海浩輔）
・QUARTET★NIGHT　寿 嶺二（CV.森久保祥太郎）、黒崎蘭丸（CV.鈴木達央）、美風 藍（CV.蒼井翔太）、カミュ（CV.前野智昭）

■うたの☆プリンスさまっ♪アイドルソング
・溺愛テンプテーション　寿 嶺二（CV.森久保祥太郎）
・Winter Blossom　美風 藍（CV.蒼井翔太）
・BRIGHT ROAD　黒崎蘭丸（CV.鈴木達央）
・絶対零度Emotion　カミュ（CV.前野智昭）

■うたの☆プリンスさまっ♪デュエットCD
・RISE AGAIN　寿 嶺二（CV.森久保祥太郎）、黒崎蘭丸（CV.鈴木達央）
・月明かりのDEAREST　美風 藍（CV.蒼井翔太）、カミュ（CV.前野智昭）

■うたの☆プリンスさまっ♪シャッフルユニットCD
・Hyper×Super×Lover☆　寿 嶺二（CV.森久保祥太郎）、一十木音也（CV.寺島拓篤）
・恋色センチメンタル　黒崎蘭丸（CV.鈴木達央）、愛島セシル（CV.鳥海浩輔）
・Beautiful Love　美風 藍（CV.蒼井翔太）、聖川真斗（CV.鈴村健一）、来栖 翔（CV.下野 紘）
・Baby! My strawberry!　 カミュ（CV.前野智昭）、神宮寺レン（CV.諏訪部順一）
・Still Still Still　四ノ宮那月（CV.谷山紀章）、一ノ瀬トキヤ（CV.宮野真守）

■うたの☆プリンスさまっ♪劇団シャイニング
・マスカレイドミラージュ　寿 嶺二（CV.森久保祥太郎）、美風 藍（CV.蒼井翔太）、四ノ宮那月（CV.谷山紀章）
・天下無敵の忍び道　一十木音也（CV.寺島拓篤）、聖川真斗（CV.鈴村健一）、来栖 翔（CV.下野 紘）、愛島セシル（CV.鳥海浩輔）
・JOKER TRAP　黒崎蘭丸（CV.鈴木達央）、カミュ（CV.前野智昭）、一ノ瀬トキヤ（CV.宮野真守）、神宮寺レン（CV.諏訪部順一）

■うたの☆プリンスさまっ♪Shining All Star CD2
・天空のミラクルスター　一十木音也（CV.寺島拓篤）、聖川真斗（CV.鈴村健一）、四ノ宮那月（CV.谷山紀章）、一ノ瀬トキヤ（CV.宮野真守）、神宮寺レン（CV.諏訪部順一）、来栖 翔（CV.下野 紘）、愛島セシル（CV.鳥海浩輔）
・Starlight Memory　寿 嶺二（CV.森久保祥太郎）、黒崎蘭丸（CV.鈴木達央）、美風 藍（CV.蒼井翔太）、カミュ（CV.前野智昭）

■うたの☆プリンスさまっ♪シアターシャイニング
・BLOODY SHADOWS　美風 藍（CV.蒼井翔太）、聖川真斗（CV.鈴村健一）、神宮寺レン（CV.諏訪部順一）
・Pirates of the Frontier　黒崎蘭丸（CV.鈴木達央）、カミュ（CV.前野智昭）、一十木音也（CV.寺島拓篤）
・エヴリィBuddy!　 寿 嶺二（CV.森久保祥太郎）、来栖 翔（CV.下野 紘）
・ポラリス　四ノ宮那月（CV.谷山紀章）、一ノ瀬トキヤ（CV.宮野真守）、愛島セシル（CV.鳥海浩輔）

■うたの☆プリンスさまっ♪Shining Dream CD
・DAY DREAM　
DAY DREAM〈一十木音也（CV.寺島拓篤）、四ノ宮那月（CV.谷山紀章）、神宮寺レン（CV.諏訪部順一）、来栖 翔（CV.下野 紘）、寿 嶺二（CV.森久保祥太郎）、黒崎蘭丸（CV.鈴木達央）〉
・NIGHT DREAM　
NIGHT DREAM〈聖川真斗（CV.鈴村健一）、一ノ瀬トキヤ（CV.宮野真守）、愛島セシル（CV.鳥海浩輔）、美風 藍（CV.蒼井翔太）、カミュ（CV.前野智昭）〉

■うたの☆プリンスさまっ♪-Amazing Aria- Amazing Disc
・情熱のデジャヴキス　愛島セシル（CV.鳥海浩輔）