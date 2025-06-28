来週の主な予定 米雇用統計にECBフォーラム 植田総裁と高田委員 パウエルFRB議長 米イラン協議？ 来週の主な予定 米雇用統計にECBフォーラム 植田総裁と高田委員 パウエルFRB議長 米イラン協議？

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来週の主な予定 米雇用統計にECBフォーラム 植田総裁と高田委員 パウエルFRB議長 米イラン協議？



・ECBフォーラム ラガルド総裁のほか植田日銀総裁やパウエルFRB議長が出席する

・米雇用統計 パウエル議長「インフレ低下し労働市場悪化なら利下げ前倒しの可能性も」

・日銀短観 トランプ関税政策の影響で前回から悪化する見通し、先行きも悪化か

・田村氏の次に「タカ派」の高田委員の講演、田村氏は前回ややトーンダウンで円売りに

・参院選公示（20日投開票）非改選と合わせて自民公明与党で過半数維持できるかが焦点

・米国イラン協議実現なるか？ イランは停戦合意後も核開発放棄せず、米の再攻撃リスク



29日（日）

国際決済銀行（BIS）年次経済報告



30日（月）

中国製造業PMI・非製造業PMI（6月）

英GDP確報値（第1四半期）

ドイツ消費者物価指数（6月）

米シカゴ購買部協会景気指数（6月）

NZ経済研究所（NZIER）四半期企業意識調査

ASEAN+3債券市場フォーラム（ABMF）開催（7月2日まで）

ECBフォーラム開催「変化への適応：マクロ経済の転換と政策対応」（7月2日まで）

ラガルドECB総裁、ECBフォーラム開会挨拶

グールズビー・シカゴ連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）

ボスティック・アトランタ連銀総裁、米経済見通しについて講演（質疑応答あり）

日銀「ハト派」中村委員任期満了、後任に増一行氏

フィラデルフィア連銀のハーカー総裁退任、後任にアナ・ポールソン氏



1日（火）

日本10年利付国債入札（2兆6000億円程度）

日銀短観（第2四半期）

中国財新製造業PMI（6月）

ECB消費者インフレ期待（5月）

ユーロ圏消費者物価指数（6月）

米求人件数（5月）

米自動車販売（6月）

米製造業PMI確報値（6月）

米ISM製造業景気指数（6月）

デギンドスECB副総裁、ECBフォーラム「ユーロ圏の労働市場の変化がマクロ経済に及ぼす影響」講演

エルダーソンECB理事、ECBフォーラム「金融政策が家計・消費に与える影響」講演

シュナーベルECB理事、ECBフォーラム「ユーロ圏における各国間の異質性：金融政策への影響」講演

ラガルドECB総裁、植田日銀総裁、パウエルFRB議長、ベイリー英中銀総裁、ECBフォーラム討論会出席

日銀審議委員に増一行氏が就任

フィラデルフィア連銀総裁にアナ・ポールソン氏が就任

金融安定理事会（FSB）議長にベイリー英中銀総裁が就任

デンマークが2025年下期のEU議長国に就任

香港特別行政府設立記念日のため香港市場は休場



2日（水）

7党党首討論会

豪小売売上高（5月）

米ADP雇用者数（6月）

テイラー英中銀委員、ECBフォーラム「中央銀行のコミュニケーション：現在の課題」講演

デギンドスECB副総裁、ECBフォーラム討論会出席

チポローネECB理事、ECBフォーラム「新たな産業の発展と国際貿易の構造の進化」講演

ラガルドECB総裁、ECBフォーラム閉会挨拶

中国「世界平和フォーラム」開催（4日まで）



3日（木）

参院選公示（20日に投開票）

日本30年利付国債入札（7000億円程度）

連合、今年の春闘最終回答集計結果公表

高田日銀審議委員、金融経済懇談会で講演

中国財新非製造業PMI（6月）

スイス消費者物価指数（6月）

ECB議事録（6月5日開催分）

米雇用統計（6月）

米貿易収支（5月）

米非製造業PMI確報値（6月）

米ISM非製造業景気指数（6月）

米新規失業保険申請件数（28日終了週）

ボスティック・アトランタ連銀総裁、金融政策について講演（質疑応答あり）

フランス国際経済会議（5日まで）

米国市場は短縮取引（4日が独立記念日祝日）



4日（金）

GPIF、24年度運用実績公表

テイラー英中銀委員、自然利子率について講演

ビルロワドガロー仏中銀総裁、討論会参加

独立記念日祝日のため米国市場は休場



5日（土）

ベイリー英中銀総裁、討論会参加

フランス・ポルトガル・アイルランド・ギリシャ中銀総裁、仏国際経済会議「中央銀行の使命を見直すべきか」出席



※予定は変更することがあります

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