『うたの☆プリンスさまっ♪』が26日、一部楽曲のサブスクを解禁した。本作は24日にゲーム1作目発売から15周年を迎えた。対象の楽曲は2009年11月に発売された「オーディションソング」から2016年8月発売「Shining Dream CD」までの計40タイトルから、ボーカル楽曲50曲やBGMを含む全211曲。【配信サービス】Apple Music、Spotify、YouTube Music、Amazon Music、LINE MUSIC、AWA ほか

【楽曲紹介】 ※ボーカル楽曲のみ抜粋■うたの☆プリンスさまっ♪オーディションソング・TRUST☆MY DREAM 一十木音也(CV.寺島拓篤)・BELIEVE☆MY VOICE 一ノ瀬トキヤ(CV.宮野真守)・騎士(ナイト)のKissは雪より優しく 聖川真斗(CV.鈴村健一)・悪魔のKissは炎より激しく 神宮寺レン(CV.諏訪部順一)・サザンクロス恋唄(ワルツ) 四ノ宮那月(CV.谷山紀章)・オレサマ愛歌(ロンド) 来栖 翔(CV.下野 紘)・永遠のトライスター 一十木音也(CV.寺島拓篤)、聖川真斗(CV.鈴村健一)、四ノ宮那月(CV.谷山紀章)・無限のトリニティ 一ノ瀬トキヤ(CV.宮野真守)、神宮寺レン(CV.諏訪部順一)、来栖 翔(CV.下野 紘)■サウンドの☆プリンスさまっ♪・Welcome to UTA☆PRI world!!一十木音也(CV.寺島拓篤)、聖川真斗(CV.鈴村健一)、四ノ宮那月(CV.谷山紀章)、一ノ瀬トキヤ(CV.宮野真守)、神宮寺レン(CV.諏訪部順一)、来栖 翔(CV.下野 紘)・DESTINY SONG 愛島セシル(CV.鳥海浩輔)■うたの☆プリンスさまっ♪ハッピーラブソング・虹色☆OVER DRIVE! 一十木音也(CV.寺島拓篤)・星屑☆Shall we dance? 一ノ瀬トキヤ(CV.宮野真守)・BLUE×PRISM HEART 聖川真斗(CV.鈴村健一)・RED HOT×LOVE MINDS 神宮寺レン(CV.諏訪部順一)・アンドロメダでクチヅケを 四ノ宮那月(CV.谷山紀章)・コズミックRUNNER 来栖 翔(CV.下野 紘)■うたの☆プリンスさまっ♪AAディスク/SSディスク・AMAZING LOVE 一十木音也(CV.寺島拓篤)、聖川真斗(CV.鈴村健一)、四ノ宮那月(CV.谷山紀章)・熱情 SERENADE 一ノ瀬トキヤ(CV.宮野真守)、神宮寺レン(CV.諏訪部順一)、来栖 翔(CV.下野 紘)■うたの☆プリンスさまっ♪デュエットドラマCD・GO!×2ジェットコースター 四ノ宮那月(CV.谷山紀章)、来栖 翔(CV.下野 紘)・DOUBLE WISH 聖川真斗(CV.鈴村健一)、神宮寺レン(CV.諏訪部順一)・ROULETTE 一十木音也(CV.寺島拓篤)、一ノ瀬トキヤ(CV.宮野真守)■うたの☆プリンスさまっ♪Debut ユニットドラマCD・NorthWind and SunShine カミュ(CV.前野智昭)、愛島セシル(CV.鳥海浩輔)・Triangle Beat 美風 藍(CV.蒼井翔太)、四ノ宮那月(CV.谷山紀章)、来栖 翔(CV.下野 紘)・Dream more than Love 黒崎蘭丸(CV.鈴木達央)、聖川真斗(CV.鈴村健一)、神宮寺レン(CV.諏訪部順一)・ガムシャラROman☆Tic 寿 嶺二(CV.森久保祥太郎)、一十木音也(CV.寺島拓篤)、一ノ瀬トキヤ(CV.宮野真守)■うたの☆プリンスさまっ♪Shining All Star CD・RAINBOW☆DREAM 一十木音也(CV.寺島拓篤)、聖川真斗(CV.鈴村健一)、四ノ宮那月(CV.谷山紀章)、一ノ瀬トキヤ(CV.