ÊØ´ï¤Ë¤ÏÊµÇ¢¤¬¤¢¤Õ¤ì¡ÄÌÀ¼£»þÂå¡¢¡Ö40¿Í¤Î¼ü¿Í¡×¤¬Á¥¤ËµÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¡ÖËÌ³¤Æ»¤ËÁ÷¤é¤ì¤¿¡×¡£¤½¤ÎÁ¥Æâ¤Î¡ÖÈá»´¤¹¤®¤ë¡×¾õ¶·
±øãÒ¤Ë¤ß¤Á¤¿Á¥Æâ
ÆüËÜ¤¬¶áÂå²½¤ò¿ë¤²¤ë²áÄø¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤æ¤¬¤ß¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÂåÉ½Åª¤Ê¤æ¤¬¤ß¤Î°ì¤Ä¤¬¡ÖËÌ³¤Æ»¤Î³«Âó¡×¤ÇÀ¸¤¸¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍÞ°µ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÌÀ¼£½é´ü¤ÎËÌ³¤Æ»³«Âó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Åìµþ¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¼ü¿Í¤¬¡¢ÌµÊó½·¤Ç²á¹ó¤ÊÏ«Æ¯¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¡¢Â¿¤¯¤¬¤½¤ÎÃÏ¤ÇÌµ»´¤ËÌ¿¤òÍî¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶Ë´¨¤ÎÃÏ¤Ç¡¢¼ü¿Í¤¿¤Á¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊë¤é¤·¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÏ«Æ¯¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤Î¾ÜºÙ¤òµÏ¿Ê¸³Ø¤È¤·¤Æ¤Þ¤È¤á¤¿¤Î¤¬¡¢ºî²È¤ÎµÈÂ¼¾¼¤Ç¤¹¡£
ºîÉÊ¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡ØÀÖ¤¤¿Í¡Ù¡£
¾®Àâ¤È¤¤¤¦¤«¤¿¤Á¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂçÎÌ¤Î»ñÎÁ¤ò¶î»È¤·¤ÆÌÊÌ©¤ËÄ´ºº¤·¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç»ö¼Â¤ËÇ÷¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
ËÜ½ñ¤Ï¡¢ÌÀ¼£14Ç¯¡¢Åìµþ¤Î¾®¿û¤Ë¤¢¤ë¡ÖÅìµþ½¸¼£´Æ¡Ê¤·¤å¤¦¤Á¤«¤ó¡Ë¡×¤«¤é¡¢¼ë¿§¤Î¹ö°á¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿40¿Í¤Î¼ü¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢Á¥¤Ë¾è¤»¤é¤ì¡¢ËÌ³¤Æ»¤ËÁ÷¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÌ³¤Æ»¤ËÃå¤¤¤¿¼ü¿Í¤¿¤Á¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿´Ä¶¤Ï¡¢Â©¤òÆÝ¤à¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ñºà¤Î±¿ÈÂ¤ÎÉéÃ´¤Î¤¿¤á¤ËÂÎ¤ò²õ¤¹¼Ô¡¢Àã¤È´¨¤µ¤ÇÂ¤Î´¶³Ð¤ò¼º¤¤¡¢¹ö¼Ë¤Þ¤ÇÊâ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¼Ô¡¢½Ð¸ý¤Î¤Ê¤¤À¸³è¤ËÀº¿À¤Ë°Û¾ï¤ò¤¤¿¤¹¼Ô¡¢Ã¦¹ö¤Ë¼ºÇÔ¤·´Ç¼é¤Ë»Â¤é¤ì¤ë¼Ô¡Ä¡Ä¡£
°Ê²¼¤Ç¤Ï¡¢¼ü¿Í¤¿¤Á¤¬²£ÉÍ¤Î¹Á¤ÇÂç·¿¤ÎÁ¥¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ë¸þ¤±¤Æ½ÐÈ¯¤·¤¿¤¢¤È¤ÎÁ¥Æâ¤ÎÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤ò¡¢¡ØÀÖ¤¤¿Í¡Ù¤«¤é°úÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ö¡ö¡ö°Ê²¼¤¬°úÍÑ¡ö¡ö¡ö
ÍâÆü¤ÎÌ¤ÌÀ¡¢Á¥Æâ¤Ë¾øµ¤µ¡´Ø¤Î»ÏÆ°¤¹¤ë²»¤¬µ¯¤Ã¤¿¡£
¤ä¤¬¤Æ¡¢Á¥¤¬´ß¤ò¤Ï¤Ê¤ì¤ëµ¤ÇÛ¤¬¤·¡¢Á¥Ê¢¤Ë³¤¿å¤Î¤¢¤¿¤ë²»¤¬¤¤³¤¨¤Ï¤¸¤á¤¿¡£¼ü¿Í¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ë¤Ï´ã¤ò¤µ¤Þ¤·¤¿¼Ô¤â¤¤¤¿¤¬¡¢¿²ÊÖ¤ê¤ò¤¦¤Ä¤ÈºÆ¤Ó¿²Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Á¥¤¬¹Á³°¤Ë½Ð¤¿¤é¤·¤¯¡¢Á¥ÂÎ¤¬¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÍÉ¤ì¤Ï¤¸¤á¡¢³°ÍÎ¤Ë½Ð¤ë¤ÈÆ°ÍÉ¤ÏÁý¤·¤¿¡£
