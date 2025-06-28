『うたの☆プリンスさまっ♪』ボーカル楽曲50曲やBGMを含む全211曲をサブスク解禁 ゲーム15周年を記念して
『うたの☆プリンスさまっ♪』が26日、一部楽曲のサブスクを解禁した。本作は24日にゲーム1作目発売から15周年を迎えた。
【画像】懐かしい！サブスク解禁された『うたの☆プリンスさまっ♪』楽曲ジャケット
対象の楽曲は2009年11月に発売された「オーディションソング」から2016年8月発売「Shining Dream CD」までの計40タイトルから、ボーカル楽曲50曲やBGMを含む全211曲。
【配信サービス】
Apple Music、Spotify、YouTube Music、Amazon Music、LINE MUSIC、AWA ほか
【楽曲紹介】 ※ボーカル楽曲のみ抜粋
■うたの☆プリンスさまっ♪オーディションソング
・TRUST☆MY DREAM 一十木音也（CV.寺島拓篤）
・BELIEVE☆MY VOICE 一ノ瀬トキヤ（CV.宮野真守）
・騎士（ナイト）のKissは雪より優しく 聖川真斗（CV.鈴村健一）
・悪魔のKissは炎より激しく 神宮寺レン（CV.諏訪部順一）
・サザンクロス恋唄（ワルツ） 四ノ宮那月（CV.谷山紀章）
・オレサマ愛歌（ロンド） 来栖 翔（CV.下野 紘）
・永遠のトライスター 一十木音也（CV.寺島拓篤）、聖川真斗（CV.鈴村健一）、四ノ宮那月（CV.谷山紀章）
・無限のトリニティ 一ノ瀬トキヤ（CV.宮野真守）、神宮寺レン（CV.諏訪部順一）、来栖 翔（CV.下野 紘）
■サウンドの☆プリンスさまっ♪
・Welcome to UTA☆PRI world!!
一十木音也（CV.寺島拓篤）、聖川真斗（CV.鈴村健一）、四ノ宮那月（CV.谷山紀章）、一ノ瀬トキヤ（CV.宮野真守）、神宮寺レン（CV.諏訪部順一）、来栖 翔（CV.下野 紘）
・DESTINY SONG 愛島セシル（CV.鳥海浩輔）
■うたの☆プリンスさまっ♪ハッピーラブソング
・虹色☆OVER DRIVE！ 一十木音也（CV.寺島拓篤）
・星屑☆Shall we dance？ 一ノ瀬トキヤ（CV.宮野真守）
・BLUE×PRISM HEART 聖川真斗（CV.鈴村健一）
・RED HOT×LOVE MINDS 神宮寺レン（CV.諏訪部順一）
・アンドロメダでクチヅケを 四ノ宮那月（CV.谷山紀章）
・コズミックRUNNER 来栖 翔（CV.下野 紘）
■うたの☆プリンスさまっ♪AAディスク／SSディスク
・AMAZING LOVE 一十木音也（CV.寺島拓篤）、聖川真斗（CV.鈴村健一）、四ノ宮那月（CV.谷山紀章）
・熱情 SERENADE 一ノ瀬トキヤ（CV.宮野真守）、神宮寺レン（CV.諏訪部順一）、来栖 翔（CV.下野 紘）
■うたの☆プリンスさまっ♪デュエットドラマCD
・GO!×2ジェットコースター 四ノ宮那月（CV.谷山紀章）、来栖 翔（CV.下野 紘）
・DOUBLE WISH 聖川真斗（CV.鈴村健一）、神宮寺レン（CV.諏訪部順一）
・ROULETTE 一十木音也（CV.寺島拓篤）、一ノ瀬トキヤ（CV.宮野真守）
■うたの☆プリンスさまっ♪Debut ユニットドラマCD
・NorthWind and SunShine カミュ（CV.前野智昭）、愛島セシル（CV.鳥海浩輔）
・Triangle Beat 美風 藍（CV.蒼井翔太）、四ノ宮那月（CV.谷山紀章）、来栖 翔（CV.下野 紘）
・Dream more than Love 黒崎蘭丸（CV.鈴木達央）、聖川真斗（CV.鈴村健一）、神宮寺レン（CV.諏訪部順一）