宮野真守)、神宮寺レン(CV.諏訪部順一)、来栖 翔(CV.下野 紘)、愛島セシル(CV.鳥海浩輔)・QUARTET★NIGHT 寿 嶺二(CV.森久保祥太郎)、黒崎蘭丸(CV.鈴木達央)、美風 藍(CV.蒼井翔太)、カミュ(CV.前野智昭)■うたの☆プリンスさまっ♪アイドルソング・溺愛テンプテーション 寿 嶺二(CV.森久保祥太郎)・Winter Blossom 美風 藍(CV.蒼井翔太)・BRIGHT ROAD 黒崎蘭丸(CV.鈴木達央)・絶対零度Emotion カミュ(CV.前野智昭)■うたの☆プリンスさまっ♪デュエットCD・RISE AGAIN 寿 嶺二(CV.森久保祥太郎)、黒崎蘭丸(CV.鈴木達央)・月明かりのDEAREST 美風 藍(CV.蒼井翔太)、カミュ(CV.前野智昭)■うたの☆プリンスさまっ♪シャッフルユニットCD・Hyper×Super×Lover☆ 寿 嶺二(CV.森久保祥太郎)、一十木音也(CV.寺島拓篤)・恋色センチメンタル 黒崎蘭丸(CV.鈴木達央)、愛島セシル(CV.鳥海浩輔)・Beautiful Love 美風 藍(CV.蒼井翔太)、聖川真斗(CV.鈴村健一)、来栖 翔(CV.下野 紘)・Baby! My strawberry! カミュ(CV.前野智昭)、神宮寺レン(CV.諏訪部順一)・Still Still Still 四ノ宮那月(CV.谷山紀章)、一ノ瀬トキヤ(CV.宮野真守)■うたの☆プリンスさまっ♪劇団シャイニング・マスカレイドミラージュ 寿 嶺二(CV.森久保祥太郎)、美風 藍(CV.蒼井翔太)、四ノ宮那月(CV.谷山紀章)・天下無敵の忍び道 一十木音也(CV.寺島拓篤)、聖川真斗(CV.鈴村健一)、来栖 翔(CV.下野 紘)、愛島セシル(CV.鳥海浩輔)・JOKER TRAP 黒崎蘭丸(CV.鈴木達央)、カミュ(CV.前野智昭)、一ノ瀬トキヤ(CV.宮野真守)、神宮寺レン(CV.諏訪部順一)■うたの☆プリンスさまっ♪Shining All Star CD2・天空のミラクルスター 一十木音也(CV.寺島拓篤)、聖川真斗(CV.鈴村健一)、四ノ宮那月(CV.谷山紀章)、一ノ瀬トキヤ(CV.宮野真守)、神宮寺レン(CV.諏訪部順一)、来栖 翔(CV.下野 紘)、愛島セシル(CV.鳥海浩輔)・Starlight Memory 寿 嶺二(CV.森久保祥太郎)、黒崎蘭丸(CV.鈴木達央)、美風 藍(CV.蒼井翔太)、カミュ(CV.前野智昭)■うたの☆プリンスさまっ♪シアターシャイニング・BLOODY SHADOWS 美風 藍(CV.蒼井翔太)、聖川真斗(CV.鈴村健一)、神宮寺レン(CV.諏訪部順一)・Pirates of the Frontier 黒崎蘭丸(CV.鈴木達央)、カミュ(CV.前野智昭)、一十木音也(CV.寺島拓篤)・エヴリィBuddy! 寿 嶺二(CV.森久保祥太郎)、来栖 翔(CV.下野 紘)・ポラリス 四ノ宮那月(CV.谷山紀章)、一ノ瀬トキヤ(CV.宮野真守)、愛島セシル(CV.鳥海浩輔)■うたの☆プリンスさまっ♪Shining Dream CD・DAY DREAMDAY DREAM〈一十木音也(CV.寺島拓篤)、四ノ宮那月(CV.谷山紀章)、神宮寺レン(CV.諏訪部順一)、来栖 翔(CV.下野 紘)、寿 嶺二(CV.森久保祥太郎)、黒崎蘭丸(CV.鈴木達央)〉・NIGHT DREAMNIGHT DREAM〈聖川真斗(CV.鈴村健一)、一ノ瀬トキヤ(CV.宮野真守)、愛島セシル(CV.鳥海浩輔)、美風 藍(CV.蒼井翔太)、カミュ(CV.前野智昭)〉■うたの☆プリンスさまっ♪-Amazing Aria- Amazing Disc・情熱のデジャヴキス 愛島セシル(CV.鳥海浩輔)