´Ç¼é¤Î¹Ã¹â¤¤À¼¤Ç¡¢¤«¤ì¤é¤Ïµ¯¾²¤·¤Õ¤È¤ó¤ò¤¿¤¿¤ó¤À¡£Â¤«¤é¹ø¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤¿º¿¤Î¤Õ¤ì¹ç¤¦²»¤¬¤Ä¤Å¤¤¤¿¡£
¤«¤ì¤é¤ÏÀµºÂ¤·¤Æ¤Ê¤é¤Ð¤»¤é¤ì¡¢°ìÅù´Ç¼é¤Î»Ø¼¨¤ò¤¦¤±¤¿´Ç¼é¤¬¡¢¤«¤ì¤é¤Î¶ß¤ËË¥¤¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿ÈÖ¹æ¤ò¤¿¤·¤«¤á¤Æ°Û¾ï¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤ò°ìÅù´Ç¼é¤ËÊó¹ð¤·¤¿¡£
Á¥Æâ¤ÎÀ¸³è¤¬¡¢¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
Á¥çÚ¤Ë¤ÏÍÛ¸÷¤¬¤µ¤·¤³¤Þ¤º¡¢ÆâÉô¤ÎÌÀ¤ê¤Ï¤Ò¤ó¤Ñ¤ó¤Ë蠟¿¤¡Ê¤í¤¦¤½¤¯¡Ë¤ò¤«¤¨¤Æ¤È¤â¤µ¤ì¤ë»°¸Ä¤ÎÄóÅô¤ÎÅô¤Î¤ß¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£»þ´Ö¤Î´Ö³Ö¤Ï¤¦¤·¤Ê¤ï¤ì¡¢¤¿¤À°ìÆü»°²ó¤Î¿©»ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤Î·Ð²á¤òÃÎ¤ë¤À¤±¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
ÆâÉô¤Ë¤Ï¡¢´®¤¨¤¬¤¿¤¤°Û½¤¬¤¿¤À¤è¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÌÚÀ½¤ÎÊØ´ï¤Ë¤ÏÊµÇ¢¤¬¤¢¤Õ¤ì¡¢Á¥¿ì¤¤¤Î¼Ô¤ÎÅÇßÃÊª¤Ç¾²¤Ï¤è¤´¤ì¤¿¡£´Ç¼é¤Î´Æ»ë¤Î¤â¤È¤Ç¡¢º¿¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤¿¼ü¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¸òÂå¤Ç¤½¤ì¤é¤Î½èÍý¤ò¤·¤¿¡£
ÆóÆüÌÜ¤ÎÍ¼¿©¤¬½ª¤Ã¤¿º¢¤«¤é³¤¤¬¹Ó¤ì¤Ï¤¸¤á¤¿¤é¤·¤¯¡¢Á¥¤¬¤Ï¤²¤·¤¯ÍÉ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£²£¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤ì¤é¤ÎÂÎ¤Ï¡¢±¦¤Ëº¸¤ËÂç¤¤¯¤«¤¿¤à¤¯¡£¤³¤í¤¬¤é¤Ì¤è¤¦¤Ë¾²¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢´®¤¨¤é¤ì¤º¤ËÈ¾²óÅ¾¤¹¤ë¼Ô¤â¤¤¤¿¡£ÓÒÅÇ¤¹¤ë¼Ô¤¬Â³½Ð¤·¡¢ÅÇßÃÊª¤¬Î®¤ì¤ë¡£´Ç¼é¤ä²¡Ãú¤â°´¨¤Ë¤ª¤½¤ï¤ì¡¢¹ø¤òÍî¤·¡¢¸ª¤ò¤¢¤¨¤¬¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÌë¤ÏÌ²¤ì¤Ì¼Ô¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
Á¥¤ÎÆ°ÍÉ¤Ï¡¢ÍâÆü¤Î¸á¸å¤Þ¤Ç¤Ä¤Å¤¤¤¿¡£¼ü¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢±øãÒ¤Ë¤ß¤Á¤¿Á¥Æâ¤ÎÀ¸³è¤Ëíä°×¤·¡¢ÌÜÅªÃÏ¤ËÁá¤¯Ãå¤¯¤³¤È¤ò¤Í¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢Á¥¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ³°ÍÎ¤òÁö¤ê¤Ä¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤«¤ì¤é¤Î´é¤Ë¡¢¤¤¤Ö¤«¤·¤²¤ÊÉ½¾ð¤¬¤¦¤«¤Ó¤Ï¤¸¤á¤¿¡£²£ÉÍ¤ò½Ð¹Á¤·¤¿Á¥¤Ï¡¢ÆóÆüÌÜ¤«¤ª¤½¤¯¤â»°ÆüÌÜ¤Ë¤ÏµÜ¾ë¸©²¼¤Î¹Á¤ËÃ£¤¹¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Á¥¤¬¹Á¤ËÆþ¤ëµ¤ÇÛ¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡ö¡ö¡ö°úÍÑ¤³¤³¤Þ¤Ç¡ö¡ö¡ö
¤µ¤é¤Ë¡Ú¤Ä¤Å¤¡Û¡ÖÌÀ¼£»þÂå¡¢Åìµþ¤Î´Æ¹ö¤Ë¤¤¤¿¡Ö40¿Í¤Î¼ü¿Í¡×¤¬¡ÖËÌ³¤Æ»¤ÎÃÏ¤òÆ§¤ß¡ÖÀäË¾¡×¤ËÉ¨¤ò¿Ì¤ï¤»¤¿ÍýÍ³¡×¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ë¾åÎ¦¤·¤¿¤È¤¤Î¼ü¿Í¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤Ä¤Å¤¡ÛÌÀ¼£»þÂå¡¢Åìµþ¤Î´Æ¹ö¤Ë¤¤¤¿¡Ö40¿Í¤Î¼ü¿Í¡×¤¬¡ÖËÌ³¤Æ»¤ÎÃÏ¤òÆ§¤ß¡ÖÀäË¾¡×¤ËÉ¨¤ò¿Ì¤ï¤»¤¿ÍýÍ³