・ガムシャラROman☆Tic 寿 嶺二（CV.森久保祥太郎）、一十木音也（CV.寺島拓篤）、一ノ瀬トキヤ（CV.宮野真守）
■うたの☆プリンスさまっ♪Shining All Star CD
・RAINBOW☆DREAM 一十木音也（CV.寺島拓篤）、聖川真斗（CV.鈴村健一）、四ノ宮那月（CV.谷山紀章）、一ノ瀬トキヤ（CV.宮野真守）、神宮寺レン（CV.諏訪部順一）、来栖 翔（CV.下野 紘）、愛島セシル（CV.鳥海浩輔）
・QUARTET★NIGHT 寿 嶺二（CV.森久保祥太郎）、黒崎蘭丸（CV.鈴木達央）、美風 藍（CV.蒼井翔太）、カミュ（CV.前野智昭）
■うたの☆プリンスさまっ♪アイドルソング
・溺愛テンプテーション 寿 嶺二（CV.森久保祥太郎）
・Winter Blossom 美風 藍（CV.蒼井翔太）
・BRIGHT ROAD 黒崎蘭丸（CV.鈴木達央）
・絶対零度Emotion カミュ（CV.前野智昭）
■うたの☆プリンスさまっ♪デュエットCD
・RISE AGAIN 寿 嶺二（CV.森久保祥太郎）、黒崎蘭丸（CV.鈴木達央）
・月明かりのDEAREST 美風 藍（CV.蒼井翔太）、カミュ（CV.前野智昭）
■うたの☆プリンスさまっ♪シャッフルユニットCD
・Hyper×Super×Lover☆ 寿 嶺二（CV.森久保祥太郎）、一十木音也（CV.寺島拓篤）
・恋色センチメンタル 黒崎蘭丸（CV.鈴木達央）、愛島セシル（CV.鳥海浩輔）
・Beautiful Love 美風 藍（CV.蒼井翔太）、聖川真斗（CV.鈴村健一）、来栖 翔（CV.下野 紘）
・Baby! My strawberry! カミュ（CV.前野智昭）、神宮寺レン（CV.諏訪部順一）
・Still Still Still 四ノ宮那月（CV.谷山紀章）、一ノ瀬トキヤ（CV.宮野真守）
■うたの☆プリンスさまっ♪劇団シャイニング
・マスカレイドミラージュ 寿 嶺二（CV.森久保祥太郎）、美風 藍（CV.蒼井翔太）、四ノ宮那月（CV.谷山紀章）
・天下無敵の忍び道 一十木音也（CV.寺島拓篤）、聖川真斗（CV.鈴村健一）、来栖 翔（CV.下野 紘）、愛島セシル（CV.鳥海浩輔）
・JOKER TRAP 黒崎蘭丸（CV.鈴木達央）、カミュ（CV.前野智昭）、一ノ瀬トキヤ（CV.宮野真守）、神宮寺レン（CV.諏訪部順一）
■うたの☆プリンスさまっ♪Shining All Star CD2
・天空のミラクルスター 一十木音也（CV.寺島拓篤）、聖川真斗（CV.鈴村健一）、四ノ宮那月（CV.谷山紀章）、一ノ瀬トキヤ（CV.宮野真守）、神宮寺レン（CV.諏訪部順一）、来栖 翔（CV.下野 紘）、愛島セシル（CV.鳥海浩輔）
・Starlight Memory 寿 嶺二（CV.森久保祥太郎）、黒崎蘭丸（CV.鈴木達央）、美風 藍（CV.蒼井翔太）、カミュ（CV.前野智昭）
■うたの☆プリンスさまっ♪シアターシャイニング
・BLOODY SHADOWS 美風 藍（CV.蒼井翔太）、聖川真斗（CV.鈴村健一）、神宮寺レン（CV.諏訪部順一）
・Pirates of the Frontier 黒崎蘭丸（CV.鈴木達央）、カミュ（CV.前野智昭）、一十木音也（CV.寺島拓篤）
・エヴリィBuddy! 寿 嶺二（CV.森久保祥太郎）、来栖 翔（CV.下野 紘）
・ポラリス 四ノ宮那月（CV.谷山紀章）、一ノ瀬トキヤ（CV.宮野真守）、愛島セシル（CV.鳥海浩輔）
■うたの☆プリンスさまっ♪Shining Dream CD
・DAY DREAM
DAY DREAM〈一十木音也（CV.寺島拓篤）、四ノ宮那月（CV.谷山紀章）、神宮寺レン（CV.諏訪部順一）、来栖 翔（CV.下野 紘）、寿 嶺二（CV.森久保祥太郎）、黒崎蘭丸（CV.鈴木達央）〉
・NIGHT DREAM
NIGHT DREAM〈聖川真斗（CV.鈴村健一）、一ノ瀬トキヤ（CV.宮野真守）、愛島セシル（CV.鳥海浩輔）、美風 藍（CV.蒼井翔太）、カミュ（CV.前野智昭）〉
■うたの☆プリンスさまっ♪-Amazing Aria- Amazing Disc
・情熱のデジャヴキス 愛島セシル（CV.鳥海浩輔）
【画像】懐かしい！サブスク解禁された『うたの☆プリンスさまっ♪』楽曲ジャケット
対象の楽曲は2009年11月に発売された「オーディションソング」から2016年8月発売「Shining Dream CD」までの計40タイトルから、ボーカル楽曲50曲やBGMを含む全211曲。
【配信サービス】
Apple Music、Spotify、YouTube Music、Amazon Music、LINE MUSIC、AWA ほか
■うたの☆プリンスさまっ♪オーディションソング
・TRUST☆MY DREAM 一十木音也（CV.寺島拓篤）
・BELIEVE☆MY VOICE 一ノ瀬トキヤ（CV.宮野真守）
・騎士（ナイト）のKissは雪より優しく 聖川真斗（CV.鈴村健一）
・悪魔のKissは炎より激しく 神宮寺レン（CV.諏訪部順一）
・サザンクロス恋唄（ワルツ） 四ノ宮那月（CV.谷山紀章）
・オレサマ愛歌（ロンド） 来栖 翔（CV.下野 紘）
・永遠のトライスター 一十木音也（CV.寺島拓篤）、聖川真斗（CV.鈴村健一）、四ノ宮那月（CV.谷山紀章）
・無限のトリニティ 一ノ瀬トキヤ（CV.宮野真守）、神宮寺レン（CV.諏訪部順一）、来栖 翔（CV.下野 紘）
■サウンドの☆プリンスさまっ♪
・Welcome to UTA☆PRI world!!
一十木音也（CV.寺島拓篤）、聖川真斗（CV.鈴村健一）、四ノ宮那月（CV.谷山紀章）、一ノ瀬トキヤ（CV.宮野真守）、神宮寺レン（CV.諏訪部順一）、来栖 翔（CV.下野 紘）
・DESTINY SONG 愛島セシル（CV.鳥海浩輔）
■うたの☆プリンスさまっ♪ハッピーラブソング
・虹色☆OVER DRIVE！ 一十木音也（CV.寺島拓篤）
・星屑☆Shall we dance？ 一ノ瀬トキヤ（CV.宮野真守）
・BLUE×PRISM HEART 聖川真斗（CV.鈴村健一）
・RED HOT×LOVE MINDS 神宮寺レン（CV.諏訪部順一）
・アンドロメダでクチヅケを 四ノ宮那月（CV.谷山紀章）
・コズミックRUNNER 来栖 翔（CV.下野 紘）
■うたの☆プリンスさまっ♪AAディスク／SSディスク
・AMAZING LOVE 一十木音也（CV.寺島拓篤）、聖川真斗（CV.鈴村健一）、四ノ宮那月（CV.谷山紀章）
・熱情 SERENADE 一ノ瀬トキヤ（CV.宮野真守）、神宮寺レン（CV.諏訪部順一）、来栖 翔（CV.下野 紘）
■うたの☆プリンスさまっ♪デュエットドラマCD
・GO!×2ジェットコースター 四ノ宮那月（CV.谷山紀章）、来栖 翔（CV.下野 紘）
・DOUBLE WISH 聖川真斗（CV.鈴村健一）、神宮寺レン（CV.諏訪部順一）
・ROULETTE 一十木音也（CV.寺島拓篤）、一ノ瀬トキヤ（CV.宮野真守）
■うたの☆プリンスさまっ♪Debut ユニットドラマCD
・NorthWind and SunShine カミュ（CV.前野智昭）、愛島セシル（CV.鳥海浩輔）
・Triangle Beat 美風 藍（CV.蒼井翔太）、四ノ宮那月（CV.谷山紀章）、来栖 翔（CV.下野 紘）
・Dream more than Love 黒崎蘭丸（CV.鈴木達央）、聖川真斗（CV.鈴村健一）、神宮寺レン（CV.諏訪部順一）
・ガムシャラROman☆Tic 寿 嶺二（CV.森久保祥太郎）、一十木音也（CV.寺島拓篤）、一ノ瀬トキヤ（CV.宮野真守）
■うたの☆プリンスさまっ♪Shining All Star CD
・RAINBOW☆DREAM 一十木音也（CV.寺島拓篤）、聖川真斗（CV.鈴村健一）、四ノ宮那月（CV.谷山紀章）、一ノ瀬トキヤ（CV.宮野真守）、神宮寺レン（CV.諏訪部順一）、来栖 翔（CV.下野 紘）、愛島セシル（CV.鳥海浩輔）
・QUARTET★NIGHT 寿 嶺二（CV.森久保祥太郎）、黒崎蘭丸（CV.鈴木達央）、美風 藍（CV.蒼井翔太）、カミュ（CV.前野智昭）
■うたの☆プリンスさまっ♪アイドルソング
・溺愛テンプテーション 寿 嶺二（CV.森久保祥太郎）
・Winter Blossom 美風 藍（CV.蒼井翔太）
・BRIGHT ROAD 黒崎蘭丸（CV.鈴木達央）
・絶対零度Emotion カミュ（CV.前野智昭）
■うたの☆プリンスさまっ♪デュエットCD
・RISE AGAIN 寿 嶺二（CV.森久保祥太郎）、黒崎蘭丸（CV.鈴木達央）
・月明かりのDEAREST 美風 藍（CV.蒼井翔太）、カミュ（CV.前野智昭）
■うたの☆プリンスさまっ♪シャッフルユニットCD
・Hyper×Super×Lover☆ 寿 嶺二（CV.森久保祥太郎）、一十木音也（CV.寺島拓篤）
・恋色センチメンタル 黒崎蘭丸（CV.鈴木達央）、愛島セシル（CV.鳥海浩輔）
・Beautiful Love 美風 藍（CV.蒼井翔太）、聖川真斗（CV.鈴村健一）、来栖 翔（CV.下野 紘）
・Baby! My strawberry! カミュ（CV.前野智昭）、神宮寺レン（CV.諏訪部順一）
・Still Still Still 四ノ宮那月（CV.谷山紀章）、一ノ瀬トキヤ（CV.宮野真守）
■うたの☆プリンスさまっ♪劇団シャイニング
・マスカレイドミラージュ 寿 嶺二（CV.森久保祥太郎）、美風 藍（CV.蒼井翔太）、四ノ宮那月（CV.谷山紀章）
・天下無敵の忍び道 一十木音也（CV.寺島拓篤）、聖川真斗（CV.鈴村健一）、来栖 翔（CV.下野 紘）、愛島セシル（CV.鳥海浩輔）
・JOKER TRAP 黒崎蘭丸（CV.鈴木達央）、カミュ（CV.前野智昭）、一ノ瀬トキヤ（CV.宮野真守）、神宮寺レン（CV.諏訪部順一）
■うたの☆プリンスさまっ♪Shining All Star CD2
・天空のミラクルスター 一十木音也（CV.寺島拓篤）、聖川真斗（CV.鈴村健一）、四ノ宮那月（CV.谷山紀章）、一ノ瀬トキヤ（CV.宮野真守）、神宮寺レン（CV.諏訪部順一）、来栖 翔（CV.下野 紘）、愛島セシル（CV.鳥海浩輔）
・Starlight Memory 寿 嶺二（CV.森久保祥太郎）、黒崎蘭丸（CV.鈴木達央）、美風 藍（CV.蒼井翔太）、カミュ（CV.前野智昭）
■うたの☆プリンスさまっ♪シアターシャイニング
・BLOODY SHADOWS 美風 藍（CV.蒼井翔太）、聖川真斗（CV.鈴村健一）、神宮寺レン（CV.諏訪部順一）
・Pirates of the Frontier 黒崎蘭丸（CV.鈴木達央）、カミュ（CV.前野智昭）、一十木音也（CV.寺島拓篤）
・エヴリィBuddy! 寿 嶺二（CV.森久保祥太郎）、来栖 翔（CV.下野 紘）
・ポラリス 四ノ宮那月（CV.谷山紀章）、一ノ瀬トキヤ（CV.宮野真守）、愛島セシル（CV.鳥海浩輔）
■うたの☆プリンスさまっ♪Shining Dream CD
・DAY DREAM
DAY DREAM〈一十木音也（CV.寺島拓篤）、四ノ宮那月（CV.谷山紀章）、神宮寺レン（CV.諏訪部順一）、来栖 翔（CV.下野 紘）、寿 嶺二（CV.森久保祥太郎）、黒崎蘭丸（CV.鈴木達央）〉
・NIGHT DREAM
NIGHT DREAM〈聖川真斗（CV.鈴村健一）、一ノ瀬トキヤ（CV.宮野真守）、愛島セシル（CV.鳥海浩輔）、美風 藍（CV.蒼井翔太）、カミュ（CV.前野智昭）〉
■うたの☆プリンスさまっ♪-Amazing Aria- Amazing Disc
・情熱のデジャヴキス 愛島セシル（CV.鳥海浩輔）